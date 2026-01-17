Prima pagină » Sport » Elias Charalambous vorbește de Europa League, după eșecul cu FC Argeș din Superliga. „Vom uita asta deocamdată”

Elias Charalambous vorbește de Europa League, după eșecul cu FC Argeș din Superliga. „Vom uita asta deocamdată”

17 ian. 2026, 07:23, Sport
Elias Charalambous vorbește de Europa League, după eșecul cu FC Argeș din Superliga. „Vom uita asta deocamdată”

FCSB a pierdut cu FC Argeș, 0-1, în primul meci oficial al anului și al etapei 22 din Superliga.

Elias Charalambous a discutat despre jocul de la Mioveni și a anunțat că acum FCSB se concetrează asupra partidelor din Europa League.

Echipa roș-albastră va juca în grupă cu Dinamo Zagreb, pe 22 ianuarie, și cu Fenerbahce, pe 29 ianuarie. Rezultate FCSB în grupa din Europa League: 1-0 cu Go Ahead Eagles (deplasare), 0-2 cu Young Boys Berna (pe teren propriu), 1-2 cu Bologna (pe teren propriu), 1-3 cu FC Basel (deplasare), 0-1 cu Steaua Roșie (deplasare), 4-3 cu Feyenoord (pe teren propriu).

Elias Charalambous vorbește de Europa League, după eșecul cu FC Argeș din Superliga. „Vom uita asta deocamdată”

„Am schimbat puțin stilul de joc în funcție de condiții. Am avut câteva momente riscante în care am pierdut mingea, iar adversarii au creat ocazii și au reușit să înscrie. Noi nu am reușit să facem asta și am pierdut, dar nu trebuie să renunțăm.

Când nu câștigi, cu siguranță șansele se diminuează. Vom continua, vom pregăti următorul meci și vom lua totul pas cu pas. Toma nu are nimic medical și nu l-am scos din acest motiv. Când pierzi un astfel de meci, nu poți spune că ești mulțumit.

Poate trebuie să depui mai mult efort pentru a fi mai activ, iar în meciuri ca acesta trebuie să oferi mai multă putere și forță. Adversarul a reușit să înscrie, noi am avut ocazia lui Bîrligea și trebuia să marcăm așa cum au făcut și ei.

Dawa, după atâtea luni, eu zic că a făcut un joc bun. În general, a fost ok. Ambele meciuri din Europa League sunt finale. Vom uita de campionat deocamdată și vom lupta să câștigăm meciurile europene, pentru că avem șanse”, a spus Elias Charalambous, la Prima Sport, după meciul FC Argeș – FCSB, 1-0.

Nu mai pot eu de Andone sau de FC Argeș. Crezi că rămâne FC Argeș în play-off? N-o să rămână. Au dat un gol la mișto și gata. Extraordinar Bogdan Andone, acum îl luăm – Gigi Becali

Recomandarea video

Mediafax
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Digi24
„Europa trebuie ștearsă de pe hartă în 1-2 ani.” Kremlinul amenință pe față cu atacuri nucleare, două țări sunt ținte principale
Cancan.ro
De ce PRO TV i-a luat emisiunea lui Cătălin Măruță, de fapt! S-au dat cărțile pe față: 'Trebuie să-și asume și...'
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Adevarul
Scandal într-un avion Wizz Air pe aeroportul din Craiova. Doi pasageri au fost dați jos, deși susțineau că aveau bilete valabile
Mediafax
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău când „te cureți”
Click
Dan Negru, deranjat de cât de mic e prețul la benzină și motorină în Republica Moldova. Cât costă litrul față de România: „La noi nu am alimentat mașina, ci bugetul”
Digi24
Cum a explicat Macron apariția cu un ochi roşu la un eveniment public
Cancan.ro
Nu o mai recunoaște nimeni. Este grav bolnavă? Apariție șocantă a vedetei TV
Ce se întâmplă doctore
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai influente femei din România. Azi, toată lumea îi ştie numele. O recunoşti?
Ciao.ro
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
Promotor.ro
Motorsportul studențesc din România urcă pe podiumul european: Locul 1 în 2025
Descopera.ro
Semnalul dat în România la intrarea în Primul Război Mondial
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Semeni foarte mult cu fosta mea iubită!
Descopera.ro
De ce știința rămâne cel mai bun motiv de optimism într-un început de an care se anunță greu
ACTUALITATE Silviu Predoiu: „Au trecut 18 ani de la ultima vizită al unui șef de stat al SUA în România. Nu putem vorbi de un parteneriat strategic”
07:30
Silviu Predoiu: „Au trecut 18 ani de la ultima vizită al unui șef de stat al SUA în România. Nu putem vorbi de un parteneriat strategic”
ACTUALITATE 17 Ianuarie, calendarul zilei: Jim Carrey împlinește 64 de ani. Se stinge Ion Rațiu. SUA plătesc Danemarcei 25 de milioane $ pentru Insulele Virgine
07:15
17 Ianuarie, calendarul zilei: Jim Carrey împlinește 64 de ani. Se stinge Ion Rațiu. SUA plătesc Danemarcei 25 de milioane $ pentru Insulele Virgine
FLASH NEWS Donald Trump insistă pe anexarea Groenlandei la ultima conferință de presă. Ce a spus despre Iran și Venezuela
07:04
Donald Trump insistă pe anexarea Groenlandei la ultima conferință de presă. Ce a spus despre Iran și Venezuela
SCANDALOS Liderul opoziției din Uganda a fost răpit la o zi după alegerile câștigate de președintele aflat la putere din 1986
07:01
Liderul opoziției din Uganda a fost răpit la o zi după alegerile câștigate de președintele aflat la putere din 1986
MARIUS TUCĂ SHOW Silviu Predoiu: „Dreptul internațional rămâne o iluzie. El funcționează doar când convine marilor puteri”
07:00
Silviu Predoiu: „Dreptul internațional rămâne o iluzie. El funcționează doar când convine marilor puteri”
LIVE UPDATE Ursula von der Leyen semnează astăzi acordul care a înfuriat toți fermierii europeni. După 25 de ani de negocieri, acordul de liber schimb între țările Uniunii Europene și blocul sud american MERCOSUR, se parafează în Paraguay
07:00
Ursula von der Leyen semnează astăzi acordul care a înfuriat toți fermierii europeni. După 25 de ani de negocieri, acordul de liber schimb între țările Uniunii Europene și blocul sud american MERCOSUR, se parafează în Paraguay

Cele mai noi

Trimite acest link pe