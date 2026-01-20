Prima pagină » Sport » Eugen Neagoe și-a distrus jucătorii după ce Petrolul a fost ÎNVINSĂ cu 4-0 în Superliga. „Le-am dat pase să dea ei goluri”

Eugen Neagoe și-a distrus jucătorii după ce Petrolul a fost ÎNVINSĂ cu 4-0 în Superliga. „Le-am dat pase să dea ei goluri”

20 ian. 2026, 10:25, Sport
Eugen Neagoe și-a distrus jucătorii după ce Petrolul a fost ÎNVINSĂ cu 4-0 în Superliga. „Le-am dat pase să dea ei goluri”

Eugen Neagoe, antrenorul Petrolului, și-a criticat jucătorii după ce „lupii” au fost învinși cu 4-0 de către Universitatea Craiova în etapa 22 din Superliga.

A vorbit și despre alcătuirea primului 11 în partida cu Universitatea Craiova, în care l-a băgat titular pe Ignat, dar nu l-a inclus pe Andres Dumitrescu, cei doi sosind recent la Petrolul.

Ploieștenii au un punct în ultimele patru etape și sunt pe locul 13 în clasament.

Eugen Neagoe și-a distrus jucătorii după ce Petrolul a fost învinsă cu 4-0 în Superliga. „Le-am dat pase să dea ei goluri”

„Luna cadourilor a trecut, s-a dus demult. Să dai pasă la adversar să o bage în poartă nu am lucrat la antrenament. Golurile se marchează și din cadouri, nu îmi imaginam că putem face asemenea greșeli. Când îi dai mingea adversarului să o bage în poartă, nu poți spera la nimic.

Mi-aș dori să beneficiez și eu de cadouri. Am tot făcut cadouri pe parcursul acestui campionat. Ignat a făcut pregătirea cu Rapid, a jucat în meciurile de pregătire. Nu aveam fundaș stânga, Dumitrescu a făcut doar 3 antrenamente, l-am forțat. Îl felicit pentru cele 45 de minute, a intrat foarte bine!

Roche era obișnuit cu postul de fundaș stânga, nu era o noutate pentru el. Asta a fost situația, a trebuit să venim cu cineva în partea stângă. A fost acea greșeală la penalty, iar la un minut pierdem mingea și mai luăm un gol. Când faci asemenea greșeli, nu poți emite pretenții. Am controlat repriza a doua, dar nu am marcat. În schimb, le-am dat pase să dea ei goluri.

Nu am lucrat așa ceva la antrenament, chiar nu am făcut așa, e o noutate. Se pot crea momente periculoase. Nu arătăm ca o echipă de retrogradare. Am avut momente când am arătat că suntem o echipă bună.

Să jucăm cum am făcut în repriza a doua și să nu facem greșelile de începători. Dacă eliminăm cele două greșeli din repriza a doua, așa trebuie să jucăm”, a declarat Eugen Neagoe, la Prima Sport.

Recomandarea video

Mediafax
Anunțul meteorologilor: De când se încălzește vremea în România
Digi24
Consiliul pentru Pace al lui Trump se confruntă deja cu solicitări de schimbare. Care sunt îngrijorările națiunilor invitate
Cancan.ro
Un bărbat a murit după 7 ore de așteptare la Urgențe. Ce pastilă i-ar fi dat asistenta: 'L-am văzut albastru și l-am întors'
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Adevarul
Şoşoacă întoarce armele și acuză Rusia de manipulare istorică: „Un atac direct la adresa identității naționale românești”
Mediafax
Fenomen astronomic excepțional – aurora boreală a fost vizibilă în România, cauzat de cea mai puternică furtună solară din ultimii 20 de ani
Click
Cum a ajuns Charlotte, fiica adoptivă a lui Ilie Năstase, pe străzi?! N-are bani nici de mâncare! De ce nu mai reușește să ia legătura cu tatăl ei?! „Ultima dată, m-a blocat…”
Cancan.ro
Unde s-ar ascunde Emil Gânj, criminalul din Mureș vânat de FBI. Detalii de ULTIMĂ ORĂ
Ce se întâmplă doctore
Cine este Călin Donca, concurentul controversat de la Survivor 2026! Trăiește în lux alături de familia lui. Cum a făcut primii bani?
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
2026: Reguli noi la vânzarea mașinilor SH. Cine plătește impozitul auto și până când
Descopera.ro
Erupție colosală pe Soare! Plasma se îndreaptă spre Pământ
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alo! Iubito, în ce ești acum îmbrăcată?
Descopera.ro
Descoperire îngrijorătoare despre paharele de cafea de unică folosință
PROTEST Strasboug, îngropat de proteste. Mii de fermieri europeni, printre care și 200 de români, cer trimiterea acordului cu Mercosur la CJUE
12:27
Strasboug, îngropat de proteste. Mii de fermieri europeni, printre care și 200 de români, cer trimiterea acordului cu Mercosur la CJUE
IMOBILIARE Ești chiriaș? Ce ai voie să schimbi în locuință, potrivit legii
12:26
Ești chiriaș? Ce ai voie să schimbi în locuință, potrivit legii
FLASH NEWS Imagini inedite din Turcia. Președintele Erdogan a jucat baschet cu una dintre cele mai mari vedete ale baschetului american
12:11
Imagini inedite din Turcia. Președintele Erdogan a jucat baschet cu una dintre cele mai mari vedete ale baschetului american
Analiză Vodafone. Coloana vertebrală a Europei Digitale: conectivitatea sigură ca pilon central al apărării
12:09
Analiză Vodafone. Coloana vertebrală a Europei Digitale: conectivitatea sigură ca pilon central al apărării
ULTIMA ORĂ Primăria lui Boc caută avocaţi ca să facă pace între firmele de construcţie care au câştigat licitaţia la centura metropolitană
12:06
Primăria lui Boc caută avocaţi ca să facă pace între firmele de construcţie care au câştigat licitaţia la centura metropolitană
Gândul de Vreme Cod galben de ger în toată țara. Informații de ultimă oră de la meteorologii ANM, în exclusivitate pentru Gândul: „Minimele coboară spre – 21 de grade”
12:00
Cod galben de ger în toată țara. Informații de ultimă oră de la meteorologii ANM, în exclusivitate pentru Gândul: „Minimele coboară spre – 21 de grade”

Cele mai noi

Trimite acest link pe