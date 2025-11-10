Charalambous şi Pintilii au vrut să-și dea demisia de la FCSB. Ce a făcut Gigi Becali

Elias Charalambous și Mihai Pintilii au vrut să plece de la FCSB, dar Gigi Becali s-a opus.

Omul de afaceri a dat vina pe jucători pentru rezultatele din ultima perioadă, FCSB obținând o remiză cu Hermannstadt, 3-3, după un gol venit în minutul 90+4 al lui Dennis Politic.

„Pintilii şi Charalambous şi-au dat demisia, au vrut să plece. Au spus că…Dom’le, noi vrem să plecăm, poate se face șoc la echipă. Am zis nu. Le-am zis că îmi asum eu de acum. Am dat vreodată vina pe Pintilii sau Charalambous? Nu”, a spus Gigi Becali, la Digi Sport.

Charalambous şi Pintilii au vrut să-și dea demisia de la FCSB

„FCSB campioană. Lasă că fac altă echipă. Gata, s-a terminat cu închizătorii. Și așa e compromis anul. Ca să câștigi campionatul, trebuie să riști. Eu doar le spun jucătorilor, ei să gândească. Ce, eu sunt tehnician? Ei trebuie să găsească formula și îmi asum”, a mai spus acesta, pentru sursa citată.

„E debandadă la echipă, nu am ce să fac, e debandadă la echipă. Se supără MM (n.red. – președinte CA la FCSB, Mihai Stoica) sau nu se supără, dar ești președinte, ești acolo, nu se rezolvă treaba asta de atâta timp. Tu știi, ești vinovat. Dacă nu au respect pentru Charalambous și pentru Pintilii, măcar dă-le amenzi. O să mai angajez pe cineva care să se ocupe de disciplina echipei, nu știu ce să fac, o să inventez eu ceva, o să văd, nu se poate așa ceva, de atâta timp, nu se poate”, a răbufnit Gigi Becali.

Cum a arătat FCSB în meciul cu FC Hermannstadt: Zima – Graovac, Cercel (Stoian – 61), Ngezana, Radunovic – Tănase, Lixandru (Bîrligea – 46)- Miculescu (Politic – 85), Olaru, Cisotti – Thiam (Popescu – 69).

Pentru FC Hermannstadt au marcat Chiţu (26 şi 55) şi Stancu (87), iar pentru FCSB au înscris Thiam (4), Miculescu (63) şi Politic (90+4).

FCSB e pe locul nouă în Superliga, cu 20 de puncte, la cinci distanță de locurile de play-off.