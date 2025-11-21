FCSB va juca sâmbătă, de la ora 20:30, cu Petrolul Ploiești în etapa 17 a Superligii. Elias Charalambous a discutat despre meci, probleme de lot și a dezvăluit că a vrut să-și dea demisia.

Charalambous și Pintilii au vrut să plece de la FCSB, după meciul cu Hermannstadt, așa cum a dezvăluit Gigi Becali.

Jucătorii convocați la naționale s-au întors apți la FCSB, mai puțin Ionuț Cercel, care s-a accidentat la naționala U20 și va lipsi din lot pentru partida cu Petrolul.

Elias Charalambous, despre demisia de la FCSB: „Fără negocieri”

„Am mai fost întrebat, sunt aici din prima zi și m-am simțit bine primit de toată lumea. Mă simt foarte bine aici. Spun mereu că dacă nu voi mai fi dorit la echipă, sunt gata să plec. Nu mă interesează contractele, am spus-o de multe ori. Voi pleca atunci când clubul decide că nu mai sunt util, fără negocieri. Dar mă simt foarte bine aici, clubul și oamenii îmi arată respect. Sunt aici de trei ani și am încercat să dau tot ce am putut pentru acest club. E normal ca echipa să treacă prin perioade dificile, dar eu cred în continuare că putem ajunge sus. Avem drum lung în față. Anul trecut a fost ceva similar, chiar dacă nu la fel. Sunt foarte pozitiv pentru viitor”, a spus Elias Charalambous.

Antrenorul echipei roș-albastre, despre meciul cu Petrolul: „Cu noi toate echipele sunt în formă bună. Suntem pregătiți pentru un meci greu. Cel mai important este că atunci când suntem în cea mai bună formă a noastră putem face lucrurile mai ușoare. Deci contează ce vom fi noi mâine. Sigur că respectăm toți adversarii și pe Petrolul, dar în primul rând trebuie să fim noi la nivel maxim. Majoritatea echipelor care joacă împotriva noastră încearcă să se apere bine și să marcheze pe contraatac. Așa că suntem obișnuiți și pregătiți pentru un meci ca acesta. Avem planul nostru și sper să funcționeze pentru a câștiga”.