Florin Radu Răducioiu, fostul atacant al echipei naționale din anii 90, va fi prezent la Istanbul să susțină tricolorii lui Mircea Lucescu.

Gică Hagi, Gică Popescu, Adrian Ilie, Ioan Ovidiu Sabău, Florin Răducioiu, Tibi Selymeș și Ionuț Lupescu fac parte dintre cei care vor ajunge la importantul meci.

Florin Răducioiu a găsit „cheia” meciului Turcia – România: „Avem nevoie de un joc în mare viteză”

Florin Răducioiu, la aeroport, a prefațat partida prin care România poate face un pas mare spre Mondialul din America.

„E clar că suntem alături de băieți. Eu sper ca prezența noastră oarecum să-i stimuleze și, evident, să trăim, de ce nu, o seară magică, cred eu, pentru că avem și noi șansa noastră. Avem jucători capabili să schimbe istoria unui meci care, într-adevăr, are o importanță enormă pentru această generație.

(Veți participa și la antrenamentul oficial?) Da, dar nu putem pentru că avem o cină organizată și, e adevărat, am fost invitați, dar din păcate a trebuit să refuzăm pentru că avem această cină și…

Trebuie să le transmitem această energie pe care am avut-o și noi, această șansă, pentru că și noi am avut multe meciuri în care am fost norocoși. Și cred că mâine și o doză de noroc, de șansă va fi importantă. Dar nu numai asta, echipa României trebuie să facă un meci perfect.

S-a vorbit foarte mult despre acest meci, mulți colegi de-ai mei și-au exprimat părerile în mod corect și încurajator. Trebuie să facem meciul perfect, avem nevoie de un joc cu maximă viteză, de execuții tehnice ireproșabile, de o profundă gândire tactică a lui Mircea Lucescu, de un suport moral volitiv ieșit din comun.

Toate corelate cu o mare rezistență fizică. În puține cuvinte, trebuie să facem un meci perfect.

„Nea Mircea știe foarte bine ce are de făcut”

(Ce înseamnă întoarcerea lui Ionuț Radu?) O întoarcere enormă. A fost jucătorul nostru cel mai în formă din La Liga. Când am auzit că s-a accidentat mi-a părut foarte rău, pentru că într-adevăr este titularul nostru indiscutabil.

Este un jucător care dă foarte multă liniște și încredere echipei. Mă bucur foarte mult pentru el, e nevoie de el. Sunt convins că știe ce face pentru că totuși e ultimul apărător, trebuie să fii foarte atent.

Dar sunt convins că își vor lua măsuri de precauție, Nea Mircea știe foarte bine ce are de făcut în cazul în care va avea o recădere. Sper să nu se întâmple așa ceva. Îmi place foarte mult de el, clar”, a declarat Florin Răducioiu, la îmbarcarea pentru Istanbul.

Echipa națională de fotbal a României va întâlni Turcia, joi, la Istanbul, de la ora 19:00, în semifinalele play-off-ului pentru Cupa Mondială 2026. În funcție de rezultatele semifinalelor din play-off, pe 31 martie, de la ora 21:45, naționala pregătită de Mircea Lucescu va juca în Slovacia sau în Kosovo.