Elias Charalambous a spus că eliminarea cu Shkendija e din cauza unor probleme mentale. Antrenorul FCSB a cerut scuze fanilor pentru eliminarea din Liga Campionilor.

Shkendija va juca în turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor cu azerii de la Qarabag.

FCSB va juca în Europa League cu echipa campioană din Kosovo, FC Drita, care a fost eliminată de FC Copenhaga din Liga Campionilor, 0-2 și 0-1.

Elias Charalambous susține că FCSB a pierdut cu Shkendija din cauza unor probleme mentale

„Din păcate pentru noi, lucrurile nu au decurs așa cum ne așteptam. În prima repriză, după ce am reușit să marcăm un gol, am controlat jocul, ne-am creat câteva ocazii, apoi, la primul corner al adversarilor, am primit un gol ușor din punctul meu de vedere. În a doua repriză, nu am făcut nimic pentru a schimba situația. În prima repriză am fost mai buni decât în a doua, mă așteptam să văd o reacție, dar din păcate pentru noi nu a venit. Nu știu dacă problema a fost mentală, pare că ne confruntăm cu o problemă. Mă așteptam să fim mai buni. Repet, în prima repriză am început bine, am ținut mingea, am avut ritmul jocului. Poate este o problemă mentală. Poate după ce am primit golul, totul s-a schimbat și am căzut psihic, dar nu așa trebuie să reacționăm. Gata, s-a terminat acum, ăsta e fotbalul. Nu mai putem schimba nimic acum. Suporterii au făcut tot ce ținea de ei, dar, din păcate, noi nu am făcut-o. Vreau să le cer scuze suporterilor, pentru că au venit să ne susțină și noi nu am făcut ceea ce așteptau de la noi”, a declarat Elias Charalambous.

Cred că este mai mult o problemă mentală, pentru că știm jucătorii, știm calitatea lor, sunt aceiași. Dar poate punem mai multă presiune decât ar trebui pe noi și nu reușim să arătăm adevărata calitate a echipei. Uneori mintea controlează totul și asta este singurul lucru pe care îl simt acum și îl pot spune. Trebuie să găsim cauza pentru care nu suntem ceea ce știm că putem fi. Și eu sunt îngrijorat, trebuie să analizăm situația și să o schimbăm – Elias Charalambous

