Metaloglobus – Dinamo 0-1 | Teja: „În repriza a doua nu am văzut-o pe Dinamo”

Dinamo Bucureşti a dispus vineri seara, în deplasare, scor 1-0, de nou-promovata Metaloglobus, în etapa a cincea din Superligă.
Unicul gol al partidei a fost înscris de Cătălin Cîrjan (15), cu un șut de la circa 25 de metri, deviat de fundașul bosniac Omar Pasagic.
„În prima repriză am fost satisfăcut, dar apoi am făcut greșeli, să pierdem ritmul. În repriza a doua am fost la un nivel scăzut. Am fost obosiți, am supraviețuit, dar am fost fără reacție. E important să câștigăm meciuri la rând. Trebuie să jucăm mai bine, dar sunt fericit pentru victorie”, a declarat antrenorul dinamovist Zeljko Kopic.
„Am luat acel gol, cred că a fost șut deviat, din ce am văzut de pe bancă. Am încercat să revenim. În prima repriză, a fost echilibru între cele două echipe. Au avut mingea, dar au pasat în propria treime.
Îmi pare rău pentru băieți că nu am luat punct sau puncte. În repriza a doua nu am văzut-o pe Dinamo. Băieții sunt supărați, că aleargă, muncesc, încearcă. Încerc să implementez la echipă să avem mingea, vrem să fim agresivi, mai aproape de adversari.
Ne-au venit doi fundași centrali, se vede că nu au ritm, nu sunt pregătiți. Mai e de muncă. Vrem să facem o echipă să câștigăm puncte. Sper ca viitorul meci să spargem gheața
Sunt multe puncte pozitive, avem pe ce să construim. Se vede munca noastră. Este o echipă care vine din Liga 2, nu e obișnuită meci de meci, săptămână de săptămână, cu adversari puternici. Cred că am făcut față în toate meciurile.
E frustrare că pierzi, iar, și nu se încununează munca măcar cu un punct”, a declarat și Mihai Teja, antrenorul gazdelor.