Fost jucător la FCSB, aproape de un transfer la Dinamo

01 sept. 2025, 18:24, Sport
Dinamo l-ar putea transfera pe Marco Dulca, fost jucător la FCSB și acum liber de contract, după despărțirea de NK Celje, din Slovenia.

Dulca are opt meciuri la echipa naționala de tineret a României și cota e de 300.000 de euro pe Transfermarkt.

Marco Dulca a jucat la Farul Constanța, Chindia Târgoviște, FCSB și Celje.

Andrei Nicolescu, președintele celor de la Dinamo, a anunțat. „(n.r. – E ultimul transfer al lui Dinamo sau mai urmează?) Încercăm să ne acoperim în continuare. Am încercat cu Coubiș. Din păcate nu ne-am putut înțelege cu jucătorul. Nu din cauza condițiilor financiare. Discutam acum cu directorul sportiv de la Milan și condițiile financiare au fost puțin mai bune ale noastre, dar jucătorul și-a dorit să rămână în Italia.

Fiind un jucător care a crescut acolo. El e român doar prin filiație, dar nu a simțit niciodată campionatul nostru, ce se întâmplă în campionatul nostru și probabil reticența de aici a venit.

(n.r. – Marco Dulca e pe lista lui Dinamo?) Facem o analiză. Am discutat inițial cu tatăl lui, pe care îl cunosc personal de mai mult timp. Vedem. Nu pot să vă spun nimic acum.

Noi trebuie să analizăm nu doar din contextul al calităților unui jucător, ci încercăm să facem analiza și din punct de vedere al integrării în sistemul nostru. Pentru că în ultimul an am avut un exemplu negativ și am avut de învățat din asta. Acum avem mult mai mulți parametri în care analizăm un viitor transfer.

(n.r. – Cum ar fi ideal acest final de mercato? 2 transferuri pentru Dinamo pe posturile pe care am povestit?) Ideal, dacă îl întrebați pe Mister Kopic, ideal ar fi încă 3-4. Administrativ, ideal ar fi 3. Dar nu știu. Vedem. E o discuție de cât de repede pot reveni în forma pe care o știm noi, atât Licsandru cât și Bordușanu.

Și atunci iar e o discuție în care trebuie să avem grijă și de lotul nostru, de oamenii cu care am construit ce am construit până acum”, a declarat Andrei Nicolescu, la Fanatik.

Dinamo a oficializat transferul lui Adrian Mazilu.

