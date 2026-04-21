Mirel Rădoi, anunț despre plecarea de la FCSB. „Chiar dacă nu am BAC-ul și par mai prostuț"

Mirel Rădoi, anunț despre plecarea de la FCSB. „Chiar dacă nu am BAC-ul și par mai prostuț”

Mirel Rădoi, anunț despre plecarea de la FCSB. „Chiar dacă nu am BAC-ul și par mai prostuț”
Mirel Rădoi a fost întrebat după Farul – FCSB 2-3 dacă pleacă de la echipa roș-albastră, el fiind dorit la Gaziantep. S-a eschivat și a spus că va anunța clubul decizia sa.

Antrenorul de 45 de ani l-a anunțat pe Gigi Becali că discută cu turcii de la Gaziantep, dar patronul echipei bucureștene insistă ca finul său să rămână la echipă, mai ales că FCSB e pe primul loc în play-out și dorește să se califice în Conference League.

Mirel Rădoi, anunț despre plecarea de la FCSB. „Chiar dacă nu am BAC și par mai prostuț”

„Nu știu, deocamdată sunt aici și în continuare sunt antrenorul FCSB-ului, discutăm doar de partidă. Lucrurile astea, dacă ar trebui discutate, aș face-o cu clubul și nu aș face-o public. Dacă subiectul e să încercați să mă trageți de limbă, chiar dacă nu am BAC și par mai prostuț, am abilitatea de a ocoli răspunsul și de a da drumul la informații pe care eu le vreau publice, dacă se vor afla lucrurile, clubul le va spune. I-am felicitat pe jucători pentru partidă, am discutat despre meci, nu s-a discutat despre partida cu Petrolul.

Despre Chiricheș, hai să facem lucrurile mai clar înțelese pentru toată lumea! Eu nu am adus 20 de jucători, eu trebuie să bag în teren jucătorii care se antrenează cel mai bine. Eu, când m-am întors aici, nu am venit cu gândul să schimb o persoană (n.r. – Becali), lucru pe care nu au reușit alte persoane înaintea mea, mult mai abile și mai inteligente decât mine, și nu am cum să o fac nici eu. Dacă eu nu vreau să mă schimb, nu pot să am pretenția de la altcineva să se schimbe, lucrurile sunt simple.

Chiricheș va reveni, vedem ce accidentare are, ar avea o leziune musculară, procesul decurge normal, să vedem cât timp mai stă, nu putem ști acum ce se întâmplă cu Chiricheș, nu are nimeni o evaluare în momentul de față”, a declarat Mirel Rădoi, la Prima Sport.

„Târnovanu a vrut să arate că merită să joace mult mai devreme”

„Înainte să ieșim pentru începutul meciului, le-am explicat că, în ultimele 4 meciuri, adversarii au avut 14 situații, din care 9 au venit cu mingea pierdută de la noi.

Am controlat jocul și în prima repriză, și în a doua, am avut inițiativa în prima repriză și am avut ocaziile, după aceea, dintr-o pasă greșită, centrare, am intrat în degringoladă după ce am primit gol. În repriza a doua, în momentul în care a început meciul, deja se arăta o altă schimbare din partea lor, faptul cum au intrat și, până la urmă, lucruri mari nu au fost de făcut, lucruri care poate acum, dacă discutăm despre ele, par banale.

În repriza a doua am pasat mult mai repede în față. Eu nu am presiunea jocului atât de mare ca ei, nu sunt implicat, ei trebuie să se uite și la minge, și la adversar. Nu-mi place de fiecare dată să ajungem la jumătate și să întoarcem mingea, i-am făcut semn și l-a lăsat pe Tănase liber. Dacă mă întrebați acum, pe moment, cred că pot să spun că Târnovanu a vrut să arate că merită să joace mult mai devreme, ăsta e sentimentul meu, a vrut să ne ajute din mai multe puncte de vedere. Miculescu, din cauza terenului, a alunecat, după aceea și Olaru, se va ocupa departamentul medical, nu avem un rezultat încă, a spus antrenorul FCSB.

