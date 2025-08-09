Metaloglobus – Dinamo 0-1 | Teja: „În repriza a doua nu am văzut-o pe Dinamo”

Dinamo Bucureşti a dispus vineri seara, în deplasare, scor 1-0, de nou-promovata Metaloglobus, în etapa a cincea din Superligă.

Unicul gol al partidei a fost înscris de Cătălin Cîrjan (15), cu un șut de la circa 25 de metri, deviat de fundașul bosniac Omar Pasagic.

Metaloglobus – Dinamo 0-1 | Kopic : „ Am fost obosiți, am supraviețuit, dar am fost fără reacție ”

„În prima repriză am fost satisfăcut, dar apoi am făcut greșeli, să pierdem ritmul. În repriza a doua am fost la un nivel scăzut. Am fost obosiți, am supraviețuit, dar am fost fără reacție. E important să câștigăm meciuri la rând. Trebuie să jucăm mai bine, dar sunt fericit pentru victorie”, a declarat antrenorul dinamovist Zeljko Kopic.

„Am luat acel gol, cred că a fost șut deviat, din ce am văzut de pe bancă. Am încercat să revenim. În prima repriză, a fost echilibru între cele două echipe. Au avut mingea, dar au pasat în propria treime.

Îmi pare rău pentru băieți că nu am luat punct sau puncte. În repriza a doua nu am văzut-o pe Dinamo. Băieții sunt supărați, că aleargă, muncesc, încearcă. Încerc să implementez la echipă să avem mingea, vrem să fim agresivi, mai aproape de adversari.

Ne-au venit doi fundași centrali, se vede că nu au ritm, nu sunt pregătiți. Mai e de muncă. Vrem să facem o echipă să câștigăm puncte. Sper ca viitorul meci să spargem gheața

Sunt multe puncte pozitive, avem pe ce să construim. Se vede munca noastră. Este o echipă care vine din Liga 2, nu e obișnuită meci de meci, săptămână de săptămână, cu adversari puternici. Cred că am făcut față în toate meciurile.

E frustrare că pierzi, iar, și nu se încununează munca măcar cu un punct”, a declarat și Mihai Teja, antrenorul gazdelor.

Cum au ar ătat cele două distribuții?