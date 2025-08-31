Prima pagină » Sport » Dinamo e pe PODIUM în Superliga. „Apoi ne gândim la trofee”

Dinamo e pe PODIUM în Superliga. „Apoi ne gândim la trofee”

31 aug. 2025, 08:59, Sport
Dinamo e pe PODIUM în Superliga. „Apoi ne gândim la trofee”

Dinamo a câștigat meciul cu Hermannstadt, 2-0, din etapa opt a Superligii, golurile fiind marcate de Mamoudou Karamoko (minutul 48) și Kennedy Boateng (minutul 73).

Dinamo urcă pe locul trei în clasament, cu 15 puncte, la patru de liderul Universitatea Craiova. Hermannstadt e pe 11, cu șapte puncte.

Au jucat echipele:

DINAMO: Epassy – Ikoko (Borduşanu 86), K. Boateng, Stoinov, Opruţ – Cr. Mihai (Kyriakou 86), Gnahore, C. Cîrjan – Armstrong (Milanov 60), Karamoko, Al. Musi (Al. Pop 75). ANTRENOR: Zeljko Kopic

HERMANNSTADT: Căbuz – Antwi, Căpuşă (Oroian 82), Ionuţ Stoica, Bejan (Seydou Saeed Issah 65), K. Ciubotaru – S. Balaure (Biceanu 65), Kujabi (Vuc 83), Dr. Albu – A. Chiţu (S. Buş 65), Neguţ. ANTRENOR: Marius Măldărăşanu

Dinamo e pe podium în Superliga

Zeljko Kopic l-a titluarizat în premieră pe Cristi Mihai, a spus ce înseamnă venirea lui Adrian Mazilu la Dinamo, a analizat meciul cu sibienii și explicat că îl apreciază pe Mircea Lucescu. Pentru meciurile naționalei din septembrie nu e niciun dinamovist în lot.

„A fost un început de meci pe care nu l-am gestionat cum trebuie, însă în repriza a doua am intrat cu mai multă energie, am adus mingea mai ușor în treimea adversă și pot să fiu doar fericit pentru felul în care am arătat. În plus, am câștigat și aceste puncte. Avem 15 puncte după primele 8 etape, ceea ce este în regulă.

Au existat mici probleme în timpul jocului, dar îi felicit pe băieți pentru rezultat! Cristi Mihai este un tip extraordinar. Lucrez cu el, își înțelege greșelile, le acceptă și vrea să le corecteze. A avut mici ezitări în prima repriză, dar a crescut mult în a doua.

Mă gândesc și la ce se va întâmpla în viitorul apropiat, când jucătorii vor pleca la echipele naționale, cum îi vom recupera la întoarcere și cum vom gestiona situația celor care rămân.

(n.r. despre faptul că Dinamo nu dă niciun jucător la naționala României) Am un foarte mare respect pentru domnul Mircea Lucescu. Noi trebuie să continuăm să muncim la această echipă, jucătorii să-și facă treaba pe teren, iar dânsul să decidă ce este mai bine.

Știu cum a jucat Mazilu și ce a demonstrat până acum. Trebuie să așteptăm să semneze, dar e clar că va avea mult de lucru. Vom lucra împreună cu el și vom încerca să îl aducem la nivelul la care era atunci când a plecat. Sperăm ca într-o perioadă scurtă să revină la o formă bună.

Nu pot spune că sunt mulțumit de tot ce se întâmplă per ansamblu, dar vom analiza toate detaliile. Trebuie să creștem și abia apoi să ne gândim la trofee”, a spus Zeljko Kopic, la Digi Sport.

