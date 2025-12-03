Orașul australian Sydney a găzduit tragerea la sorți a grupelor Cupei Mondiale de Rugby ce va avea loc în 2027, în Australia.

„Stejarii” au fost repartizați în Grupa B, acolo unde vor întâlni campioana mondială en-titre, Africa de Sud, Georgia şi Italia.

Grupă imposibilă pentru România la Cupa Mondială din 2027! Vom juca împotriva liderului mondial din World Rugby

Cupa Mondială va avea loc în intervalul 1 octombrie – 13 noiembrie 2027. România (locul 22 în clasamentul mondial) este la a 10-a apariție la Cupa Mondială din 11 ediții, la care se poate lăuda până acum cu 32 de meciuri (6 victorii, 26 de înfrângeri).

„Să joci cu campioana mondială este un tur de forţă, este o grupă dificilă, poate cea mai dificilă de la Cupa Mondială, este o provocare imensă să faci parte din această grupă, dar dacă vrem să visăm la mai mult trebuie să dăm maximum în următorii doi ani pentru a ne pregăti ca să fim cât mai competitivi”, a spus David Gérard, conform celor de la rugbyromania.ro.

Africa de Sud, cvadruplă campioană mondială (1995, 2007, 2019, 2023), se află înaintea celei de-a 11-a participări la Cupa Mondială. Liderul ierarhiei World Rugby are 48 de meciuri jucate, din care 25 sunt victorii, iar 23 eșecuri.

Georgia (locul 13 mondial) are până acum șase apariții la Cupa Mondială, bilanțul său fiind de 24 de meciuri, 5 victorii, un egal și 18 înfrângeri.

Italia (locul 10) este la a 11-a participare, bilanțul său fiind de 35 de meciuri, cu 15 victorii și 20 de eșecuri.

Grupele Cupei Mondiale de Rugby 2027 care va avea loc în Australia

Grupa A – Noua Zeelandă, Australia, Chile, Hong Kong China

Grupa B – Africa de Sud, Italia, Georgia, România

Grupa C – Argentina, Fiji, Spania, Canada

Grupa D – Irlanda, Scoția, Uruguay, Portugalia

Grupa E – Franța, Japonia, SUA, Samoa

Grupa F = Anglia, Țara Galilor, Tonga, Zimbabwe

Ilie Năstase, la înmormântarea lui Nicola Pietrangeli. Ce mesaj a transmis Ion Țiriac