Prima pagină » Sport » Jean Vlădoiu, după Slobozia – Dinamo 0-1: „Gazon impracticabil”

Jean Vlădoiu, după Slobozia – Dinamo 0-1: „Gazon impracticabil”

04 oct. 2025, 09:07, Sport
Jean Vlădoiu, după Slobozia - Dinamo 0-1: „Gazon impracticabil”

Jean Vlădoiu (56 de ani), antrenorul celor de la Unirea Slobozia, nu crede că se poate juca fotbal pe un gazon îmbibat cu apă.

Dinamo a învins vineri seara, în deplasare, scor 1-0, formaţia Unirea Slobozia, în prologul etapei a 12-a din Superligă.

Jean Vlădoiu, după Slobozia – Dinamo 0-1: Gazon impracticabil”

Dinamo e neînvinsă de nouă etape, în care are șase victorii și trei remize.

Îmi pare rău pentru băieți. Noi am pregătit altceva pentru acest meci, am fost surprinși de starea terenului. A fost un gazon impracticabil, horror. Un meci de luptă, Dinamo a avut mai mult noroc și așa s-a scris istoria acestui meci.

Trebuie să rămânem cu determinarea din acest meci. Cei care s-au adaptat mai bine la condițiile din această seară au fost clar cei de la Dinamo. Ei au marcat, iar din păcate noi nu am mai reușit să revenim”, a declarat Jean Vlădoiu, la finalul partidei.

„Cum a fost pentru noi, așa a fost și pentru ei. Eu zic că în seara asta un rezultat de egalitate era echitabil pentru ambele echipe. Evident, atunci când ai parte de un asemenea gazon, anumite erori decid meciul.

Acest teren impracticabil îți anulează tot ce ai lucrat în săptămâna premergătoare meciului. Vin niște meciuri foarte grele, cum de altfel au fost și până acum, dar mergem înainte, încrezători și la fiecare meci ne dorim să scoatem maxim”, a declarat Eduard Florescu, atacantul Unirii.

Cum au arătat cele două echipe?

  • UNIREA SLOBOZIA: Gurău – A. Dorobanţu, Safronov, Antoche, C. Toma (Dragu 70) – Coadă (Purece 70), Hamdiu – Afalna (Ronaldo Deaconu 81), Jeno, Ed. Florescu (Bărbuţ 59) – Ahmed Said (Espinoza 60). Antrenor: Andrei Prepeliţă
  • DINAMO: Epassy – Sivis, K. Boateng, Stoinov, Opruţ – Milanov (Kyriakou 46), Gnahore (I. Mărginean 46), C. Cîrjan (Cr. Mihai 80) – D. Armstrong (Alberto Soro 68), Al. Pop (Perica 60), Al. Musi. Antrenor: Zeljko Kopic

