FCSB a pierdut cu FC Argeș, 0-1, în primul meci oficial al anului și al etapei 22 din Superliga.

Elias Charalambous a discutat despre jocul de la Mioveni și a anunțat că acum FCSB se concetrează asupra partidelor din Europa League.

Echipa roș-albastră va juca în grupă cu Dinamo Zagreb, pe 22 ianuarie, și cu Fenerbahce, pe 29 ianuarie. Rezultate FCSB în grupa din Europa League: 1-0 cu Go Ahead Eagles (deplasare), 0-2 cu Young Boys Berna (pe teren propriu), 1-2 cu Bologna (pe teren propriu), 1-3 cu FC Basel (deplasare), 0-1 cu Steaua Roșie (deplasare), 4-3 cu Feyenoord (pe teren propriu).

Elias Charalambous vorbește de Europa League, după eșecul cu FC Argeș din Superliga. „Vom uita asta deocamdată”

„Am schimbat puțin stilul de joc în funcție de condiții. Am avut câteva momente riscante în care am pierdut mingea, iar adversarii au creat ocazii și au reușit să înscrie. Noi nu am reușit să facem asta și am pierdut, dar nu trebuie să renunțăm.

Când nu câștigi, cu siguranță șansele se diminuează. Vom continua, vom pregăti următorul meci și vom lua totul pas cu pas. Toma nu are nimic medical și nu l-am scos din acest motiv. Când pierzi un astfel de meci, nu poți spune că ești mulțumit.

Poate trebuie să depui mai mult efort pentru a fi mai activ, iar în meciuri ca acesta trebuie să oferi mai multă putere și forță. Adversarul a reușit să înscrie, noi am avut ocazia lui Bîrligea și trebuia să marcăm așa cum au făcut și ei.

Dawa, după atâtea luni, eu zic că a făcut un joc bun. În general, a fost ok. Ambele meciuri din Europa League sunt finale. Vom uita de campionat deocamdată și vom lupta să câștigăm meciurile europene, pentru că avem șanse”, a spus Elias Charalambous, la Prima Sport, după meciul FC Argeș – FCSB, 1-0.