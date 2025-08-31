Gabi Torje a analizat jocul lui Dinamo: „Kopic aranjează puzzle-ul”. Ce spune despre PARTICIPAREA roș-albilor în cupele europene

Gabi Torje, mijlocaș ce a evoluat la Dinamo și a fost apreciat de fani, a analizat jocul roș-albilor și a anunțat că fosta sa echipă poate ajunge în cupele europene, unde nu a mai evoluat din 2017, când în turul trei preliminar din Europa League s-a luptat cu Athletic Bilbao.

Dinamo e pe podium în Superliga, pe locul trei, cu 15 puncte.

Torje a fost crescut de Poli Timișoara și a mai jucat în carieră la Dinamo, Udinese, Granada, Espanyol, Konyaspor, Osmanlispor, Terek, Karabukspor, Sivasspor, Larisa, Bandirmaspor, Farul, Genclerbirligi, Concordia Chiajna sau Câmpulung.

Gabi Torje a analizat jocul lui Dinamo și a tras concluzia: „Kopic aranjează puzzle-ul”

Torje, 35 de ani, e cotat la 75.000 de euro, a jucat 57 de meciuri la echipa națională și a marcat 12 goluri pentru prima reprezentativă. A fost promovat de Gică Hagi, când Torje avea 16 ani, iar mijlocașul a jucat în Serie A, LaLiga și a primit trofeul pentru cel mai bun fotbalist român în 2011.

„Dinamo a avut un început bun de sezon, chiar dacă n-a avut evoluții extraordinare, a reușit să câștige. Ceea ce este foarte important, pentru că de multe ori ai evoluții bune, dar nu reușești să câștigi. Pentru că nimeni nu își mai aduce aminte cum ai jucat cu Metaloglobus, plus alte meciuri care ar fi trebuit să fie câștigate categoric.

Cu Csikszereda, spre exemplu, unde a dominat, la Galați unde minim putea fi un egal. Kopic, care face o treabă senzațională, este un manager, aranjează puzzle-ul ăsta încât să meargă toate lucrurile exact cum trebuie pentru Dinamo.

Sper să intre în play-off, unde sunt numai meciuri grele. O participare în cupele europene ar însemna enorm pentru Dinamo și din punct de vedere financiar, dar și pentru suporteri care au fost alături de echipă mereu”, a declarat Gabriel Torje în podcastul Business Philosophy.

„Pierderea unui campionat e la fel de dureroasă ca și o retrogradare. Am avut trei campionate pierdute în penultima etapă în primii trei ani de zile la Dinamo”, a mai spus Gabi Torje.