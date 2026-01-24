Prima pagină » Sport » Dinamo este LIDER în Superliga de fotbal! Cum și-a motivat Dorinel Munteanu eșecul de la Sibiu

Dinamo este LIDER în Superliga de fotbal! Cum și-a motivat Dorinel Munteanu eșecul de la Sibiu

Dinamo, echipa antrenată de Zeljko Kopic, este lider provizoriu în Superliga de fotbal, după ce a învins-o pe FC Hermannstadt cu scorul de 2-1 (0-0).

Partida a avut loc vineri seara, la Sibiu, într-un meci din etapa a 23-a.

Ambele goluri ale lui Dinamo au fost marcate în urma unor cornere de Raul Opruț (71, 80), fost jucător la Hermannstadt, ambele cu șuturi de la 20 metri bine plasate.

La primul, fundașul stânga a șutat din voleu mingea respinsă de apărarea sibiană după un corner executat de Gheorghi Milanov, iar la al doilea Opruț a șutat din drop de la 18 metri, tot după o minge la cornerul executat de bulgar.

„Vreau să-mi felicit echipa. Diferenţa s-a făcut la faze fixe, unde lipsa de concentrare a lipsit şi au venit cele două goluri. Adversarul nu ne-a pus foarte multe probleme, chiar dacă a avut posesia.

Asta am discutat cu băieţii. Nu trebuia să pierdem cele trei puncte, dar ăsta este fotbalul. Preocuparea mea acum este să revină jucătorii accidentaţi, pentru că am foarte mari probleme de efectiv. Sper ca staff-ul medical să facă eforturi şi să recuperăm din jucători.

Nu am ce să le reproşez jucătorilor mei, au fost doar cele două faze fixe, trase la indigo. Am avut disciplină tactică, am stat bine în teren. Mai avem de lucru la posesia mingii.

Nu vreau să fiu… Dinamo e o echipă valoroasă, care domină adversarul. Posesia a fost de partea lui Dinamo, dar ocaziile mari au fost de partea noastră. Am încredere în jucători. Problema e că avem jucători suspendaţi şi accidentaţi, asta este problema mare acum”, a declarat Dorinel Munteanu.

Dinamo venea după patru meciuri fără victorie în deplasare, trei remize și un eșec.FC Hermannstadt a ajuns la 13 meciuri consecutive fără victorie, dintre care patru egaluri și nouă eșecuri.

Programul etapei 23 din Superliga

  • Vineri, 23 ianuarie

Metaloglobus Bucureşti – FC Argeş 0-2
Hermannstadt – Dinamo Bucureşti 1-2

  • Sâmbătă, 24 ianuarie

Ora 17.00 Universitatea Cluj – Unirea Slobozia
Ora 20.00 Universitatea Craiova – FC Botoşani

  • Duminică, 25 ianuarie

Ora 14.30 Petrolul Ploieşti – Farul Constanţa
Ora 20.00 FCSB – CFR 1907 Cluj

  • Luni, 26 ianuarie

Ora 17.00 Oţelul Galaţi – FK Csikszereda Miercurea Ciuc
Ora 20.00 UTA Arad – FC Rapid

