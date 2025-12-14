Rapid a pierdut cu Oțelul Galați, 0-2, în etapa 20 a Superligii, golurile fiind reușite de Pedro Nuno (17) și Paul Iacob (80).

Dar, rapidiștii au acuzat arbitrajul. Cine a condus meciul de pe Giulești: arbitru Cristian Moldoveanu, asistenți George Florin Neacșu, Ionuț Traian Neacșu, arbitru video Radu Petrescu, asistent video Lucian Rusandu.

Rapid are o singură victorie în ultimele patru etape, da rămâne pe primul loc, 39 de puncte, și e urmată de FC Botoșani, 38 de puncte.

Rapidiștii atacă după meciul cu Oțelul. „Execrabil. Ridică mari semne de întrebare”

„Trebuie să felicităm echipa Oțelul, noi am făcut o partidă proastă. Din păcate, când am avut momente bune am ratat. A venit acel gol secund, se putea evita. Nu am făcut o partidă care să mă mulțumească. Cred că avem un penalty clar înaintea fazei cu Koljic. La Koljic și la Kramer mi se pare penalty. În afara acestor faze, arbitrajul a fost execrabil! Îți poți da seama când vrea ceva. Din minutul 2 până la final a frustrat ambele echipe, pe noi maxim. A luat decizii dubioase.

Aveam contraatac în superioritate, oprește faza pentru că era un adversar pe jos, Joao Pedro. La ultima fază a primei reprize avem corner clar, el oprește jocul. Bătaie de joc! Zici că jucăm la Galați și le dă lor 20%. Nu e normal, nu suntem respectați. Sunt niște faze care ridică mari semne de întrebare.

Am poză cu piciorul lui Gojkovic, el nu dă lovitură liberă. Nici nu cred că poate să joace cu FCSB. Din cauza asta l-am și scos la pauză, nu a mai putut să continue. E accidentat. La Koljic am văzut doar o reluare, dar îl calcă! Dacă vă uitați exact la faza în care e accidentat Gojkovic, e penalty clar la Kramer. Noi nu putem da vina 100% pe arbitraj, am făcut un meci sub ceea ce trebuia să facem. Mulți jucători n-au fost la nivelul dorit. E clar că ne lipsește ceva, nu am făcut un meci strălucit. Trebuie să ne uităm și la noi. Oțelul a făcut un meci bun, probabil merită și victoria, dar sunt momente în meci care pot schimba soarta.

Cred că Aioani putea să facă mai mult la lovitura liberă, dar nu putem spune că am pierdut din cauza lui. Au fost meciuri în care ne-a salvat. Suporterii sunt fantastici, au fost alături și după golul de 2-0, au fost și după meci. Noi trebuie să facem mai mult. Mă aștept ca jucătorii să aibă o reacție de orgoliu la derby-ul cu FCSB. Au șansa să spele ultimele meciuri și să termine pe primul loc. Suntem la mâna noastră”, a declarat Victor Angelescu, la Prima Sport.