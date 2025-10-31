Prima pagină » Sport » Doi jucători importanți revin la FCSB. „Sunt pregătiţi de meciul cu U Cluj”

31 oct. 2025, 22:56, Sport
Elias Charalambous a anunțat că David Miculescu și Juri Cisotti sunt apți de joc. FCSB va juca meciul din etapa 15 a Superligii cu Universitatea Cluj sâmbătă, de la ora 20:30.

Universitatea Cluj ocupă locul 9, cu 17 puncte, iar FCSB e pe 10, cu 16 puncte.

Ce spune Cristiano Bergodi înainte de U Cluj – FCSB.

„Venim după o săptămână bună, pot să spun. Am câştigat ultimul meci în campionat şi ultimul meci în Cupă. Sper să facem asta şi mâine, întâlnim o echipă cu care e greu să joci la Cluj. Cred că suntem pregătiţi pentru jocul de mâine. Suntem un club care vrea mereu să fie în frunte. Vom lupta pentru asta.

Singurul lucru la care ne putem gândi acum este să o luăm meci cu meci, pas cu pas. Acum singurul lucru pe care îl avem în minte este meciul de mâine.

Cel mai important este să ne uităm la noi, cum putem fi în cea mai bună formă în toate meciurile. Ştiu că au schimbat antrenorul, dar asta nu are legătură cu noi. Singurul lucru care ne interesează este să ne facem jocul. Asta este cel mai important.

Miculescu și Cisotti sunt amândoi bine şi pregătiţi de jocul cu U Cluj. Amândoi pot juca. Sunt 100% pregătiţi. Sunt doar două zile de când am jucat cu Bistriţa. Avem o echipă mare, avem 25 de jucători cu noi, aşa că vom face schimbări în echipă”, a declarat Elias Charalambous.

Mediafax
