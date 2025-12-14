Prima pagină » Sport » Dorinel Munteanu debutează la Hermannstadt și ARE un mesaj clar. „Mai pe scurt și direct”

14 dec. 2025, 12:44, Sport
Dorinel Munteanu, antrenorul lui Hermannstadt, a vorbit despre meciul cu Universitatea Craiova, din etapa 20 din Superliga, primul pentru el pe banca sibienilor.

Tehnicianul a transmis obiectivul pentru acest an: câștigarea ultimelor două jocuri, cu Universitatea Craiova și Petrolul. De asemenea, a spus că nu există titulari la Hermannstadt.

Dorinel Munteanu, 57 de ani, a revenit în antrenorat după aproape opt luni de pauză.

Hermannstadt e codașă în clasament, penultimul loc, 12 puncte.

„Importanța jocului o știm cu toții, atât din punct de vedere al punctelor, dar și al schimbării de antrenor. Aceste două probleme vor fi acoperite de randamentul jucătorilor. Am mare încredere în ei, au înțeles în cele 2-3 zile cât am stat cu ei că în fotbal nu trebuie să lipsească încrederea. Nici un jucător nu a uitat să joace. Deși avem în față o echipă bună, poate fi contracarată. Obiectivul nostru e clar, de a câștiga cele 6 puncte în ultimele două etape ale anului.

Jucătorii trebuie să se autodepășească și fizic și mental. Nu îmi fac probleme din punct de vedere al calității. Vreau un joc colectiv, putem să-l facem, suntem dispuși la efort. Deși, minunile nu se fac în 3 zile. Minunea trebuie să vină de la ei, ei sunt principalii actori. Rezultatele din ultimul timp și-au pus amprenta, am încercat să le redau încrederea de la prima discuție. I-am ascultat pe toți, până la un punct. Vorbărie multă, sărăcia omului. Trebuie fapte, să demonstrăm tuturor suporterilor, conducerii că nu merităm locul pe care suntem acum.

Sunt ceva probleme de lot, au fost răciți, au avut gripă. Sper ca până la ora jocului să-și revină. Dar am un lot echilibrat valoric, voi găsi soluția cea mai bună. Trebuie să ne dominăm adversarul din punct de vedere fizic și al determinării, pentru că e un adversar bun. Important e ca jucătorii să respecte ce discut cu ei. Știu calitatea ofensivă a adversarului, nu-i vom da șansa să fie mereu aproape de poarta noastră, vreau agresivitate ieșită din comun. Îmi doresc ca jucătorii noștri să câștige dueluri unu contra unu.

Concluzia rapidă la care am ajuns e că trebuie să găsesc câte doi jucători pe fiecare post care să dea 100%. Nu este nimeni titular, mai pe scurt și direct. Trebuie să-și câștige locul în echipă. Nu e important cine joacă, mai ales în situația noastră. Craiova are un lot mare, bun, fiecare jucător poate fi suplinit de altul. Jocul nostru va depinde doar de noi. Respectăm fiecare adversar, dar nu mă bazez pe ce face oponentul. Totul va depinde de jocul nostru. În fotbal, greșeala e normală, dar dacă ai un coleg atent, poate să repare greșeala. Asta înseamnă un colectiv. Timpul a fost scurt, dar când am preluat echipa m-am bazat pe calitatea jucătorilor, știu ce s-a întâmplat la echipă, pentru că i-am studiat când am fost adversari”, a declarat Dorinel Munteanu.

