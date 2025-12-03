Grupă imposibilă pentru România la Cupa Mondială din 2027! Vom juca împotriva liderului mondial din World Rugby

Orașul australian Sydney a găzduit tragerea la sorți a grupelor Cupei Mondiale de Rugby ce va avea loc în 2027, în Australia.
„Stejarii” au fost repartizați în Grupa B, acolo unde vor întâlni campioana mondială en-titre, Africa de Sud, Georgia şi Italia.
Cupa Mondială va avea loc în intervalul 1 octombrie – 13 noiembrie 2027. România (locul 22 în clasamentul mondial) este la a 10-a apariție la Cupa Mondială din 11 ediții, la care se poate lăuda până acum cu 32 de meciuri (6 victorii, 26 de înfrângeri).
„Să joci cu campioana mondială este un tur de forţă, este o grupă dificilă, poate cea mai dificilă de la Cupa Mondială, este o provocare imensă să faci parte din această grupă, dar dacă vrem să visăm la mai mult trebuie să dăm maximum în următorii doi ani pentru a ne pregăti ca să fim cât mai competitivi”, a spus David Gérard, conform celor de la rugbyromania.ro.
