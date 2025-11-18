Tenisul de masă românesc trăiește unul dintre cele mai importante momente ale existenței sale. Beatrice Romanescu a fost aleasă vicepreședinte executiv al Federației Internaționale de Tenis de Masă (ITTF), intrând astfel în echipa de decizie care va conduce destinele acestui sport la nivel planetar în următorii patru ani.

Votul final, exprimat în cadrul Adunării Generale desfășurate online la 15 noiembrie, a încheiat un proces electoral complex, început în primăvară. Dintr-o listă extinsă de candidați, opt au fost votați pentru pozițiile de vicepreședinți executivi ai ITTF, poziții esențiale în direcția strategică și deciziile majore ce privesc sportul la nivel global.

Pentru prima dată în aproape un secol de existență, România are un reprezentant în acest cerc restrâns al leadershipului mondial.

Ea e românca ajunsă în conducerea mondială a tenisului de masă

Prezența lui Beatrice Romanescu în conducerea internațională nu este doar o victorie personală, ci și o confirmare a evoluției tenisului de masă românesc. De-a lungul ultimilor ani, sportul a câștigat vizibilitate, rezultate și profesionalism, iar această numire vine ca o recunoaștere a muncii întregii comunități – de la sportivi și antrenori, la structurile administrative și oamenii care au crezut cu consecvență în acest proiect.

Noua echipă executivă a ITTF este formată din personalități din toate zonele lumii, cu experiență vastă și viziuni diverse. În acest peisaj internațional, vocea României capătă o greutate fără precedent, iar perspectivele pentru dezvoltarea tenisului de masă autohton devin mai ample ca oricând.

Beatrice Romanescu a transmis un mesaj profund emoționant, subliniind că această realizare este, înainte de toate, una colectivă. Cu o carieră dedicată sportului, cu proiecte construite în timp și cu o pasiune recunoscută de întreaga comunitate, ea devine astăzi unul dintre cele mai puternice repere ale sportului românesc. „Sunt emoționată și recunoscătoare, îndrăznesc să spun că este coronița noastră de premianți, a mea și a întregii familii a tenisului de masă românesc, după o carieră dedicată, cu dragoste și pasiune, sportului meu de suflet. Este un simbol al creșterii valorice constante. Mulțumesc tenisului de masă, care mi-a oferit, după familie, cea mai frumoasă experiență de viață”, a declarat Beatrice Romanescu.

Pentru sportul din România, această reușită este un mesaj limpede: competența, seriozitatea și perseverența pot duce în cele mai înalte locuri. Iar pentru tenisul de masă, un nou capitol tocmai se deschide.

Patru ani la conducerea forului internațional

Membrii ITTF au ales Consiliul Executiv al ITTF pentru mandatul 2025-2029. Au votați opt vicepreședinți executivi, dintr-un număr de 20 de candidați în formula inițială. Cei 8 vicepreședinți executivi, alături de președinta Petra Sörling (Suedia), realeasă în luna mai, în timpul primei sesiuni a Adunării Generale Anuale (AGA), vor conduce tenisul de masă mondial pentru următorii 4 ani, 2025-2029. În ordinea numărului de voturi obținute aceștia sunt:

Liu Guoliang (China)

Princess Zeina Rashid (Jordan)

Virginia Sung (USA)

Beatrice Romanescu (Romania)

Anthony Moore (Australia)

Paul Calle (Ecuador)

Wahid Oshodi (Nigeria)

Prof. Veli Ozan Cakir (Turcia)