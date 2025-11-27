Alex Băluță nu va mai juca la Los Angeles FC, după ce echipa din MLS a anunțat că nu-i prelungește contractul. Fostul jucător de la FCSB va intra în MLS Re-Entry Process.

Băluță a ajuns gratis la Los Angeles FC, după ce FCSB a decis să încheie acordul cu jucătorul de 32 de ani. Acum e în MLS Re-Entry Process, un sistem în care sunt fotbaliștii care rămân fără contract la echipele din campionatul nord – american.

Dacă nu-l transferă nicio echipă din MLS, atunci Băluță devine liber de contract și poate semna cu formații din alte campionate.

Fostul jucător de la FCSB nu a confirmat nici în MLS. „Nu am niciun regret”

La LAFC, Alex Băluță a jucat într-un meci cu Toronto, doar 14 minute, și a mai fost de două ori rezervă.

„Clubul a refuzat opțiunile de prelungire a contractelor pentru atacantul Alexandru Bǎluțǎ, mijlocașii Jailson, Ryan Raposo și Adam Saldana, precum și portarul David Ochoa. Ochoa și Raposo sunt eligibili pentru MLS Free Agency, în timp ce Bǎluțǎ, Jailson și Saldana vor fi eligibili pentru MLS Re-Entry Process. Clubul continuă discuțiile pentru a-l păstra pe Raposo” notează LAFC pe siteul clubului.

Contractul lui Băluță expiră la 31 decembrie 2025.

„Sunt recunoscător pentru oportunitatea de a face parte din familia @lafc. Am fost primit cu brațele deschise și m-am simțit parte din familie încă de la prima sesiune de antrenament. Am învățat multe într-un timp scurt și am dat tot ce am avut mai bun în fiecare zi. Deși nu am avut ocazia să demonstrez pe teren că pot ajuta echipa, chiar dacă mă simțeam pregătit să o fac, nu am niciun regret. Îmi pare rău că nu am ajuns în finală, pe care o meritam cu toții. Mulțumesc mult colegilor mei pentru primirea călduroasă și atitudinea prietenoasă. Sper să ne revedem curând. Mult succes în sezonul următor și nu renunțați niciodată!”, a anunțat Băluță pe rețelele sociale.