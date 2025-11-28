Prima pagină » Sport » Cristina Neagu REVINE la CSM București? Ce nume „greu” va sosi pe banca tehnică

28 nov. 2025, 20:18, Sport
Echipa de handbal feminin CSM Bucureşti a comunicat, vineri, că echipa feminină va fi preluată, începând cu 1 decembrie 2025, de fosta mare jucătoare Bojana Popović, care a mai antrenat Buducnost Podgorica şi naţionala Muntenegrului.

Bojana Popović (46 de ani) va prelua efectiv echipa după Campionatul Mondial, unde face parte din staful tehnic al Danemarcei, adversara României în grupa A.

Cristina Neagu revine la CSM București! Cu cine va face echipă pe banca tehnică

CSM Bucureşti a rămas fără antrenor principal după ce Adrian Vasile şi-a dat demisia la începutul lunii, iar interimatul a fost asigurat de secundul Iulia Curea, care ocupă aceeaşi funcţie şi la naţională.

Cristina Vărzaru a demisionat din poziţia de manager, iar acum, mai ales după cooptarea Bojanei Popovic, ar urma ca această funcţie să fie ocupată de Cristina Neagu, însă clubul nu a făcut un anunţ oficial în acest sens.

„Pentru noi, această decizie depăşeşte cadrul strict sportiv. Ea reprezintă o declaraţie de ambiţie şi un pas ferm în direcția profesionalismului, stabilităţii și excelenţei competitive.

Cu un palmares unic – argint olimpic în 2012, şase titluri EHF Champions League şi statutul de reper global în leadership şi performanţă – Bojana Popović aduce la Bucureşti o viziune modernă şi un standard de lucru la nivelul celor mai mari cluburi europene”, anunţă CSM.

„Bojana Popovic nu este doar un nume uriaș în handbal, ci un om capabil să transforme o echipă. Suntem mândri și recunoscători că a ales să fie parte din familia noastră.

Vrem să împărtășim bucuria acestui moment cu suporterii noștri și să le mulțumim pentru încrederea și sprijinul lor constant – drumul spre performanță îl construim împreună”, a declarat, la rândul său, Răzvan-Mihai Socolovici, team managerul echipei CSM București.

A plecat și Adi Vasile, interimar a fost Iulia Curea

CSM București a anunțat, pe 4 noiembrie, despărțirea de antrenorul echipei de handbal feminin Adrian Vasile, care preluase conducerea tehnică a formației bucureștene în vara acestui an.

Antrenorul Adrian Vasile revenise la conducerea tehnică a echipei CSM București la 7 iulie, când a semnat un contract valabil pentru o perioadă de un an.

El a înlocuit-o în funcție pe daneza Helle Thomsen, cea care îi succedase în funcție în iulie 2024.

Cele mai noi