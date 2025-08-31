Dinamo e pe PODIUM în Superliga. „Apoi ne gândim la trofee”

Dinamo a câștigat meciul cu Hermannstadt, 2-0, din etapa opt a Superligii, golurile fiind marcate de Mamoudou Karamoko (minutul 48) și Kennedy Boateng (minutul 73).

Dinamo urcă pe locul trei în clasament, cu 15 puncte, la patru de liderul Universitatea Craiova. Hermannstadt e pe 11, cu șapte puncte.

Au jucat echipele:

DINAMO: Epassy – Ikoko (Borduşanu 86), K. Boateng, Stoinov, Opruţ – Cr. Mihai (Kyriakou 86), Gnahore, C. Cîrjan – Armstrong (Milanov 60), Karamoko, Al. Musi (Al. Pop 75). ANTRENOR: Zeljko Kopic

HERMANNSTADT: Căbuz – Antwi, Căpuşă (Oroian 82), Ionuţ Stoica, Bejan (Seydou Saeed Issah 65), K. Ciubotaru – S. Balaure (Biceanu 65), Kujabi (Vuc 83), Dr. Albu – A. Chiţu (S. Buş 65), Neguţ. ANTRENOR: Marius Măldărăşanu

Dinamo e pe podium în Superliga

Zeljko Kopic l-a titluarizat în premieră pe Cristi Mihai, a spus ce înseamnă venirea lui Adrian Mazilu la Dinamo, a analizat meciul cu sibienii și explicat că îl apreciază pe Mircea Lucescu. Pentru meciurile naționalei din septembrie nu e niciun dinamovist în lot.

„A fost un început de meci pe care nu l-am gestionat cum trebuie, însă în repriza a doua am intrat cu mai multă energie, am adus mingea mai ușor în treimea adversă și pot să fiu doar fericit pentru felul în care am arătat. În plus, am câștigat și aceste puncte. Avem 15 puncte după primele 8 etape, ceea ce este în regulă.

Au existat mici probleme în timpul jocului, dar îi felicit pe băieți pentru rezultat! Cristi Mihai este un tip extraordinar. Lucrez cu el, își înțelege greșelile, le acceptă și vrea să le corecteze. A avut mici ezitări în prima repriză, dar a crescut mult în a doua.

Mă gândesc și la ce se va întâmpla în viitorul apropiat, când jucătorii vor pleca la echipele naționale, cum îi vom recupera la întoarcere și cum vom gestiona situația celor care rămân.

(n.r. despre faptul că Dinamo nu dă niciun jucător la naționala României) Am un foarte mare respect pentru domnul Mircea Lucescu. Noi trebuie să continuăm să muncim la această echipă, jucătorii să-și facă treaba pe teren, iar dânsul să decidă ce este mai bine.

Știu cum a jucat Mazilu și ce a demonstrat până acum. Trebuie să așteptăm să semneze, dar e clar că va avea mult de lucru. Vom lucra împreună cu el și vom încerca să îl aducem la nivelul la care era atunci când a plecat. Sperăm ca într-o perioadă scurtă să revină la o formă bună.

Nu pot spune că sunt mulțumit de tot ce se întâmplă per ansamblu, dar vom analiza toate detaliile. Trebuie să creștem și abia apoi să ne gândim la trofee”, a spus Zeljko Kopic, la Digi Sport.