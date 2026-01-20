Eugen Neagoe, antrenorul Petrolului, și-a criticat jucătorii după ce „lupii” au fost învinși cu 4-0 de către Universitatea Craiova în etapa 22 din Superliga.

A vorbit și despre alcătuirea primului 11 în partida cu Universitatea Craiova, în care l-a băgat titular pe Ignat, dar nu l-a inclus pe Andres Dumitrescu, cei doi sosind recent la Petrolul.

Ploieștenii au un punct în ultimele patru etape și sunt pe locul 13 în clasament.

Eugen Neagoe și-a distrus jucătorii după ce Petrolul a fost învinsă cu 4-0 în Superliga. „Le-am dat pase să dea ei goluri”

„Luna cadourilor a trecut, s-a dus demult. Să dai pasă la adversar să o bage în poartă nu am lucrat la antrenament. Golurile se marchează și din cadouri, nu îmi imaginam că putem face asemenea greșeli. Când îi dai mingea adversarului să o bage în poartă, nu poți spera la nimic.

Mi-aș dori să beneficiez și eu de cadouri. Am tot făcut cadouri pe parcursul acestui campionat. Ignat a făcut pregătirea cu Rapid, a jucat în meciurile de pregătire. Nu aveam fundaș stânga, Dumitrescu a făcut doar 3 antrenamente, l-am forțat. Îl felicit pentru cele 45 de minute, a intrat foarte bine!

Roche era obișnuit cu postul de fundaș stânga, nu era o noutate pentru el. Asta a fost situația, a trebuit să venim cu cineva în partea stângă. A fost acea greșeală la penalty, iar la un minut pierdem mingea și mai luăm un gol. Când faci asemenea greșeli, nu poți emite pretenții. Am controlat repriza a doua, dar nu am marcat. În schimb, le-am dat pase să dea ei goluri.

Nu am lucrat așa ceva la antrenament, chiar nu am făcut așa, e o noutate. Se pot crea momente periculoase. Nu arătăm ca o echipă de retrogradare. Am avut momente când am arătat că suntem o echipă bună.

Să jucăm cum am făcut în repriza a doua și să nu facem greșelile de începători. Dacă eliminăm cele două greșeli din repriza a doua, așa trebuie să jucăm”, a declarat Eugen Neagoe, la Prima Sport.