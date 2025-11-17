Prima pagină » Sport » Mircea Lucescu, reacție dură la adresa lui Denis Drăguș: „Trebuie să-şi pună la punct mintea”

Mircea Lucescu, reacție dură la adresa lui Denis Drăguș: „Trebuie să-şi pună la punct mintea”

17 nov. 2025, 16:56, Sport
Mircea Lucescu, reacție dură la adresa lui Denis Drăguș: „Trebuie să-şi pună la punct mintea”

Mircea Lucescu, a declarat, luni, într-o conferință de presă, că el este vinovat pentru ratarea calificării directe la Cupa Mondială din 2026 și a menționat că nu știe dacă va mai fi la conducerea primei reprezentative la barajul din luna martie a anului viitor.

De asemenea, a fost întrebat despre gestul lui Denis Drăguș, eliminat la două minute după ce a intrat pe teren.

Mircea Lucescu, reacție dură la adresa lui Denis Drăguș: „Trebuie să-şi pună la punct mintea”

Mircea Lucescu a recunoscut că atacantul naționalei a greșit flagrant, deși are calități extraordinare.

„Nu am avut nicio discuţie cu Denis Drăguş. L-am susţinut permanent în toată perioada asta. I-am dat antrenamente să facă. Am crezut şi cred în calităţile lui extraordinare. Rar găseşti astfel de jucători.

Rapiditate, tehnică, forţă, dribling. Are calităţi extraordinare, trebuie să-şi pună la punct mintea. Mintea de profesionist. De asta nu am vrut să vorbesc cu el, deşi l-am susţinut foarte mult.

Nu se poate să intri aşa în teren. Un profesionist trebuie să-şi calculeze paşii. Avem jucători buni. Eu am încredere în ei, acum trebuie să aibă şi ei încredere în ei”, a declarat Lucescu.

mircea lucescu

Denis Drăguş a fost eliminat la meciul cu Bosnia la doar trei minute de la intrarea în teren, el primind cartonaş roşu pentru joc periculos.

Urmează meciul cu San Marino

Echipa națională de fotbal a României va întâlni, marți, de la ora 21:45, pe stadionul ‘Ilie Oană’ din Ploiești, selecționata statului San Marino, în ultimul meci din grupa de calificare la CM 2026.

România va încheia pe locul treilea, în timp ce Austria și Bosnia-Herțegovina se vor bate într-un meci cu calificarea pe masă.

Naționala pregătită de Mircea Lucescu va participa în luna martie la barajele pentru calificarea la Cupa Mondială din 2026, grație câștigării grupei din Liga Națiunilor.

Pe Bîrligea l-am înlocuit pentru că fizic atunci nu mai făcea presing și adversarii începuseră să vină peste noi. Și m-am gândit că Drăguș era bine fizic, și agresiv și tot și că poate să ajute. Poate că a fost o inspirație proastă. Da, cred că a fost o inspirație proastă să îl schimb pe Bîrligea în momentul ăla, trebuia să mai aștept cinci minute
Mircea Lucescu, selecționer România

Mediafax
Ce riscă persoanele neînregistrate care vând ONLINE prăjituri și cozonaci. ANSVSA a făcut anunțul usturător
Digi24
SUA nu mai sunt inamicul public nr. 1 al Kremlinului. „E principalul instigator la război”. Scandalul legat de România a umplut paharul
Cancan.ro
Mișcarea secretă plănuită de patroana clinicii stomatologice unde a murit fetița de 2 ani. Cine încearcă să o oprească
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, imagini îndrăznețe din sala de forță
Adevarul
Dinți scoși cu patentul și tămâieri în loc de tratamente. Disperarea românilor fără acces la stomatolog
Mediafax
Marca auto care a „spart” piața românească în 2025. Ascensiune spectaculoasă a acestui producător
Click
Angela Similea, apariție rară! Artista, transfigurată și vizibil schimbată: „Ce a îmbătrânit” Cum s-a afișat la înmormântarea lui Horia Moculescu FOTO
Digi24
Scandal cu poliție la petrecerea Dianei Șoșoacă. Europarlamentara a aprins artificii lângă Ambasada Ucrainei
Cancan.ro
Localitate din România, evacuată în urma unui atac cu drone! O navă a fost lovită în timp ce trecea pe Dunăre
Ce se întâmplă doctore
De ce nu e bine să folosești prelungitoare pentru aparatele de mare putere. Lista electrocasnicelor pe care să nu le folosești cu prelungitor
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
SUV-ul chinezesc ce provoca BMW X3 și Volvo XC60, testat în România
Descopera.ro
Trebuie SĂ ȘTII dacă îți place mâncarea picantă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Mașina mea de spălat este ca „Insula Iubirii”...
Descopera.ro
Castelul Peleș: ambiții europene și modernitatea României din inima Bucegilor
POLITICĂ Toni Neacșu îl acuză pe președintele Nicușor Dan că „atacă independența justiției” și că protejează politicienii anchetați: „Nimeni nu se revoltă”
17:00
Toni Neacșu îl acuză pe președintele Nicușor Dan că „atacă independența justiției” și că protejează politicienii anchetați: „Nimeni nu se revoltă”
CONTROVERSĂ Nicușor Dan recunoaște senin că România ia de la Sănătate și Educație pentru a-și finanța ARMATA, parteneriatele și pentru a ajuta Ucraina: este stupid, dar asta trebuie să facem!
16:54
Nicușor Dan recunoaște senin că România ia de la Sănătate și Educație pentru a-și finanța ARMATA, parteneriatele și pentru a ajuta Ucraina: este stupid, dar asta trebuie să facem!
AI AFLAT! Cristoiu, siderat de cum încalcă Nicușor Dan Constituția: ”Băsescu viola Constituția și spunea că o iubește / Nicușor o violează și zice – ȘI?”
16:52
Cristoiu, siderat de cum încalcă Nicușor Dan Constituția: ”Băsescu viola Constituția și spunea că o iubește / Nicușor o violează și zice – ȘI?”
TRANSPORT Circulație feroviară oprită între Timișoara și Arad. O bucată dintr-un pasaj s-a prăbușit peste linii
16:31
Circulație feroviară oprită între Timișoara și Arad. O bucată dintr-un pasaj s-a prăbușit peste linii
EXTERNE Co-fondatorul Wikipedia, Jimmy Wales, a întrerupt un interviu după 48 de secunde din cauza unei întrebări despre cine a creat enciclopedia online
16:20
Co-fondatorul Wikipedia, Jimmy Wales, a întrerupt un interviu după 48 de secunde din cauza unei întrebări despre cine a creat enciclopedia online
VIDEO Dezvăluiri în plin scandal al sinecurilor. Cum a fost Ion Cristoiu la un pas să fie pus de PSD la Radio
16:11
Dezvăluiri în plin scandal al sinecurilor. Cum a fost Ion Cristoiu la un pas să fie pus de PSD la Radio