Dinamo a transferat un fotbalist care a jucat alături de Lamine Yamal, vedeta celor de la FC Barcelona

Ianis Târbă e noul jucător al lui Dinamo, iar fotbalistul de 19 ani a fost coleg cu Lamine Yamal la La Masia, academia lui FC Barcelona.

Târbă e născut în Spania, la Mollerussa, și e pentru prima dată când joacă în România. El a evoluat alături de vedete ca Lamine Yamal, Pau Cubarsi, Hector Fort sau Marc Guici. Românul a fost cinci ani la La Masia și în vara trecută spunea, potrivit frf.ro, despre Lamine Yamal: „Ne știm de când eram copii, avem o relație foarte bună, ne înțelegem și acum, vorbim, da. Eu și Yamal ne înțelegeam bine, e un jucător foarte bun, se vede asta. Pe o parte a terenului era el, pe cealaltă eu”.

Mijlocașul ce a fost și la Celta Vigo e al doilea jucător ce semnează în această iarnă cu Dinamo, după Valentin Țicu. Contractul lui Târbă e până în iunie 2028, cu opțiune de prelungire pentru încă două sezoane.

„Bine ai venit, Ianis Tarbă! Ne bucurăm să anunțăm un nou transfer la clubul nostru. Tânărul jucător în vârstă de 19 ani, Ianis Târbă, a semnat un contract valabil până la 30.06.2028, cu opțiune de prelungire pentru încă două sezoane. Acesta evoluează pe postul de extremă dreapta, însă poate evolua și pe partea stângă. Ianis sosește în urma unui transfer definitiv de la echipa spaniolă Real Club Celta de Vigo. Tânărul nostru jucător s-a format timp de 4 ani în celebra academie a Barcelonei – La Masia, de unde s-a transferat la Celta Vigo în vara anului 2022. De asemenea, este internațional român de juniori, cu 11 selecții și 2 goluri pentru naționala U19, evoluând la UEFA EURO U19 din vara trecută. Îi dorim mult succes lui Ianis și cât mai multe realizări în tricoul lui Dinamo” scrie pe pagina de Facebook a lui Dinamo.