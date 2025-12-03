Prima pagină » Sport » Grupă IMPOSIBILĂ pentru România la Cupa Mondială din 2027! Vom juca împotriva liderului mondial din World Rugby

Grupă IMPOSIBILĂ pentru România la Cupa Mondială din 2027! Vom juca împotriva liderului mondial din World Rugby

03 dec. 2025, 16:12, Sport
Grupă IMPOSIBILĂ pentru România la Cupa Mondială din 2027! Vom juca împotriva liderului mondial din World Rugby

Orașul australian Sydney a găzduit tragerea la sorți a grupelor Cupei Mondiale de Rugby ce va avea loc în 2027, în Australia.

„Stejarii” au fost repartizați în Grupa B, acolo unde vor întâlni campioana mondială en-titre, Africa de Sud, Georgia şi Italia.

Grupă imposibilă pentru România la Cupa Mondială din 2027! Vom juca împotriva liderului mondial din World Rugby

Cupa Mondială va avea loc în intervalul 1 octombrie – 13 noiembrie 2027. România (locul 22 în clasamentul mondial) este la a 10-a apariție la Cupa Mondială din 11 ediții, la care se poate lăuda până acum cu 32 de meciuri (6 victorii, 26 de înfrângeri).

„Să joci cu campioana mondială este un tur de forţă, este o grupă dificilă, poate cea mai dificilă de la Cupa Mondială, este o provocare imensă să faci parte din această grupă, dar dacă vrem să visăm la mai mult trebuie să dăm maximum în următorii doi ani pentru a ne pregăti ca să fim cât mai competitivi”, a spus David Gérard, conform celor de la rugbyromania.ro.

  • Africa de Sud, cvadruplă campioană mondială (1995, 2007, 2019, 2023), se află înaintea celei de-a 11-a participări la Cupa Mondială. Liderul ierarhiei World Rugby are 48 de meciuri jucate, din care 25 sunt victorii, iar 23 eșecuri.
  • Georgia (locul 13 mondial) are până acum șase apariții la Cupa Mondială, bilanțul său fiind de 24 de meciuri, 5 victorii, un egal și 18 înfrângeri.
  • Italia (locul 10) este la a 11-a participare, bilanțul său fiind de 35 de meciuri, cu 15 victorii și 20 de eșecuri.

Grupele Cupei Mondiale de Rugby 2027 care va avea loc în Australia

  • Grupa A – Noua Zeelandă, Australia, Chile, Hong Kong China
  • Grupa B – Africa de Sud, Italia, Georgia, România
  • Grupa C – Argentina, Fiji, Spania, Canada
  • Grupa D – Irlanda, Scoția, Uruguay, Portugalia
  • Grupa E – Franța, Japonia, SUA, Samoa
  • Grupa F = Anglia, Țara Galilor, Tonga, Zimbabwe

Ilie Năstase, la înmormântarea lui Nicola Pietrangeli. Ce mesaj a transmis Ion Țiriac

Recomandarea video

Mediafax
Elon Musk îl contrazice din nou pe Donald Trump! Ce i-a reproșat miliardarul
Digi24
Avertismentul Kremlinului pentru Europa: oprirea gazului rusesc va accelera prăbușirea economică
Cancan.ro
'N-a făcut nici infarct, nici AVC'. Au venit rezultatele autopsiei Ștefaniei Szabo
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Adevarul
Putin fixează trei condiții de neclintit în negocierile de pace: „Nu vom face compromisuri”
Mediafax
Cel mai mare mister aviatic. Reîncep căutările avionului de pasageri dispărut în 2014
Click
Ultimele cuvinte ale Roxanei Moise către antrenoarea sa, înainte de a pierde lupta cu cancerul: „Eu o să mă fac bine. O să vedeți”
Digi24
Când va fi făcut public raportul privind anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut. Anunțul lui Nicușor Dan
Cancan.ro
Viața i-a mai dat o LOVITURĂ devastatoare! Motivul REAL pentru care Răduleasca s-a întors în România
Ce se întâmplă doctore
Ultima imagine cu Roxana Moise în viață! Era schimbată total
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cea mai ciudată probă de rezistență a fost făcută de un producător auto chinez - Video
Descopera.ro
Ce s-a descoperit după 70 de ani de „vânătoare” de extratereștri
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. În club, Bulă se duce la o tipă: – Păpușă, dansezi?
Descopera.ro
O ciupercă de la Cernobîl pare să fi dezvoltat o abilitate incredibilă
VIDEO Mircea Dinescu spune că responsabilii pentru criza apei sunt „domnii care conduc” acum România: „Scot apa din lacurile de acumulare și le deversează în propagandă pentru Georgescu”
16:52
Mircea Dinescu spune că responsabilii pentru criza apei sunt „domnii care conduc” acum România: „Scot apa din lacurile de acumulare și le deversează în propagandă pentru Georgescu”
VIDEO Nicușor Dan, mașinăria de bâlbe. Mintea i-a jucat feste președintelui României, chiar în timpul unui interviu: „Permisibi, permisivi, permeabilitate”
16:52
Nicușor Dan, mașinăria de bâlbe. Mintea i-a jucat feste președintelui României, chiar în timpul unui interviu: „Permisibi, permisivi, permeabilitate”
EXTERNE Miracol de Crăciun la Zoo. Cum arată cei doi pui de leu extrem de rari care abia s-au născut
16:51
Miracol de Crăciun la Zoo. Cum arată cei doi pui de leu extrem de rari care abia s-au născut
DECES Unde va fi înmormântat Adrian Pleşca ‘Artan’. Va avea loc un concert-tribut la Bucureşti, pe 17 decembrie
16:31
Unde va fi înmormântat Adrian Pleşca ‘Artan’. Va avea loc un concert-tribut la Bucureşti, pe 17 decembrie
FLASH NEWS Un bucureştean a comandat, de 1 Decembrie, mici şi cartofi prăjiţi de 1.900 lei. Un sibian a cumpărat aproape 400 de porţii de papanaşi, într-un an
16:24
Un bucureştean a comandat, de 1 Decembrie, mici şi cartofi prăjiţi de 1.900 lei. Un sibian a cumpărat aproape 400 de porţii de papanaşi, într-un an

Cele mai noi