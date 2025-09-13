România a fost învinsă de formația Poloniei cu scorul de 3-0 (34-32, 25-15, 25-19), sâmbătă, la Quezon City, într-un meci din Grupa B a Campionatului Mondial de volei masculin din Filipine.

Elevii lui Sergiu Stancu au cedat după o oră și 38 de minute primul lor meci la Campionatul Mondial după o pauză de 43 de ani.

România – Polonia 0-3, la CM de volei masculin! Tricolorii, prestație onorabilă în Filipine

România a început bine și a pierdut dramatic primul set, cu 32-34, dar pe celelalte le-a cedat fără drept de apel. Aciobăniței a reușit 11 puncte și Mircea Peța 9.

Tot sâmbătă, în primul meci din grupă, Ţările de Jos – Qatar, scor 3-1. În grupa B, România va juca în continuare cu Ţările de Jos (15 septembrie, 13.00) şi cu Qatar (17 septembrie, 05.30).

Primele două clasate în fiecare din cele opt grupe se vor califica în optimile de finală, cu meciuri programate în 23 septembrie. Urmează sferturile (25 septembrie), semifinalele şi finalele pentru medalii, în 27 şi 28 septembrie.

Ce scrie FR Volei?

„Ce prim set au făcut băieții lui Sergiu Stancu! Un set în care România a condus și a avut patru mingi de set. Din păcate le-am ratat pe toate! Și Polonia a trecut în avantaj, 34-32.

Apoi ”tricolorii” au încercat să rămână în meci, dar e greu să lupți de la egal la egal cu uriașii. Am pierdut 0-3, dar am făcut-o demn. Acum tracul debutului a trecut și așteptăm evoluții și mai bune în următoarele jocuri, cu Țările de Jos și Qatar. Băieții sunt conștienți că sunt meciurile care ne pot duce mai departe, să ieșim din faza grupelor”, se scrie pe site-ul FR Volei.