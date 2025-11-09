Prima pagină » Sport » Dinamo a distrus-o pe Csikszereda, 4-0. Ce SPUNE Zeljko Kopic despre lupta la titlu în Superliga 

09 nov. 2025, 09:09, Sport
Zeljko Kopic (48 de ani) a discutat despre victoria cu Csikszereda, 4-0, și Dinamo a urcat provizoriu pe locul trei în Superliga.

Golurile au fost marcate de Mamoudou Karamoko (dublă în minutele 19, din penalty, și 50), Alexandru Musi (60) și Alberto Soro (83).

Dinamo a reușit cea mai clară victorie a sa în acest sezon și în funcție de rezultatul de la Craiova – UTA poate rămâne pe podium.

„Au fost momente bune în joc, dar am avut și momente în care ar fi trebuit să fim mai buni. Dacă luăm în considerare toate cele 90 de minute, am fost echipa mai bună. În prima repriză am avut acel 1-0, iar la pauză ideea mea a fost să jucăm ca și cum ar fi 0-0, să mergem după al doilea gol. După aceea am dominat jocul, am avut control total, am mai marcat două goluri și ne-am creat câteva ocazii în plus.

Jucătorii care au intrat de pe bancă au avut reacții bune și sunt mulțumit de evoluția echipei. Rezultatul nu e cel mai important, ci nivelul jocului nostru și ideea a ceea ce vrem să facem: să jucăm cu personalitate și, indiferent că e 2-0 sau 3-0, să mergem în continuare după gol. Spiritul de echipă a fost bun și sunt foarte mulțumit.

Avem un meci mai mult decât celelalte echipe. După 16 meciuri, suntem la 30 de puncte și nu e atât de important dacă suntem cu o poziție mai sus sau mai jos. Important e să câștigăm meciurile, să ne îmbunătățim nivelul de joc și să avem stabilitate în evoluții. Pentru mine, asta e tot ce contează în momentul ăsta”, a declarat Zeljko Kopic.

„E prea devreme să vorbim despre asta”

Antrenorul dinamovist, despre lupta la titlu în Superliga: „Nu vreau să vorbesc despre asta. Trebuie să văd nivelul nostru de dezvoltare. Mai sunt jucători care trebuie să ajungă într-o formă mai bună și vom vedea. În momentul ăsta suntem bine, dar e prea devreme să vorbim despre astfel de ambiții. Desigur, vrem să fim acolo, în primele șase, să intrăm în play-off. După aceea, când atingem acest obiectiv, vom vedea. Deocamdată sunt doar calcule. Trebuie să luăm meciurile pe rând și să ne ridicăm nivelul cât mai mult posibil”.

