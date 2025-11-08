Florin Bratu, antrenor la CS Dinamo și fost selecționer U19 și U21, a povestit despre revenirea la echipa roș-albă, într-o perioadă în care conducător era Cristi Borcea și care avea ca obiectiv calificarea în Liga Campionilor.

Bratu, ca jucător a câștigat titlul, Cupa sau Supercupa României cu Rapid, a făcut performanță și la Dinamo, dar a jucat și în străinătate, în campionatele Turciei și Franței.

Cristi Borcea a fost conducător la Dinamo 17 ani, din 1995 până în 2012, și e cel care a spus celebra expresie „Lăsați-ne să ne pregătim de Champions League”. În 2007, Dinamo a fost aproape de Liga Campionilor, dar în „dubla” cu Lazio a fost 1-1 în tur și 3-1 pentru italieni în retur.

Florin Bratu: „Cristi Borcea m-a zăpăcit în perioada aia cu Dinamo în Champions League. M-a păcălit frumos”

„Acum, dând timpul înapoi, îmi pare rău că am revenit din Franța. Atunci, în 2007, veneam de la Valenciennes și am avut oportunitatea de a rămâne acolo sau să revin la clubul-mamă, care era FC Nantes, dar care retrogradase în Ligue 2. Însă, era Cristi Borcea, care m-a zăpăcit în perioada aia cu Dinamo în Champions League. Și m-a păcălit așa frumos și am revenit în țară. Dacă dau timpul înapoi, n-aș mai lua decizia aceasta. Cred că mai aveam ceva de spus în Franța, începusem să mă obișnuiesc cu campionatul, și puteam să revin la Dinamo mult mai târziu” spune Florin Bratu, la „Fotbalul: povestea mea”, de la Eurosport.

Ce spune fostul atacant despre perioada Galatasaray: „A venit după toate trofeele câștigate cu Rapid: un campionat, o cupă și două supercupe. În 2003, în vara aceea, avându-l impresar pe Giovanni, am vrut să profit de momentul bun pe care-l aveam. Giovanni a găsit această posibilitate cu Galatasaray. Domnul Copos nu a fost de acord prima dată, pentru că dorea ca Rapid să acceadă în grupele Champions League. Am jucat playoff cu Anderlecht, ne-au bătut 3-2 după ce am avut 2-0 la Bruxelles, am înscris și un gol. După ce am ieșit din cupele europene, domnul Copos m-a lăsat să plec la Galatasaray, dar n-am mai putut sa joc în Champions League, pentru că o făcusem în preliminarii pentru Rapid. E un regret fantastic pentru mine, erau în grupă cu Juventus, Villareal și Olympiacos. În 2001 eram la Tractorul Brașov, în liga a doua, și în 2003 eram deja la Galatasaray, un progres fantastic”.