Prima pagină » Sport » România – Polonia 0-3, la CM de volei masculin! Tricolorii, prestație onorabilă în Filipine

România – Polonia 0-3, la CM de volei masculin! Tricolorii, prestație onorabilă în Filipine

13 sept. 2025, 23:07, Sport
România - Polonia 0-3, la CM de volei masculin! Tricolorii, prestație onorabilă în Filipine

România a fost învinsă de formația Poloniei cu scorul de 3-0 (34-32, 25-15, 25-19), sâmbătă, la Quezon City, într-un meci din Grupa B a Campionatului Mondial de volei masculin din Filipine.

Elevii lui Sergiu Stancu au cedat după o oră și 38 de minute primul lor meci la Campionatul Mondial după o pauză de 43 de ani.

România – Polonia 0-3, la CM de volei masculin! Tricolorii, prestație onorabilă în Filipine

România a început bine și a pierdut dramatic primul set, cu 32-34, dar pe celelalte le-a cedat fără drept de apel. Aciobăniței a reușit 11 puncte și Mircea Peța 9.

Tot sâmbătă, în primul meci din grupă, Ţările de Jos – Qatar, scor 3-1. În grupa B, România va juca în continuare cu Ţările de Jos (15 septembrie, 13.00) şi cu Qatar (17 septembrie, 05.30).

Primele două clasate în fiecare din cele opt grupe se vor califica în optimile de finală, cu meciuri programate în 23 septembrie. Urmează sferturile (25 septembrie), semifinalele şi finalele pentru medalii, în 27 şi 28 septembrie.

Ce scrie FR Volei?

„Ce prim set au făcut băieții lui Sergiu Stancu! Un set în care România a condus și a avut patru mingi de set. Din păcate le-am ratat pe toate! Și Polonia a trecut în avantaj, 34-32.

Apoi ”tricolorii” au încercat să rămână în meci, dar e greu să lupți de la egal la egal cu uriașii. Am pierdut 0-3, dar am făcut-o demn. Acum tracul debutului a trecut și așteptăm evoluții și mai bune în următoarele jocuri, cu Țările de Jos și Qatar. Băieții sunt conștienți că sunt meciurile care ne pot duce mai departe, să ieșim din faza grupelor”, se scrie pe site-ul FR Volei.

Mediafax
Donald Trump: Asasinul lui Charlie Kirk a fost capturat
Digi24
Avertismentul văduvei lui Charlie Kirk: „Nu aveţi idee ce aţi dezlănţuit”
Cancan.ro
Ce i-a spus asasinul lui Charlie Kirk tatălui său înainte să se predea. Tyler Robinson era mormon!
Prosport.ro
FOTO. Noul cuplu din lumea vedetelor. Supermodelul se iubește cu celebrul milionar
Adevarul
„Trebuie să fim pregătiți”. Viktor Orban, acuzat că ar vrea să anexeze regiunea ucraineană Transcarpatia
Mediafax
Trump: Soţia lui Charlie Kirk este „devastată” după moartea fondatorului Turning Point
Click
Alimentul la care nu trebuie să renunțăm niciodată. Mihaela Bilic, avertisment dur: „Creierul nostru se “stafidește” și moare”
Wowbiz
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Antena 3
Un doctor a întreținut relații intime cu o asistentă la mijlocul unei intervenții chirurgicale, în timp ce pacientul era sedat
Digi24
Ce condiții pune Donald Trump țărilor NATO pentru ca SUA să impună sancţiuni Rusiei
Cancan.ro
El este ucigașul lui Charlie Kirk: Tyler are doar 22 de ani! IREAL cine l-a convins să se predea
Ce se întâmplă doctore
Imagini IREALE cu Raluca Bădulescu fără machiaj și filtre! Vedeta, dată de gol la Asia Express. Fanii abia dacă au recunoscut-o
observatornews.ro
"Mamă, curge sânge din ei". Filmul măcelului din Craiova. Bătaia ar fi pornit de la o fată promisă
StirileKanalD
(P) Ghidul rebelului energetic: cum să îți reduci factura fără să renunți la Netflix și aer condiționat
KanalD
Bursele tăiate ar putea fi reintroduse în sistem. Anunțul făcut de ministrul Educației
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
România renunță la cele 400 de radare fixe. Motivul e IREAL
Descopera.ro
Speranța de VIAȚĂ a oamenilor a ajuns la LIMITĂ
Capital.ro
Regulă pentru românii care stau la casă. Ce copac trebuie neapărat să plantezi în curte
Evz.ro
O mănăstire din România, destinația preferată a turiștilor pasionați de filmele de groază
A1
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Stirile Kanal D
VIDEO Polonia cere activarea articolului 4 din tratatul NATO. "Putin se joacă cu focul". Reacția lui Trump
Kfetele
Mesajul dur al Doinei Teodoru, după ce a fost părăsită de Cătălin Scărlătescu înainte de nuntă: „Sunt înconjurată de forțe...”
RadioImpuls
VIDEO Scene șocante s-au petrecut astăzi pe o stradă din Craiova. Două clanuri au fost implicate într-o bătaie cu bâte, topoare și cuțite. O persoană a murit, iar alte patru au ajuns la spital. Motivul scandalului este HALUCINANT
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă intră într-un magazin erotic: Vreau o păpușă gonflabilă, domnișoară!
Descopera.ro
Meteorologii anunță că toamna își intră în drepturi. Ce temperaturi sunt așteptate?
Liderul PSD Arad, Mihai Fifor, explică de ce trebuie menținută plafonarea alimentelor de bază: „Nu este doar o măsură socială, ci una de bun-simț”
21:05
Liderul PSD Arad, Mihai Fifor, explică de ce trebuie menținută plafonarea alimentelor de bază: „Nu este doar o măsură socială, ci una de bun-simț”
ACTUALITATE Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, anunță că o DRONĂ rusească a intrat azi în spațiul aerian românesc. Două F-16 au fost ridicate și au urmărit drona
20:32
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, anunță că o DRONĂ rusească a intrat azi în spațiul aerian românesc. Două F-16 au fost ridicate și au urmărit drona
ULTIMA ORĂ SURSE New York Post: Suspectul reținut pentru asasinarea lui Charlie Kirk trăia alături de un partener transgender
20:14
SURSE New York Post: Suspectul reținut pentru asasinarea lui Charlie Kirk trăia alături de un partener transgender
VIDEO IMPRESIONANT. Cum descria Charlie Kirk România și ce îl lega de țara noastră. Interviul, transmis în exclusivitate de Gândul
20:04
IMPRESIONANT. Cum descria Charlie Kirk România și ce îl lega de țara noastră. Interviul, transmis în exclusivitate de Gândul
ULTIMA ORĂ George Simion, prezent la cel mai mare miting dedicat libertății de exprimare, în Londra: „Dictatura este impusă de Macron și von der Leyen”
19:50
George Simion, prezent la cel mai mare miting dedicat libertății de exprimare, în Londra: „Dictatura este impusă de Macron și von der Leyen”
ALERTĂ Locuitorii din Tulcea, AVERTIZAȚI printr-un mesaj RO-Alert să se protejeze de posibile obiecte căzute din cer
19:05
Locuitorii din Tulcea, AVERTIZAȚI printr-un mesaj RO-Alert să se protejeze de posibile obiecte căzute din cer