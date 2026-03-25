Prima pagină » Sport » Eugen Neagoe a PLECAT de la Petrolul! Care e motivul despărţirii și cine poate veni în locul său

Galerie Foto 4

Petrolul Ploieşti a anunţat despărţirea de Eugen Neagoe, care era pe banca echipei de la finalul lui septembrie 2025.

„Geana” a stat 25 de partide, 22 în Superliga și în Cupa României, la echipa prahoveană. Are șapte victorii, nouă remize și nouă eșecuri, cu 21 de goluri marcate și 27 primite.

„FC Petrolul Ploieşti şi antrenorul principal Eugen Neagoe (58 ani) au ajuns, astăzi, la un acord privind încetarea raporturilor contractuale, decizia celor două părţi survenind în contextul problemelor de natură familială cu care tehnicianul se confruntă in această perioadă” arată clubul pe pagina oficială de facebook.

Petrolul a pierdut cu Farul (0-2) și Metaloglobus (0-1) în play-out și e printre codașe în clasament, pe locul 14, de baraj.

„Da, într-adevăr m-am înțeles cu președintele Claudiu Tudor, urez succes Petrolului în îndeplinirea obiectivului și pe mai departe. Cu siguranță, Petrolul are echipă să se salveze de la retrogradare. Cred că ați văzut și voi că au fost meciuri în care echipa a arătat acest detaliu”, a declarat Neagoe, la GSP. Recent, antrenorul și-a pierdut mama.

În locul lui Neagoe ar putea veni Mehmet Topal, care i-a mai antrenat pe prahoveni în două rânduri, iulie – decembrie 2024 și martie – mai 2025.

Pentru sursa citată, antrenorul turc spunea: „În fotbal se poate întâmpla orice. Nu știi niciodată. Anul acesta l-am dedicat dezvoltării mele, studiilor și licenței Pro. Am vrut să pornesc mai departe cu mintea limpede. Au fost proiecte interesante, dar am vrut să fie un an pentru mine. Astăzi suntem aici, mâine nu știm unde vom fi. La Petrolul am trăit o perioadă intensă și interesantă. E un loc aflat în sufletul meu. Poate voi reveni cândva acolo, dar nu-mi place să discut pe supoziții atâta vreme cât echipa are un antrenor”.

Petorul va juca la 6 aprilie cu Csikszereda în Superliga.

Recomandarea video

Mediafax
Această simplă frază îți poate obține un salariu cu până la 20% mai mare la angajare, potrivit unui expert în negociere
Digi24
Principala companie nucleară a Rusiei avertizează că la o centrală atomică iraniană lovită se desfășoară „cel mai sumbru scenariu”
Cancan.ro
Codruța Filip, ex-soția lui Valentin Sanfira, despre PROBLEMELE din familie: 'E imposibil...
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Adevarul
Cum au trimis rușii asupra Kievului o dronă acoperită cu simboluri ciudate, fără încărcătură explozivă? Ce semnale transmite Moscova
Mediafax
Visele intense ar putea fi cheia unui somn odihnitor, sugerează un nou studiu
Click
Gabriela Cristea și Tavi Clonda, împotmoliți în renovarea casei din Italia: „Nu ne putem apuca de nimic”
Digi24
VIDEO O însoțitoare de zbor a supraviețuit după ce a fost aruncată din avion în urma accidentului de la New York
Cancan.ro
Copiii, motivul despărțirii Codruței Filip de Valentin Sanfira? Ce s-a întâmplat după Desafio, de fapt
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Mirela Vaida în perioada debutului muzical. Prezentatoarea tv cânta într-o trupă de fete! Nimeni nu a recunoscut-o
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Ai făcut accident? În 2026 uite cum scapi de tot chinul cu asigurările
Descopera.ro
Cum a ajuns un mare filosof să fie condamnat de propriul discipol
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Bubulino, voiam să fie o surpriză, dar… Îți place Madridul?
Descopera.ro
Modul în care păsările folosesc țigările aruncate este o dovadă în plus că fumatul este nociv
SĂNĂTATE Un medic cardiolog ne spune care e meniul ideal la micul dejun pentru a ne proteja inima. Unele alegeri alimentare pot fi periculoase pentru corp
16:49
Un medic cardiolog ne spune care e meniul ideal la micul dejun pentru a ne proteja inima. Unele alegeri alimentare pot fi periculoase pentru corp
CONTROVERSĂ Adevărul despre programul nuclear românesc. Cioroianu: Au existat multe bănuieli la adresa lui Ceaușescu/Din câte știu eu, n-a început
16:49
Adevărul despre programul nuclear românesc. Cioroianu: Au existat multe bănuieli la adresa lui Ceaușescu/Din câte știu eu, n-a început
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 26 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
16:47
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 26 martie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
MESAJ Președintele Serbiei spune că toate războaiele de astăzi au pornit de la bombardamentele NATO asupra Iugoslaviei în 1999
16:44
Președintele Serbiei spune că toate războaiele de astăzi au pornit de la bombardamentele NATO asupra Iugoslaviei în 1999
ENERGIE Guvernul britanic îi obligă pe cetățeni să instaleze panouri solare la toate locuințele noi
16:39
Guvernul britanic îi obligă pe cetățeni să instaleze panouri solare la toate locuințele noi
ULTIMA ORĂ ÎCCJ a suspendat comitetul lui Bolojan pentru legile justiției: „Posibil exces de putere”
16:31
ÎCCJ a suspendat comitetul lui Bolojan pentru legile justiției: „Posibil exces de putere”

Cele mai noi

Trimite acest link pe