Echipa de fotbal Rapid a învins vineri seara, pe teren propriu, scor 4-1, formaţia Csikszereda, în etapa a 18-a din Superligă.

Grameni (10), Dobre (27), Petrila (82) și Manea (86) au marecat pentru giuleșteni, în timp ce oaspeții au marcat doar prin penalty-ul lui Eppel (38).

Faceți loc, faceți loc, Rapid e pe primul loc! Ce a declarat Costel Gâlcă după victoria cu Csikszereda

Rapid rămâne lider, impunându-se cu 4-1 şi a ajuns la 38 de puncte în clasamentul Suprligii, în timp ce Csikszereda a ajuns pe locul 14, cu 16 puncte.

„A fost un meci cu intensitate mare și multe emoții. Am decis totul pe final, dar mă bucur că am câștigat, că am marcat și că ne-am creat ocazii bune de gol.

Am avut combinații bune, inclusiv la primul gol, care a plecat de la o pasă excelentă a lui Aioani. Sunt nemulțumit că nu am închis meciul mai devreme. Am avut ocazii mari, spații, dar tot am ajuns să trăim câteva emoții pe final

Important e că am marcat și asta ne dă încredere. Sper să păstrăm aceeași atitudine, pentru noi și pentru suporteri. Nu va fi ușor să rămânem sus, dar cu inspirație în fața porții putem să luăm puncte.

Urmează Cupa și vor veni și schimbări, dar ideea e să trimitem în teren o echipă cu dorință și ambiție, care să câștige”, a declarat Costel Gâlcă.

Am avut momente în care puteam marca, repriza a 2-a ne-a dat o lecție de fotbal. Ei au controlat tot jocul

Robert Ilyeș, antrenor Csikszereda

Cum au arătat cele două echipe?

RAPID: Aioani – Cr. Manea, Leo Bolgado, L. Kramer, Bădescu (Vulturar 58) – Hromada (Braun 58), Grameni, T. Christensen (Gojkovic 67) – Al. Dobre (Micovschi 88) , Koljic (Jambor 88), Petrila. Antrenor: Costel Gâlcă

CSIKSZEREDA: E. Pap – Paszka, Palmeş, Hegedus, Ferenczi – B. Vegh (B. Szabo 74), Csuros – Anderson Ceara, Jebari (Dusinszki 82), Bodo – Eppel (Szalay 81). Antrenor: Robert Ilyeş

