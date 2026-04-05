Sport » Dinamoviștii, trimiși la biserică de conducătorii clubului! „Să ne gândim puțin la relația noastră cu energia supremă"

FC Argeş a încheiat la egalitate sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu Dinamo, în etapa a treia a play-off-ului din Superliga de fotbal.

Dinamo, condusă de Zeljko Kopic, rămâne pe ultima poziție a play-off-ului, în timp ce FC Argeș se clasează pe locul 5, cu două puncte în plus.

Andrei Nicolescu, președintele celor de la Dinamo, a invocat divinitatea după meci.

„Ajungem acolo în față, avem mingi prin care putem să rezolvăm meciul și nu facem asta.

N-am văzut faza (n.r. – penalty-ul acordat după faultul lui Armstrong), nu vreau să comentez. De la VAR s-a considerat că trebui chemat arbitrul… nu vreau să comentez.

Sunt foarte supărat. Eu nu sunt un tip bisericos, dar am impresia că noi toți trebuie să ne gândim puțin la relația noastră cu energia supremă pentru că ceva nu se leagă. Atât de multe decizii proaste în fața porții încât e greu de înțeles.

L-am forțat puțin (n.r. despre debutul lui Pușcaș), dar trebuia să îl forțăm. A avut puține mingi, iar ăsta este un aspect pe care trebuie să-l schimbăm… să-l jucăm mai mult. Se vede că are putere în față și că ne va ajuta. E clar că nu a uitat fotbalul”, a declarat Andrei Nicolescu, la Prima Sport.

Zeljko Kopic, după 3-2 la Constanța, cu Farul: „La Dinamo, totdeauna se vorbește”

Andrei Nicolescu

Programul etapei a treia / playoff și playout

FC Botoşani – FCSB 3-2
Oţelul Galaţi – FC Hermannstadt 2-0
FC Argeş – Dinamo Bucureşti 1-1

  • Duminică, 5 aprilie

Ora 15.00 UTA Arad – FC Metaloglobus Bucureşti
Ora 17.30 Farul Constanţa – Unirea Slobozia
Ora 20.30 FC Rapid – Universitatea Cluj

  • Luni, 6 aprilie

Ora 17.30 Petrolul Ploieşti – FK Csikszereda Miercurea Ciuc
Ora 20.30 Universitatea Craiova – CFR 1907 Cluj

