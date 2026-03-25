Eugen Neagoe a plecat de la Petrolul! Care e motivul despărţirii și cine poate veni în locul său

Petrolul Ploieşti a anunţat despărţirea de Eugen Neagoe, care era pe banca echipei de la finalul lui septembrie 2025.

„Geana” a stat 25 de partide, 22 în Superliga și în Cupa României, la echipa prahoveană. Are șapte victorii, nouă remize și nouă eșecuri, cu 21 de goluri marcate și 27 primite.

„FC Petrolul Ploieşti şi antrenorul principal Eugen Neagoe (58 ani) au ajuns, astăzi, la un acord privind încetarea raporturilor contractuale, decizia celor două părţi survenind în contextul problemelor de natură familială cu care tehnicianul se confruntă in această perioadă” arată clubul pe pagina oficială de facebook.

Petrolul a pierdut cu Farul (0-2) și Metaloglobus (0-1) în play-out și e printre codașe în clasament, pe locul 14, de baraj.

„Da, într-adevăr m-am înțeles cu președintele Claudiu Tudor, urez succes Petrolului în îndeplinirea obiectivului și pe mai departe. Cu siguranță, Petrolul are echipă să se salveze de la retrogradare. Cred că ați văzut și voi că au fost meciuri în care echipa a arătat acest detaliu”, a declarat Neagoe, la GSP. Recent, antrenorul și-a pierdut mama.

În locul lui Neagoe ar putea veni Mehmet Topal, care i-a mai antrenat pe prahoveni în două rânduri, iulie – decembrie 2024 și martie – mai 2025.

Pentru sursa citată, antrenorul turc spunea: „În fotbal se poate întâmpla orice. Nu știi niciodată. Anul acesta l-am dedicat dezvoltării mele, studiilor și licenței Pro. Am vrut să pornesc mai departe cu mintea limpede. Au fost proiecte interesante, dar am vrut să fie un an pentru mine. Astăzi suntem aici, mâine nu știm unde vom fi. La Petrolul am trăit o perioadă intensă și interesantă. E un loc aflat în sufletul meu. Poate voi reveni cândva acolo, dar nu-mi place să discut pe supoziții atâta vreme cât echipa are un antrenor”.

Petorul va juca la 6 aprilie cu Csikszereda în Superliga.