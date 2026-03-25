A jucat la Dinamo și Rapid, dar a negociat cu Gigi Becali să preia FCSB. „Am discutat 4 ore!”

Are 85 de meciuri în prima divizie jucate pentru Dinamo și Rapid, dar asta nu l-a împiedicat să negocieze cu Gigi Becali. Patronul FCSB l-a vrut antrenor la echipa sa, iar cei doi au discutat 4 ore despre acest lucru, scrie PROSPORT.

Acum, s-a aflat și motivul pentru care „transferul” lui Dan Alexa la FCSB nu s-a mai realizat.

Alexa, în cărți pentru a prelua FCSB

Alexa s-a retras din activitate în 2014 și imediat a făcut pasul către antrenorat. După cinci ani, în 2019, Gigi Becali l-a vrut la FCSB, dar Mihai Stoica s-a opus vehement.

Puțină lume știe această poveste, despre care fostul fotbalist de la Dinamo și Rapid vorbește acum deschis. În decembrie 2018, după ce Nicolae Dică a plecat de la echipă, Gigi Becali a fost la un pas să-l numească antrenor pe Dan Alexa. MM a avut, însă, un rol decisiv, opunându-se venirii „Chirurgului”.

„Înainte să vină Teja (n.r. – în 2019), m-am întâlnit cu Gigi Becali. (n.r. – Și de ce nu ai acceptat?) Am înțeles că n-a vrut MM. Dar asta nu e supărare. Și eu, dacă n-am încredere în tine, nu te iau în echipa mea. Am avut momentul ăla în care aș fi vrut să antrenez FCSB, da! Eram aproape. Vorbisem vreo 4 ore cu Gigi Becali”, a povestit Dan Alexa la „Un podcast mișto”.

Pe atunci, Alexa era „principal” la Dunărea Călărași, iar ulterior a mai pregătit formațiile Astra, Rapid, Poli Timișoara (de două ori), CSM Reșița, FC Brașov, FC Botoșani și CS Tunari. La începutul acestui sezon s-a reîntors pe banca tehnică a grupării din Banat.

Nou sistem pentru barajul de promovare în Liga 2

Echipa timișoreană joacă în Seria 7 din Liga 3 și a obținut de mult timp calificarea matematică în barajul de promovare. Cu o etapă înaintea finalului sezonului regulat, formația lui Dan Alexa este pe locul 2, cu 49 de puncte, la 4 de liderul Unirea Alba Iulia. La barajul de promovare în Liga 2 mai este calificată și Metalurgistul Cugir, iar pentru ultimul loc se dă bătălia dintre Viitorul Arad (37 de puncte) și Ghiroda & Giarmata Vii.

În vară, FRF a anunțat că a schimbat sistemul de desfășurare a barajului, notează ProSport.

Astfel, primele 4 clasate din cele 8 serii se vor califica în play-off, iar echipele de pe locurile 5-12 merg în play-out. Cele din play-off vor fi împerecheate cu formații din seria vecină, mai precis 1 cu 2, 3 cu 4 și așa mai departe. Se vor forma 4 serii de play-off, iar prima clasată promovează direct, în timp ce formațiile de pe 2 vor disputa un turneu, în sistem semifinale și finală, câștigătoarea urmând să joace și ea în Liga 2.

