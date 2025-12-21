Prima pagină » Sport » El e uriașul din naționala de RUGBY care vorbește cinci limbi străine

21 dec. 2025, 18:27, Sport
O adevărată forță a naturii, „Stejarul” Gheorghe Gajion face spectacol în sala de forță și are un record cu care se mândrește: 230 de kilograme ridicate la piept. Rugbystul a jucat la 9 echipe din afara țării de-a lungul carierei și a devenit expert în limbi străine.

Jucătorul de origine moldoveană a evoluat în mai multe țări de-a lungul carierei și, în afară de titlurile cucerite, a reușit să și învețe mai multe limbi străine. El vorbește fluent cinci.

„Vorbesc fluent cinci limbi. Deja româna, rusa. Vorbesc cu părinții mei în rusă. Apoi știu italiana, franceza și engleza”, mărturisește sportivul în vârstă de 33 de ani.

De-a lungul carierei, Gajion a evoluat la nu mai puțin de nouă cluburi. Dacă înainte îi plăcea să schimbe locul după un timp, acum recunoaște că totul a devenit obositor și chiar stresant, pentru că apare nevoia de stabilitate, mai ales pentru o familie cu doi copii, ca a lui.

„Chiar nu de mult am socotit probabil vreo nouă, opt-nouă echipe la care am fost. E foarte obositor. Cred că e mai complicat pentru familie. După fiecare 2-3 ani s-au mișcat. Faci noi cunoștințe, noi prieteni, te obișnuiești la alte orașe, la alte viață, la alte limbi. Inclusiv și pentru copii e complicat”, spune rugbystul legitimat acum în Franța, la Mont de Marsan.

Născut la Chișinău, Gheorghe Gajion recunoaște că a fost foarte bucuros când a primit convocarea la naționala României, în urmă cu câțiva ani. Să devină „Stejar” era un vis devenit realitate.

„Mergea vorba că probabil o să fiu convocat la naționala României și mă așteptam, dar am fost foarte bucuros când am primit convocarea. Și cei din familie la fel, s-au bucurat mult”, a dezvăluit rugbystul care a debutat pentru „Stejari” în urmă cu trei ani, într-un meci cu Uruguay.

O adevărată forță a naturii: ridică la piept 230 de kilograme

Acum unul dintre cei mai valoroși jucători români, Gajion a ajuns să practice acest sport din întâmplare.

„A venit un antrenor de rugby cu un fost jucător, cu o minge ovală, și credeam că e vorba de fotbal american. În Moldova, când am început la Chișinău, nici nu se vorbea de acest sport. Și încet, încet am mers la o echipă, am jucat la ei, după am plecat în Rusia și la alte multe echipe”, și-a amintit, zâmbind, Gajion.

Una dintre părțile care i-a plăcut cel mai mult la rugby și la viața de rugbyst au fost antrenamentele din sala de forță. Ca orice sportiv care lucrează cu greutăți, Gajion are și el câteva recorduri personale.

„Mi-a plăcut de la început, e un sport fizic, de contact. Mi-a plăcut foarte tare marimea jucătorilor și, știind că practică foarte multă sală de forță, m-a impresionat. O dată am ridicat 230 de kilograme la piept. E probabil imens, dar nu mi s-a părut ceva imposibil”, spune, cu modestie, gigantul de 1,9 metri și 122 de kilograme.

Rugbystul are doi băieți, de 12, respectiv 7 ani, însă niciunul nu-i va călca pe urme. Inițial, i-a părut rău, dar apoi și-a dat seama că este o veste bună ca ei să facă alt sport, pentru că știe cât a tras el cu accidentările și nu vrea ca și ei să pățească la fel.

„Cel mare face baschet, cel mic face fotbal. Am vrut să facă rugby initial, dar din păcate am avut foarte multe accidentări. Și cred că dacă îi obligam să fac acest sport, având accidente, sufeream eu mai mult ca ei. Așa că am lăsat decizia la ei”, mărturisește Gheorghe Gajion.

