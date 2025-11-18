Florin Cernat, fost internațional român care a evoluat o mare parte a carierei la Dinamo Kiev, este noul director sportiv al celor de la FCSB.

Gigi Becali a luat această decizie în urma faptului că titularul acestei funcții, Valeriu Argăseală, urmează un tratament medical și nu mai poate participa zilnic la acțiunile echipe roș-albastre”.

FCSB și-a găsit un nou director sportiv! A semnat contractul: „Urmează o nouă etapă”

FC Voluntari a anunţat, marţi, încetarea colaborării cu directorul sportiv Florin Cernat, fost fotbalist cunoscut.

„În cei opt ani petrecuți la FC Voluntari, Florin Cernat a fost unul dintre oamenii care au contribuit decisiv la evoluția clubului nostru.

În această perioadă, FC Voluntari a obținut, printre altele: cea mai bună clasare din istoria clubului (locul 4 în prima ligă) la finalul sezonului 2021 – 2022; calificarea în finala Cupei României în 2022”, au scris ilfovenii.

Florin Cernat a postat și el un mesaj pe propria pagină de Facebook.

„După 8 ani petrecuți la FC Voluntari, închei un capitol extrem de important din cariera mea. A fost o perioadă de construcție, de stabilitate și de evoluție profesională, în care am avut privilegiul să lucrez alături de oameni dedicați și competenți.

Le mulțumesc jucătorilor, staffului, colegilor și conducerii pentru încrederea oferită și pentru colaborarea constantă. Fiecare proiect, fiecare provocare și fiecare reușită au contribuit la experiența și maturitatea pe care le duc mai departe.

FC Voluntari va rămâne un reper în parcursul meu profesional, un loc în care am investit energie, timp și pasiune, și de care mă despart cu respect și recunoștință.

Urmează o nouă etapă, cu noi responsabilități și noi obiective, însă legătura cu Voluntari rămâne una puternică și definitivă în istoria mea profesională.

Mulțumesc, FC Voluntari, pentru toți acești ani!”, a scris fostul fotbalist.

Cine este Florin Cernat

Florin Cernat a fost legitimat în cariera de fotbalist la Oțelul Galați, Dinamo București, Dinamo Kiev, Hajduk Split, Karabukspor, Rizespor, Viitorul și FC Voluntari, iar în ultimii opt ani a fost director sportiv la gruparea ilfoveană.