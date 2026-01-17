Prima pagină » Sport » FCSB, învinsă de FC Argeș. Gigi Becali amenință: „Scapă lumea de mine”

FCSB, învinsă de FC Argeș. Gigi Becali amenință: „Scapă lumea de mine”

17 ian. 2026, 07:11, Sport
FC Argeș a învins pe FCSB, 1-0, în primul meci din etapa a 22-a a Superligii. Golul a fost marcat de Yanis Pîrvu, în minutul 28.

Gigi Becali a declarat că nu mai dă interviuri dacă FCSB ratează play-off-ul și i-a criticat pe jucători pentru înfrângerea cu FC Argeș.

FCSB era neînvinsă de opt etape în Superliga și rămâne pe locul 9, 31 de puncte, iar FC Argeş e pe 5, 37 de puncte.

Au jucat echipele:

FC ARGEŞ: David Lazar – Tofan, M. Tudose, Garutti, Borţa – Raţă, Rober Sierra, Blagaic (Micovschi 56) – Y. Pîrvu (Rădescu 75), Bettaieb, R. Moldoveanu (Emmers 88). Antrenor: Bogdan Andone

FCSB: Târnovanu – V. Creţu, Lixandru, Dawa, Pantea (Radunovic 46) – F. Tănase, Chiricheş (Oct. Popescu 76) – Cisotti (Miculescu 46), Olaru, M. Toma (Al. Stoian 46) – Bîrligea (Mamadou Thiam 66). Antrenor: Elias Charalambous

„Tănase nu a intrat, nu a fost, i-a fost frică, nu știu, de gazon, nu a pus piciorul decisiv să rămână mingea la el, prea lejer. Cum să mă aștept la așa ceva? Nu am cum să mă aștept… golul ăsta e și al lui Târnovanu, să știți, eu așa cred. Pentru ce să pasăm… nu știu cine i-a pasat lui Toma, cu om pe el. Păi, Toma e fotbalist ca să îi dai pas cu om pe el? Tănase nu ai cum, el a pasat.

Ce a venit de pe bancă, Thiam, Miculescu, nimic. Poate îmi reproșez că trebuia schimbat Chiricheș, deși nu a jucat rău, dar nu mai este, mai ales pe un așa teren. Eu nu trebuie să mai vorbesc acum, până nu ajung în play-off. Dacă nu intrăm în play-off vă promit că nu mai vorbesc, scapă lumea de mine.

Sunt unii care nu mă suportă toată ziua, eu din bun-simț intru, să nu vă refuz, dar e cazul să mă retrag de la TV, echipa nu mă avantajează. Și acum eu cred că luăm titlul, dar ca să nu par nebun în fața oamenilor… ar trebui să tac, dar eu cred că luăm titlul.

Așa sunt eu, așa cred eu, ăsta e fundamentul meu, îi bat pe toți, sunt numărul 1. Bîrligea nu era genul de om care să rateze, are o lejeritate, e adevărat că se luptă, dar parcă se crede prea fotbalist, de asta ratează el. Nu e interesată nicio echipă, sunt vrăjeli, minciuni, nu e interesată nicio echipă.

Cum să iei bani pe Toma? Doamne ferește, cum să cred așa ceva?! Ne vom folosi de el, dar dacă vrei să iei bani pe Toma, în situația asta, el e cu capul în jos, el trebuie să țină mingea, să i-o dea lui Tănase să o bage în poartă. Nu pot să zic că echipa nu a luptat, Chiricheș are o lentoare, el trebuia să pună piciorul acolo, să facă ceva”, a declarat Gigi Becali, la Prima Sport.

