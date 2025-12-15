Dinamo a învins Metaloglobus, 4-0, în etapa 20-a a Superligii, golurile fiind marcate de Alberto Soro (24), Cristian Mihai (68), Stipe Perica (76) și Cătălin Cîrjan (90+2).

Dinamo e pe locul doi, 38 de puncte, la unul de Rapid, care conduce în clasament.

Zeljko Kopic a vorbit despre meciul cu Metaloglobus și nu se știe încă dacă la jocul cu UTA, ultimul din acest an în Superliga se va baza pe Karamoko și Alexandru Musi.

Dinamo, pe locul doi în Superliga după ce a câștigat categoric cu Metaloglobus

Antrenorul dinamovist i-a lăudat pe Adrian Mazilu și Cristi Mihai, care a înscris și a dat o pasă decisivă în duelul de pe Arena Națională cu echipa lui Teja.

Au jucat echipele:

DINAMO: Epassy – Sivis (Ikoko 85), Mărginean, Stoinov, Opruţ – Milanov (Perica 67), Gnahore, C. Cîrjan – D. Armstrong (L. Bărbulescu 84), Alberto Soro (Al. Pop 84), Ad. Mazilu (Cr. Mihai 54). ANTRENOR: Zeljko Kopic

METALOGLOBUS: Gavrilaş – R. Neacşu (Ad. Sîrbu 77), Aboubacar Camara, Aggoun, A. Sava – L. Liş (Tache 46), Bruno Carvalho (Hadzic 67), Sabater, Zakir – Huiban (Ubbink 78), Ely Fernandes (Abbey 46). ANTRENOR: Mihai Teja

Zeljko Kopic: „Locul doi este bun, au trecut 20 de etape, mai avem încă 10 și avem motive să fim satisfăcuți”

„Trei puncte importante pentru noi. În prima repriză am avut momente foarte bune, însă și cei de la Metaloglobus au avut câteva situații. Știam că Metaloglobus a avut câteva partide solide în ultima perioadă. În a doua repriză am mărit ritmul, am marcat golul doi, care a fost o acțiune excelentă, apoi am avut controlul total.

Sunt bucuros de personalitatea și atitudinea băieților. Locul doi este bun, au trecut 20 de etape, mai avem încă 10 și avem motive să fim satisfăcuți. Planul este să mergem la Arad și să facem un meci bun. UTA arată bine în ultima perioadă.

Este un rezultat bun și prin prisma faptului că nu am primit gol, lucru important pentru stabilitatea echipei. Este un gol foarte important pentru Cristi Mihai, după ce a avut multe probleme cu accidentările. Când câștigi cu 4-0, nu ai ce să le reproșezi jucătorilor.

Unii jucători vor fi pregătiți pentru meciul cu UTA, vom avea mai multe opțiuni. Mazilu a fost bun, încă încearcă să-și găsească ritmul. Nu știm încă dacă Musi și Karamoko vor fi pregătiți pentru partida cu UTA, se antrenează în continuare separat și urmează programe speciale”, a declarat Zeljko Kopic.