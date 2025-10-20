Ambele naționale au terminat pe locul 2 la Campionatele Europene pe echipe.

A fost o zi de argint pentru tenisul de masă românesc la Campionatele Europene de la Zadar (Croația). Atât echipa feminină, cât și cea masculină, revin în țară ca vicecampioane continentale după ce au pierdut finalele disputate duminică.

Zi de argint pentru tenisul de masă românesc

Primele au intrat la masă jucătoarele echipei feminine. Adversare, la fel ca la ultimele ediții, rivalele din Germania. Din păcate, ca și la Europenele din 2023 (Malmo) şi la cele din 2021 (Cluj-Napoca), tricolorele au fost învinse. Germania s-a impus cu scorul de 3-0, apărându-și astfel titlul.

În confruntarea de duminică, Bernadette Szocs a fost învinsă în primul meci de Annett Kaufmann, care s-a impus cu 3-2 (11-4, 10-12, 11-8, 6-11, 11-5). Apoi, Elizabeta Samara a fost întrecută cu 3-1 (11-5, 11-8, 8-11, 11-7) de Sabine Winter. În ultimul meci al confruntării, Andreea Dragoman a pierdut în fața Ninei Mittelham, scor 3-1 (14-12, 11-8, 8-11, 11-5).

Chiar dacă au terminat pe locul secund, jucătoarele României au demonstrat încă o dată forța tenisului de masă de la noi din țară. Ele au jucat a șasea finală consecutivă la un Campionat European, cucerind de trei ori aurul (ultima dată în 2019, la Nantes) și de trei ori argintul.

Componența echipei României: Bernadette Szocs, Elizabeta Samara, Andreea Dragoman, Adina Diaconu, Elena Zaharia. Antrenor: Andrei Filimon (principal), Ionuţ Seni (secund), Anamaria Sebe (secund), Mădălin Ionaşcu (secund) şi Adrian Crişan (secund).

România a fost învinsă de Franța în finala masculină

După patru ore, a venit rândul băieților să joace o finală istorică. Chiar dacă România a fost învinsă de Franța cu 3-0, performanța jucătorilor noștri va dăinui peste timp, aceasta fiind prima medalie europeană de argint la echipe masculin.

În confruntarea de azi, primul tricolor care a intrat la masă a fost Iulian Chiriţă. Acesta a fost învins de Alexis Lebrun, scor 3-0 (11-2, 11-6, 11-7). A urmat Eduard Ionescu, care, însă, a pierdut cu 3-1 (11-3, 9-11, 11-5, 11-4) în fața lui Felix Lebrun. Al treilea punct al francezilor a fost obținut de Simon Gauzy, care s-a impus cu 3-1 (11-9, 11-9, 3-11, 11-3) în fața lui Ovidiu Ionescu.

Chiar dacă învinși, tricolorii au scris o pagină de istorie, revenind, după 16 ani, pe podiumul Campionatelor Europene. De-a lungul timpului, România mai ajunsese de șase ori în semifinale, în 1958, 1964, 1966, 2005, 2007 și 2009. Anul acesta, băieții noștri s-au calificat pentru prima dată în finala Europenelor.

Componența lotului României: Eduard Ionescu, Iulian Chirița, Ovidiu Ionescu, Darius Movileanu, Andrei Istrate. Antrenori: Andrei Filimon (principal), Ionuț Seni (secund), Anamaria Sebe (secund), Mădălin Ionașcu (secund) și Adrian Crișan (secund).

„Sunt fericit și recunoscător pentru acest moment unic. România a jucat două finale la Campionatul European din Croația, performanță remarcabilă, fără precedent în istoria Federației Române de Tenis de Masă! Bravo echipei, felicitări jucătorilor și staff-ului tehnic. Vă mulțumesc, admirabil efortul vostru și dorința de victorie! Mulțumesc mult și echipei nevăzute din spatele scenei: medic, maseur, kineto, psiholog, dar și întregului staff FRTM. În sport, nimeni nu poate reuși de unul singur, echipa este forța”, a spus Cristinel Romanescu, președintele Federației Române de Tenis de Masă.

foto: frtm/facebook