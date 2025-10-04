Jean Vlădoiu, după Slobozia – Dinamo 0-1: „Gazon impracticabil”

Jean Vlădoiu (56 de ani), antrenorul celor de la Unirea Slobozia, nu crede că se poate juca fotbal pe un gazon îmbibat cu apă.

Dinamo a învins vineri seara, în deplasare, scor 1-0, formaţia Unirea Slobozia, în prologul etapei a 12-a din Superligă.

Dinamo e neînvinsă de nouă etape, în care are șase victorii și trei remize.

„Îmi pare rău pentru băieți. Noi am pregătit altceva pentru acest meci, am fost surprinși de starea terenului. A fost un gazon impracticabil, horror. Un meci de luptă, Dinamo a avut mai mult noroc și așa s-a scris istoria acestui meci.

Trebuie să rămânem cu determinarea din acest meci. Cei care s-au adaptat mai bine la condițiile din această seară au fost clar cei de la Dinamo. Ei au marcat, iar din păcate noi nu am mai reușit să revenim”, a declarat Jean Vlădoiu, la finalul partidei.

„Cum a fost pentru noi, așa a fost și pentru ei. Eu zic că în seara asta un rezultat de egalitate era echitabil pentru ambele echipe. Evident, atunci când ai parte de un asemenea gazon, anumite erori decid meciul.

Acest teren impracticabil îți anulează tot ce ai lucrat în săptămâna premergătoare meciului. Vin niște meciuri foarte grele, cum de altfel au fost și până acum, dar mergem înainte, încrezători și la fiecare meci ne dorim să scoatem maxim”, a declarat Eduard Florescu, atacantul Unirii.

UNIREA SLOBOZIA: Gurău – A. Doroban ţu, Safronov, Antoche, C. Toma (Dragu 70) – Coad ă (Purece 70), Hamdiu – Afalna (Ronaldo Deaconu 81), Jeno, Ed. Florescu (B ărbuţ 59) – Ahmed Said (Espinoza 60). Antrenor : Andrei Prepeli ţă

DINAMO: Epassy – Sivis, K. Boateng, Stoinov, Opru ţ – Milanov (Kyriakou 46), Gnahore (I. M ărginean 46), C. C îrjan (Cr. Mihai 80) – D. Armstrong (Alberto Soro 68), Al. Pop (Perica 60), Al. Musi. A ntrenor : Zeljko Kopic