Foto: Facebook / FC Dinamo

Mediafax
Ce cred furnizorii despre prețul de 1 leu/kwh, lansat de ministrul Energiei. Laurențiu Urluescu (AFEER), apel către stat
Digi24
Medic demis pentru abuz sexual în Marea Britanie, liber să practice în România. Victimă: „Ar putea să le facă asta și altora”
Cancan.ro
Câte zile ninge în decembrie, ianuarie și februarie, în București. Prognoza meteorologilor EaseWeather pentru această iarnă
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, fără rețineri. Cum a pozat iubita lui Victor Cornea
Adevarul
Trotinetele și RCA pe CNP. Șeful ASF reacționează la propunerea controversată a lui Titi Aur
Mediafax
SUA ignoră avertismentul Chinei adresat consulului general din Hong Kong. Care sunt cele „patru interdicții” din declarație
Click
Fasole bătută, hummus, salată de vinete sau zacuscă? Ce recomandă Mihaela Bilic într-o dietă de slăbire: „Am un secret pentru voi”
Wowbiz
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Antena 3
Și-a făcut selfie în timp ce năștea, dar după câteva ore a făcut un gest de neînțeles, care i-a oripilat pe apropiați
Digi24
Un orășel din estul Germaniei a devenit laborator de testare pentru inversarea declinului populației. Cum e viața în Eisenhüttenstadt
Cancan.ro
Doliu în televiziune! Prezentatoare TV în vârstă de 21 de ani, găsită moartă în casă
Ce se întâmplă doctore
Apariția Andreei Bănică în costum de baie a stârnit reacții: „De ce simți nevoia să te vedem dezbrăcată?”
observatornews.ro
Noi imagini cu tinerii bătuţi de bodyguarzi în Centrul Vechi. Cum a început scandalul
StirileKanalD
Rezultatele necropsiilor copiilor morți la Spitalul „Sf. Maria” din Iași. Raportul Ministerului Sănătății ajunge la Parchet, ancheta ar putea duce la arestări: „Este strigător la cer”
KanalD
Cine este fotojurnalistul ucis într-un atac cu drone rusești, în Ucraina. Antoni se afla în misiune în regiunea Donbas
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia pregătește dezvăluirea unui nou model: „Mic, dar construit ca un gigant” – TEASER
Descopera.ro
De ce e bine să pui SARE la geamuri iarna?
Capital.ro
Doliu în lumea teatrului și televiziunii. A murit legenda din „Caracatița”. Toți românii l-au urmărit
Evz.ro
Secretele scenei: cum scapă artiștii de emoții înainte de spectacol
A1
Când și de ce a renunțat Nicoleta Luciu la silicoane. Vedeta a slăbit, însă nu vrea să se oprească aici
Stirile Kanal D
Lacrimi și durere la priveghiul Amaliei. Tânăra de 21 de ani s-a stins în urma tragediei din Suceava, în care și-a pierdut sora și mama: „Nu înțelegem de ce a trebuit să plece atât de devreme”
Kfetele
Schimbare după schimbare pentru Gabriela Cristea! Dacă în urmă cu 9 luni părăsea postul de prezentatoare TV, se pare că recent a renunțat și la afacerea sa și s-a reorientat
RadioImpuls
Sean „Diddy” Combs, condamnat la 4 ani și 2 luni de închisoare! Rapperul a fost achitat de acuzațiile care i-ar fi putut aduce o condamnare pe viaţă. Ce au declarat copiii lui: „Nu suntem aici pentru a-i scuza greşelile”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
Telescopul Webb a surprins cea mai clară imagine realizată vreodată cu jetul găurii negre supermasive din galaxia M87
ACTUALITATE FURTUNA din București a făcut prăpăd. Pompierii au fost solicitați pentru sute de intervenții
09:59
FURTUNA din București a făcut prăpăd. Pompierii au fost solicitați pentru sute de intervenții
ACTUALITATE Cum a răspuns acest student libanez din Craiova la întrebarea: „Bani de unde ai? Îți trimit părinții?”
09:56
Cum a răspuns acest student libanez din Craiova la întrebarea: „Bani de unde ai? Îți trimit părinții?”
ACTUALITATE Am găsit-o pe fetița din reclama la salam săsesc. Cum arată Luiza Lucuța acum, în 2025, la 22 de ani de la celebrul spot publicitar
09:29
Am găsit-o pe fetița din reclama la salam săsesc. Cum arată Luiza Lucuța acum, în 2025, la 22 de ani de la celebrul spot publicitar
ACTUALITATE Călin Georgescu: „CHINA este un jucător colosal. Produce 80% din energia regenerabilă, dar trăiește din energia pe cărbune și petrol”
09:18
Călin Georgescu: „CHINA este un jucător colosal. Produce 80% din energia regenerabilă, dar trăiește din energia pe cărbune și petrol”
EXCLUSIV Sezonul de GRIPĂ a început mai devreme. Medic infecționist: „Am avut un mic val de COVID-19”
09:00
Sezonul de GRIPĂ a început mai devreme. Medic infecționist: „Am avut un mic val de COVID-19”
ACTUALITATE Dedeman a achiziționat terenul fostului hipermarket PIC din Pitești, deținut anterior de La Cocoș
08:46
Dedeman a achiziționat terenul fostului hipermarket PIC din Pitești, deținut anterior de La Cocoș