Mediafax
Un jandarm din Vaslui a salvat un muncitor nepalez prăbuşit pe marginea drumului
Digi24
„Certificatul de deces” al NATO. Documente desecretizate arată cât de aproape a fost Rusia de integrarea în alianța militară
Cancan.ro
E alertă în România: se întâmplă de la 00:00, după domul de căldură ‼️
Prosport.ro
FOTO. Cât de frumoasă e soția lui Gabi Tamaș: „Nu cred că m-a înșelat”
Adevarul
De ce merge Putin cu brațul drept aproape nemișcat. Explicațiile unui fost ministru britanic: „Uitați-vă la fața lui”
Mediafax
ANM anunţă cod portocaliu de furtuni şi ploi torenţiale în mai multe judeţe
Click
Cine sunt singurele femei care reprezintă România la BIAS 2025. Povestea impresionantă a celor două tinere: „Aviația este un drog de care nu mai poți scăpa”
Wowbiz
BREAKING NEWS: S-a sinucis la aproape trei luni de la moartea Teodorei Marcu! Scene de groază în Cosmopolis
Antena 3
Asasinat în Ucraina. Fostul preşedinte al Parlamentului a fost împuşcat mortal în Liov. Momentul a fost filmat
Digi24
Cum reușește armata Rusiei să înainteze pe câmpul de luptă din Ucraina, deși a suferit pierderi uriașe
Cancan.ro
Vine o toamnă cum n-a mai fost în România! Prognoza meteorologilor Accuweather pentru septembrie, octombrie și noiembrie 2025
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Astăzi este cunoscută de toată lumea și a fost căsătorită cu un artist de renume! Imagini rare din tinerețea ei
observatornews.ro
Furtuni puternice lovesc în 17 judeţe de la ora 10.00. Ploi torențiale, grindină și vijelii până la noapte
StirileKanalD
De ce a murit Lina Bina, actrița din filmele pentru adulți, la doar 24 de ani. Ultima ei postare, tulburătoare
KanalD
Explozie puternică la un bâlci din Oltenița. O terasă a fost cuprinsă de flăcări
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Câte radare are, în realitate, Poliția Rutieră în 2025? Detalii mai puțin știute despre acestea
Descopera.ro
Porțiuni uriașe din FUNDUL MĂRII sunt în mod misterios „RĂSTURNATE”, au descoperit oamenii de știință
Capital.ro
Se renunță la ora de iarnă în 2025. Nu se mai dă ceasul înapoi cu o oră. Ora de vară devine permanentă
Evz.ro
Sorana Cîrstea a rămas fără trofeul de la Cleveland
A1
Ce pensie primește Valentin Ceaușescu de la statul român. Cu ce sumă trăiește unicul fiu rămas în viață al soților Ceaușescu
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
S-a întors acasă când familia îi pregătea pomana de 40 de zile. Cum a fost posibil ca bărbatul din Iași să se întoarcă, după ce a fost îngropat
RadioImpuls
Cine este, de fapt, noul concurent: "Nu cred! Acum mi-am dat seama". Ce a dezvăluit Manuela despre Ahmed și de ce s-a speriat când l-a văzut? Fetele din Casa Iubirii au încremenit când au auzit: "Ce? Ești sigură?"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O blondă stă în chirie. Proprietarul vine la ușa ei. – Cine e? întreabă gâfâind
Descopera.ro
Warren Buffett și cele 5 cărți care te pot transforma. Lecții pentru viață și investiții
EXTERNE După ce a fost deportată de Israel, activista Greta Thunberg încearcă din nou să „rupă asediul ilegal asupra Gazei”. Ce metodă a ales
10:58
După ce a fost deportată de Israel, activista Greta Thunberg încearcă din nou să „rupă asediul ilegal asupra Gazei”. Ce metodă a ales
ANALIZĂ „Ucigașul din Guam”. China pune presiune pe bazele și portavioanele SUA din Pacific prin noua rachetă balistică DF-26D
10:00
„Ucigașul din Guam”. China pune presiune pe bazele și portavioanele SUA din Pacific prin noua rachetă balistică DF-26D
SONDAJ DE OPINIE PSD și PNL își dispută Capitala, în ultimul sondaj de opinie. Băluță, cea mai mare încredere în rândul posibililor candidați. Bucureștenii nu pun preț pe candidatul lui N. Dan.
10:00
PSD și PNL își dispută Capitala, în ultimul sondaj de opinie. Băluță, cea mai mare încredere în rândul posibililor candidați. Bucureștenii nu pun preț pe candidatul lui N. Dan.
UPDATE Nicuşor Dan, VIZITĂ oficială în Republica Moldova, cu prilejul Zilei Limbii Române. Președintele a participat la „Marea Dictare Naţională”
09:59
Nicuşor Dan, VIZITĂ oficială în Republica Moldova, cu prilejul Zilei Limbii Române. Președintele a participat la „Marea Dictare Naţională”
MEDIU Diana Buzoianu, ministrul Mediului: „Pădurea Băneasa trebuie să fie arie naturală protejată! Voi începe demersurile”
09:32
Diana Buzoianu, ministrul Mediului: „Pădurea Băneasa trebuie să fie arie naturală protejată! Voi începe demersurile”
POLITICĂ Guvernul decide duminică soarta a zeci de mii de ANGAJAȚI din administrația publică
09:31
Guvernul decide duminică soarta a zeci de mii de ANGAJAȚI din administrația publică