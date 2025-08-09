Prima pagină » Sport » Dinamo a învins pe Metaloglobus 1-0, dar Zeljko Kopic nu e mulțumit. „Am fost obosiți, fizic și psihic. Nu am avut reacție”

09 aug. 2025, 07:34, Sport
Dinamo a învins nou-promovata Metaloglobus, 1-0, în etapa 5 a Superligii. Golul a fost marcat de Cătălin Cîrjan, cu un șut de la 25 de metri.

Dinamo a reușit a doua victorie consecutivă, după ce a învins FCSB etapa trecută și e pe locul 5.

Au jucat echipele:

METALOGLOBUS: Gavrilaş – Kouadio, Caramalău, Pasagic, A. Sava – D. Irimia (Ad. Sîrbu 76)), Bruno Carvalho (Sabater 46), Junior Morais, Zakir (Ely Fernandes 64) – Huiban (M. Abbey 76), A. Irimia (Ubbink 46). ANTRENOR: Mihai Teja

DINAMO: Epassy – Ikoko (Tabuncic 86), K. Boateng, Stoinov, Opruţ – C. Cîrjan, Gnahore, Kyriakou (Cr. Mihai 59) – D. Armstrong (Perica 81), Al. Pop (Karamoko 59), Al. Musi (Milanov 80). ANTRENOR: Zeljko Kopic

„Concluzia e că am luat 3 puncte. Primele 30-35 de minute am jucat bine, mi-a plăcut. Apoi am făcut multe greșeli. În partea a doua am jucat sub nivelul nostru. Nu am jucat bine. Am fost obosiți, fizic și psihic. Nu am avut reacție. E important că am câștigat două meciuri la rând și că am câștigat deși am suferit. Trebuie să jucăm mai bine. Sunt fericit că am luat aceste trei puncte. Au fost meciuri în care am jucat mai bine, dar nu am câștigat. O să avem două zile libere, iar de luni ne pregătim pentru meciul cu UTA”, a declarat Zeljko Kopic la Prima Sport, după meciul cu echipa lui Mihai Teja.

Antrenorul a vorbit și despre Jordan Ikoko și Stipe Perica, dar și despre Cătălin Cîrjan: „Jordan are calitate și experiență, dar ultimul lui meci a fost la începutul lui mai. L-am transferat târziu, apoi a avut ceva probleme. Dar îl cunosc, știu ce calități are. Perica nu a avut prea multe antrenamente în ultima perioadă. Dar își revine. De la Cătălin se așteaptă multe. E și căpitan acum. Și nu e ușor. Vreau să reușească să reziste presiunii. Poate uneori nu se simte suficient de liber, având în vedere responsabilitățile. Dar poate cu acest gol totul va fi mai bine”.

Discutăm. Sunt concentrat pe jucătorii pe care-i avem acum, să fim cât mai uniți. Dacă mai vine cineva, voi fi fericit. Am analizat foarte bine jucătorii pe care i-am adus, știm foarte bine ce am transferat – Zeljko Kopic

