Prima pagină » Sport » Gabi Torje a analizat jocul lui Dinamo: „Kopic aranjează puzzle-ul”. Ce spune despre PARTICIPAREA roș-albilor în cupele europene

Gabi Torje a analizat jocul lui Dinamo: „Kopic aranjează puzzle-ul”. Ce spune despre PARTICIPAREA roș-albilor în cupele europene

31 aug. 2025, 14:17, Sport
Gabi Torje a analizat jocul lui Dinamo: „Kopic aranjează puzzle-ul”. Ce spune despre PARTICIPAREA roș-albilor în cupele europene

Gabi Torje, mijlocaș ce a evoluat la Dinamo și a fost apreciat de fani, a analizat jocul roș-albilor și a anunțat că fosta sa echipă poate ajunge în cupele europene, unde nu a mai evoluat din 2017, când în turul trei preliminar din Europa League s-a luptat cu Athletic Bilbao.

Dinamo e pe podium în Superliga, pe locul trei, cu 15 puncte.

Torje a fost crescut de Poli Timișoara și a mai jucat în carieră la Dinamo, Udinese, Granada, Espanyol, Konyaspor, Osmanlispor, Terek, Karabukspor, Sivasspor, Larisa, Bandirmaspor, Farul, Genclerbirligi, Concordia Chiajna sau Câmpulung.

Gabi Torje a analizat jocul lui Dinamo și a tras concluzia: „Kopic aranjează puzzle-ul”

Torje, 35 de ani, e cotat la 75.000 de euro, a jucat 57 de meciuri la echipa națională și a marcat 12 goluri pentru prima reprezentativă. A fost promovat de Gică Hagi, când Torje avea 16 ani, iar mijlocașul a jucat în Serie A, LaLiga și a primit trofeul pentru cel mai bun fotbalist român în 2011.

„Dinamo a avut un început bun de sezon, chiar dacă n-a avut evoluții extraordinare, a reușit să câștige. Ceea ce este foarte important, pentru că de multe ori ai evoluții bune, dar nu reușești să câștigi. Pentru că nimeni nu își mai aduce aminte cum ai jucat cu Metaloglobus, plus alte meciuri care ar fi trebuit să fie câștigate categoric.

Cu Csikszereda, spre exemplu, unde a dominat, la Galați unde minim putea fi un egal. Kopic, care face o treabă senzațională, este un manager, aranjează puzzle-ul ăsta încât să meargă toate lucrurile exact cum trebuie pentru Dinamo.

Sper să intre în play-off, unde sunt numai meciuri grele. O participare în cupele europene ar însemna enorm pentru Dinamo și din punct de vedere financiar, dar și pentru suporteri care au fost alături de echipă mereu”, a declarat Gabriel Torje în podcastul Business Philosophy.

„Pierderea unui campionat e la fel de dureroasă ca și o retrogradare. Am avut trei campionate pierdute în penultima etapă în primii trei ani de zile la Dinamo”, a mai spus Gabi Torje.

Mediafax
Un jandarm din Vaslui a salvat un muncitor nepalez prăbuşit pe marginea drumului
Digi24
SONDAJ Bucureștenii ar vota tot edilii de sector pentru Primăria Capitalei. Care e cea mai importantă problemă a orașului
Cancan.ro
Gabi Tamaș i-a dat ”decisiva” lui Bodi și a declanșat Jihadul în restaurant! Bodyguarzii l-au luat pe sus și l-au aruncat în stradă
Prosport.ro
FOTO. Cât de frumoasă e soția lui Gabi Tamaș: „Nu cred că m-a înșelat”
Adevarul
De ce merge Putin cu brațul drept aproape nemișcat. Explicațiile unui fost ministru britanic: „Uitați-vă la fața lui”
Mediafax
ANM anunţă cod portocaliu de furtuni şi ploi torenţiale în mai multe judeţe
Click
Horoscop septembrie 2025. Fecioarele au noroc pe toate planurile, iar Vărsătorii schimbă locul de muncă și încep o nouă relație de dragoste
Wowbiz
BREAKING NEWS: S-a sinucis la aproape trei luni de la moartea Teodorei Marcu! Scene de groază în Cosmopolis
Antena 3
Asasinat în Ucraina. Fostul preşedinte al Parlamentului a fost împuşcat mortal în Liov. Momentul a fost filmat
Digi24
Cum reușește armata Rusiei să înainteze pe câmpul de luptă din Ucraina, deși a suferit pierderi uriașe
Cancan.ro
E alertă în România: se întâmplă de la 00:00, după domul de căldură ‼️
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Astăzi este cunoscută de toată lumea și a fost căsătorită cu un artist de renume! Imagini rare din tinerețea ei
observatornews.ro
Furtuni puternice lovesc în 17 judeţe de la ora 10.00. Ploi torențiale, grindină și vijelii până la noapte
StirileKanalD
De ce a murit Lina Bina, actrița din filmele pentru adulți, la doar 24 de ani. Ultima ei postare, tulburătoare
KanalD
O cunoscută vedetă de pe TikTok a fost ucisă alături de familia ei. Printre victime se numără și cei doi copii
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Câte radare are, în realitate, Poliția Rutieră în 2025? Detalii mai puțin știute despre acestea
Descopera.ro
SEMNE că social media strică relația de CUPLU
Capital.ro
Se renunță la ora de iarnă în 2025. Nu se mai dă ceasul înapoi cu o oră. Ora de vară devine permanentă
Evz.ro
Scandalul dintre Tamaș, Bodi și Alexa continuă. A ieșit circ la restaurant
A1
Ce pensie primește Valentin Ceaușescu de la statul român. Cu ce sumă trăiește unicul fiu rămas în viață al soților Ceaușescu
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
VIDEO De când nu și-a mai văzut Adriana Bahmuțeanu copiii? Aceștia au făcut un lucru scandalos în sala de judecată: „Ei nu vor nici măcar să-i ating.”
RadioImpuls
Ies la iveală noi detalii despre crima din Cluj. Vecinii fac declarații sfâșietoare: "Nu știu ce s-o putut întâmpla în mintea lor". Și-a ucis fosta soție dintr-un motiv absurd, apoi și-a pus capăt zilelor. Adevărul din spatele faptei te răscolește 
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O blondă stă în chirie. Proprietarul vine la ușa ei. – Cine e? întreabă gâfâind
Descopera.ro
Ce fel de pâine e mai sănătoasă?