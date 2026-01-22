Prima pagină » Actualitate » Calcule: cum se pot califica „roș-albaștrii” în primăvara europeană. Totul despre Dinamo Zagreb – FCSB

22 ian. 2026, 09:59, Actualitate
Totul despre Dinamo Zagreb - FCSB / Sursa FOTO: prosport.ro

Dinamo Zagreb – FCSB, partidă contând pentru etapa a 7-a a grupei principale din Europa League, se joacă în această seară, 22 ianuarie, de la ora 22:00. Două televiziuni din România transmit în direct confruntarea din Croația, scrie PROSPORT.

Meciul va putea fi urmărit „live” pe Digi Sport 1 sau Prima Sport 1.

Charalambous: „Da, este un meci crucial”

Duelul se anunță a fi unul pe viață și pe moarte, asta pentru că ambele formații își joacă ultima șansă de calificare în faza următoare a competiției. Clasate în afara locurilor care duc în primăvara europeană, atât FCSB, cât și gazdele de la Dinamo Zagreb au nevoie de victorie în această seară.

„Da, este un meci crucial. Dacă învingem, avem o șansă mare să ne calificăm. Toate meciurile din Europa League au calitate și mă aștept ca și acum să fie la fel.

De doi-trei ani, de când jucăm în Europa, știm ce adversari întâlnim și știm și acum ce adversar întâlnim. Nu contează cum, dar trebuie să luăm cele trei puncte. Am analizat multe meciuri ale adversarului. În mare parte joacă la fel, este o echipă ofensivă, cu o combinație între jucători tineri și experimentați, dar cel mai important este cum ne pregătim noi mâine, pentru că trebuie să învingem.

S-a terminat primul meci, știți cum sunt eu, mă gândesc la viitor. Meciul cu Argeș nu are legătură cu meciul acesta, s-a terminat”, a spus Elias Charalambous la conferința de presă dinaintea duelului de la Zagreb.

Mario Kovacevic: „Foarte periculoși în ofensivă”

La rândul său, Mario Kovacevic, antrenorul lui Dinamo Zagreb, a insistat asupra analizei adversarului din România, notează PROSPORT:

„Știm că adversarii schimbă des primul 11. Știm că trebuie să fim foarte atenți la jucătorii lor din ofensivă. Sunt foarte periculoși! Ambele echipe trebuie să câștige pentru a spera la calificare, așa că e un meci decisiv, un meci important.

Ne-am antrenat și ne-am pregătit să câștigăm acest meci. E prima noastră partidă oficială din 2026. Ne așteptăm la un meci deschis și s-ar putea ca vremea să fie o problemă, din moment ce este foarte frig și probabil va fi și la ora jocului.

Nu e o surpriză pentru noi că Leon Jakirovic a plecat la Inter. Îmi pare rău că nu va mai juca la Dinamo Zagreb, dar îi doresc mult succes”.

Dinamo Zagreb – FCSB se joacă în această seară, de la ora 22:00, în runda cu numărul 7 din grupa principală a Europa League. Înaintea partidei, croații sunt pe locul 25, cu 7 puncte, iar FCSB este pe 27, cu 6 puncte.

