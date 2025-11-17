Mircea Lucescu, a declarat, luni, într-o conferință de presă, că el este vinovat pentru ratarea calificării directe la Cupa Mondială din 2026 și a menționat că nu știe dacă va mai fi la conducerea primei reprezentative la barajul din luna martie a anului viitor.

De asemenea, a fost întrebat despre gestul lui Denis Drăguș, eliminat la două minute după ce a intrat pe teren.

Mircea Lucescu, reacție dură la adresa lui Denis Drăguș: „Trebuie să-şi pună la punct mintea”

Mircea Lucescu a recunoscut că atacantul naționalei a greșit flagrant, deși are calități extraordinare.

„Nu am avut nicio discuţie cu Denis Drăguş. L-am susţinut permanent în toată perioada asta. I-am dat antrenamente să facă. Am crezut şi cred în calităţile lui extraordinare. Rar găseşti astfel de jucători.

Rapiditate, tehnică, forţă, dribling. Are calităţi extraordinare, trebuie să-şi pună la punct mintea. Mintea de profesionist. De asta nu am vrut să vorbesc cu el, deşi l-am susţinut foarte mult.

Nu se poate să intri aşa în teren. Un profesionist trebuie să-şi calculeze paşii. Avem jucători buni. Eu am încredere în ei, acum trebuie să aibă şi ei încredere în ei”, a declarat Lucescu.

Denis Drăguş a fost eliminat la meciul cu Bosnia la doar trei minute de la intrarea în teren, el primind cartonaş roşu pentru joc periculos.

Urmează meciul cu San Marino

Echipa națională de fotbal a României va întâlni, marți, de la ora 21:45, pe stadionul ‘Ilie Oană’ din Ploiești, selecționata statului San Marino, în ultimul meci din grupa de calificare la CM 2026.

România va încheia pe locul treilea, în timp ce Austria și Bosnia-Herțegovina se vor bate într-un meci cu calificarea pe masă.

Naționala pregătită de Mircea Lucescu va participa în luna martie la barajele pentru calificarea la Cupa Mondială din 2026, grație câștigării grupei din Liga Națiunilor.