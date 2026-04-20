Universitatea Craiova învinge Rapid și Costel Gâlcă anunță SCHIMBĂRI în echipă: „Vor intra cei care pot să alerge"

Galerie Foto 4
Rapid îi caută înlocuitor lui Petrila / Sursa FOTO: prosport.ro

Universitatea Craiova a învins pe Rapid, 1-0, în etapa a cincea a play-off-ului Superligii, gol Assad Al Hamlawi (47).

Rapid a reușit doar un punct în ultimele patru etape, iar Craiova e la a treia victorie în play-off.

Oltenii sunt pe locul doi în clasament, 39 de puncte, la egalitate cu liderul U Cluj, iar Rapid, 32 de puncte, e pe locul patru.

Universitatea Craiova învinge Rapid

Costel Gâlcă a tunat după meci, echipa sa fiind la șapte puncte de primul loc și cu șanse mici să mai câștige titlul.

„Mă așteptam că o să fie un meci echilibrat, decis la o fază fixă, am reacționat, am avut două ocazii să înscriem, am luat decizii greșit, nu am avut nici șut pe spațiul porții. Am pus accent pe finalizare, dar am făcut prea puține în meci. Meciul a fost foarte echilibrat per total. Au avut mai multe realizări față de alte meciuri. Eu zic că am găsit soluții, Keita a intrat destul de bine, ca număr 6, a făcut acel fault inutil la începutul reprizei a doua. Nu cred că nu a fost un meci bun, numai că nu am pus pericol în ultima treime, dar ce am vrut ca așezare, construcție, a fost bine.

Eu mă gândesc la cupele europene, cel puțin în momentul ăsta la asta ne gândim. Am demonstrat că putem, chiar dacă în primele 5 meciuri nu am făcut multe puncte, sper ca în celelalte să câștigăm și să ocupăm un loc de cupe europene.

Am avut o discuție normală la final, toți trebuie să dea mai mult, mijlocașii au dat echilibru, dar cred că și ceilalți trebuie să dea mult mai mult. Vă spun sincer, puteam să și câștigăm, la cum am arătat, mă uitam la jucători cât erau de obosiți, dar nu le-am pus probleme. Nici fundașii nu au urcat în atac, să ajute, să pună presiune.

I-am blocat destul de bine pe construcție, dar nu am avut în ultima treime decizii bune. Vă spun că o să arătăm cu atitudine, cu ambiție, cu multă alergătură în teren. Vor intra cei care pot să alerge. Din punctul meu de vedere, și cu șpițul dacă dădea Christensen acolo și dădea gol. În general zic că toți trebuie să alerge mai mult, toți trebuie să punem mult mai mult, dar în unele meciuri ne-am dus mai jos”, a declarat Costel Gâlcă, la Digi Sport.

Rapid renunță la încă un jucător

Contractul meu îl știți, așa că vom vedea ce se întâmplă la finalul sezonului. Păcat de suporterii noștri, vin în număr foarte mare peste tot, ne susțin și trebuie să le dăm mai multe bucurii. Și ei au nevoie, și noi, ca echipă, să performăm – Costel Gâlcă

