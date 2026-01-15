Cătălin Cîrjan, căpitanul lui Dinamo, rămâne la echipă. A refuzat o ofertă de milioane de euro

Cătălin Cîrjan, căpitanul lui Dinamo, a refuzat oferta de patru milioane de euro din Ucraina, de la Metalist 1925 Harkov, iar Florentin Petre, care azi a împlinit 50 de ani, a explicat și din postura secundului lui Zeljko Kopic la echipa roș-albă.

Cîrjan a jucat 23 de meciuri în acest sezon pentru Dinamo, a înscris patru goluri și a dat cinci pase decisive.

Cota jucătorului de 23 de ani e de 2.5 milioane de euro.

Cîrjan este căpitanul lui Dinamo din vara trecută și la Metalist 1925 Harkov ar fi avut un salariu de 60.000 de euro, de patru ori mai mult ca la roș-albi.

„Nu știu foarte multe detalii, dar este o încântare faptul că a refuzat oferta și a rămas alături de noi. Asta înseamnă că este un căpitan adevărat și că își dorește să facă parte din proiectul pe care l-am stabilit încă de la început. Probabil că își dorește să meargă, la un moment dat, la o altă echipă care să îi ofere posibilitatea de a juca la un alt nivel, undeva în Vest. I-am spus acest lucru și s-a ajuns la un acord prin care mai așteptăm puțin.

Cătălin nu este un jucător de patru milioane de euro, ci de peste opt milioane, având în vedere randamentul său, tot ce oferă pe teren și ceea ce face la antrenamente. Este un jucător foarte, foarte bun, peste media campionatului”, a declarat Florentin Petre, la Digi Sport.

„Nu aș putea să sfătuiesc un jucător să facă asta”

„E o situație de război acolo. Dacă pentru club decizia e ușoară, pentru că e o sumă de luat în calcul pentru Dinamo, părerea mea… Cu banii ăștia pot găsi un înlocuitor pentru Cîrjan. Pentru Cîrjan e o decizie grea, dificilă. E o situație… Băi, nu-ți dorești să ajungi acolo (n.r. în Ucraina). Chiar mă întreba cineva, dar eu nu aș putea să sfătuiesc un jucător să meargă în Ucraina, pentru că știu, vorbesc cu lumea de acolo. Harkov nu e departe, e destul de aproape (n.r. de Donețk), știu ce luptă e acolo, cum sună alarma. E o situație teribilă, nu-ți dorești să ajungi acolo. (n.r. nu-ți dă nimeni scris că viața ta e în siguranță, indiferent de salariu) Eu cred că e greu ca cineva să-ți ofere lucrul ăsta în momentul de față, în Ucraina. Eu nu m-aș duce, nu, și nici nu aș putea să sfătuiesc un jucător să facă asta”, a declarat Marica, conform Digi Sport.