Prima pagină » Sport » Andrei Nicolescu a nominalizat artizanul victoriei lui Dinamo cu CFR Cluj. „E meritul lui, e victoria lui”

Andrei Nicolescu a nominalizat artizanul victoriei lui Dinamo cu CFR Cluj. „E meritul lui, e victoria lui”

01 nov. 2025, 09:31, Sport
Andrei Nicolescu a nominalizat artizanul victoriei lui Dinamo cu CFR Cluj. „E meritul lui, e victoria lui”

Conducătorul lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a spus că victoria cu CFR Cluj, 2-1, i se datorează lui Zeljko Kopic, antrenorul fiind foarte inspirat în a efectua schimbările.

În meciul cu CFR Cluj, roș-albii au revenit de la 0-1 și cei care au îsncris au fost doi jucători ce au intrat în repriza a doua, Karamoko și Soro.

Alexandru Musi a oferit declarația serii, după Dinamo – CFR Cluj, 1-0.

Andrei Nicolescu a nominalizat artizanul victoriei lui Dinamo cu CFR Cluj. „E meritul lui, e victoria lui”

Ce a spus Zeljko Kopic despre meciul din etapa 15 a Superligii, Dinamo – CFR Cluj 2-1.

Dinamo e pe locul patru, 27 de puncte, în Superliga. În etapa 16, roș-albii joacă pe teren propriu cu Csikszereda.

„Am câștigat mentalitatea de învingători, e cel mai important lucru din acest meci. E meritul lui Kopic, e victoria lui, jucătorii care au intrat în repriza a doua au avut o mentalitate bună. Asta am câștigat, mentalitate.

Mult mai important a fost golul lui Soro, și pentru noi și pentru el. Soro a suferit mult și a luptat pentru locul lui, merită felicitat. Am dovedit că avem bancă. Toți sunt foarte, foarte importanți. M-am temut de CFR, era cel mai periculos meci. Nu-și permiteau niciodată să piardă meciul acesta. Au studiat bine, au căutat zone în care să fie periculoși. Cel mai periculos meci. Cu Rapid a fost ghinion, acesta a fost cel mai periculos meci.

Imaginile de la final mă bucură, dar mă și întristează. Nu mai puteam controla nimic, am văzut o explozie pe care mi-o doresc. Pe de altă parte, trebuie să fim mai atenți. Anul acesta luăm o opțiune pentru play-of și avem rezultate mai bune cu echipele care au fost în play-off. Suntem de luat în seamă pentru locurile de cupe europene. Avem un bilanț bun”, a declarat Andrei Nicolescu, la Prima Sport 1.

Mediafax
Novaci și Rânca, declarate stațiune turistică de interes național
Digi24
Ce-a căutat directorul CIA la Bruxelles. Mesajul șefului spionilor americani pentru europeni
Cancan.ro
Fostul soț al doctoriței Ștefania Szabo, dat în judecată! Care este motivul pentru care ajunge iar la tribunal
Prosport.ro
FOTO. Simona Halep, cu abdomenul la vedere, a atras toate privirile la Dubai! Cum arată fostul lider WTA la 8 luni după retragere
Adevarul
Cei doi români care și-au dublat averea într-un singur an i-au luat fața lui Ion Ţiriac în topul miliardarilor
Mediafax
Cea mai scumpă cafea din lume se vinde în Dubai. Care este prețul pentru o ceașcă
Click
Scandal de pomină pe „Hai-Hui”, numele emisiunii Marinei Almășan, de la TVR 2. Ce acuzații i se aduc: „Nu e o invenție a TVR”. Replica vedetei: „N-a furat nimeni de la nimeni!”
Digi24
Pentagonul aprobă livrarea de Tomahawk către Ucraina. Doar un pas până ce rachetele ajung în mâna lui Zelenski
Cancan.ro
Marii ABSENȚI de la priveghiul Ștefaniei Szabo. Nimeni nu se aștepta ca ei să lipsească!
Ce se întâmplă doctore
Imagini incendiare! Vedeta a făcut furori în bikini! Nici nu zici că are 44 de ani
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
Descopera.ro
O misiune spațială nu mai răspunde la mesajele de pe Pământ
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția. Și 80 de lei, dacă faceți cu amanta
Descopera.ro
Poluarea masivă din Marea Neagră, vizibilă din spațiu. Accesează HARTA INTERACTIVĂ