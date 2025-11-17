Prima pagină » Sport » Dorinel Munteanu, devastator cu tricolorii după 1-3 cu Bosnia: „Trebuia să le arătăm pe teren că țiganii sunt mai buni”

17 nov. 2025, 18:09, Sport
Reprezentativa României a fost învinsă, sâmbătă seară, la Zenica, scor 3-1, de selecţionata din Bosnia-Herţegovina, în penultima etapă a grupei H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială din 2026.

Ca urmare a rezultatelor de sâmbătă, naționala tricoloră a pierdut şansa de a se califica direct la turneul final sau de a ajunge în play-off din grupele preliminare.

Fostul internațional Dorinel Munteanu crede că nu putem da vina nici pe arbitraj, nici pe atitudinea ostilă a publicului bosniac. Fotbaliștii sunt de vină pentru că au avut 1-0 și au pierdut cu 1-3.

„Am spus după meciul cu Austria că am făcut o partidă exactă, bună. Am câștigat, am meritat, chiar dacă am marcat mai târziu. Dar în jocul de sâmbătă… nu poți să te califici sau să atingi un obiectiv când joci doar o repriză. Indiferent ce scuze ne găsim – și așa mai departe – nu poți să te califici. Trebuie să ai, eu știu, o constantă în randament, în joc și în atitudine.

Jucătorii au spus – sau cei care au fost în vestiar – că au intrat mai relaxați în joc. De ce? Nu știu.

Nu pot să-mi dau seama. Dar nu putem să… Eu am spus și pe alte căi: nu e cazul să ne găsim mereu scuze. Că n-a fost bun terenul, că ne-au huiduit suporterii, că ne-au făcut țigani…

Nu e prima dată când ni se spune așa – cel puțin eu, cât am jucat – am auzit. Asta ar fi trebuit să ne motiveze și mai mult.

„Eu comentez din exterior. Și n-am văzut decât o repriză bună”

Să le arătăm pe teren că țiganii sunt mai buni. Era foarte simplu.

Dar sigur, în contextul echipei naționale, trebuie să spunem ce s-a întâmplat. Eu comentez din exterior. Și n-am văzut decât o repriză bună”, a declarat Dorinel Munteanu la Radio Sport Total FM.

De când am venit sunt întrebat când îmi dau demisia. Ziariștii sunt interesați pentru că e o informație. Dar informația asta dispare, a doua zi nu mai există. Voi greșiți (n.r. – reprezentanții presei). Am spus eu că nu sunt sigur că voi continua? Am spus că nu vreau să discut despre asta și că vom vedea ce se va întâmpla
Mircea Lucescu, selecționer România

