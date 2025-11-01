Conducătorul lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a spus că victoria cu CFR Cluj, 2-1, i se datorează lui Zeljko Kopic, antrenorul fiind foarte inspirat în a efectua schimbările.

În meciul cu CFR Cluj, roș-albii au revenit de la 0-1 și cei care au îsncris au fost doi jucători ce au intrat în repriza a doua, Karamoko și Soro.

Alexandru Musi a oferit declarația serii, după Dinamo – CFR Cluj, 1-0.

Andrei Nicolescu a nominalizat artizanul victoriei lui Dinamo cu CFR Cluj. „E meritul lui, e victoria lui”

Ce a spus Zeljko Kopic despre meciul din etapa 15 a Superligii, Dinamo – CFR Cluj 2-1.

Dinamo e pe locul patru, 27 de puncte, în Superliga. În etapa 16, roș-albii joacă pe teren propriu cu Csikszereda.

„Am câștigat mentalitatea de învingători, e cel mai important lucru din acest meci. E meritul lui Kopic, e victoria lui, jucătorii care au intrat în repriza a doua au avut o mentalitate bună. Asta am câștigat, mentalitate.

Mult mai important a fost golul lui Soro, și pentru noi și pentru el. Soro a suferit mult și a luptat pentru locul lui, merită felicitat. Am dovedit că avem bancă. Toți sunt foarte, foarte importanți. M-am temut de CFR, era cel mai periculos meci. Nu-și permiteau niciodată să piardă meciul acesta. Au studiat bine, au căutat zone în care să fie periculoși. Cel mai periculos meci. Cu Rapid a fost ghinion, acesta a fost cel mai periculos meci.

Imaginile de la final mă bucură, dar mă și întristează. Nu mai puteam controla nimic, am văzut o explozie pe care mi-o doresc. Pe de altă parte, trebuie să fim mai atenți. Anul acesta luăm o opțiune pentru play-of și avem rezultate mai bune cu echipele care au fost în play-off. Suntem de luat în seamă pentru locurile de cupe europene. Avem un bilanț bun”, a declarat Andrei Nicolescu, la Prima Sport 1.