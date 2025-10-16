Prima pagină » Sport » Fostul mare ATACANT al lui Dinamo, despre derby-ul cu Rapid: „Nu va fi un meci spectaculos, vor fi precauți antrenorii”

16 oct. 2025, 11:43, Sport
Marius Niculae a analizat derby-ul Dinamo – Rapid, meci ce are loc duminică, de la ora 20:30, în etapa 13 a Superligii.

„Săgeată” a declarat că spectacolul va fi în tribune, iar pe teren vor fi două echipe precaute. Fostul atacant a vorbit și despre rivalele CFR Cluj și FCSB, care sunt codașe în clasament, dar care pot reveni în lupta pentru titlu.

Rapid e pe locul doi, 25 de puncte, iar Dinamo e pe locul patru, 23 de puncte. În clasament conduce FC Botoșani, 25 de puncte.

„Dinamo e favorită că joacă acasă. Dacă se juca în Giulești, probabil era Rapid. Vor aduce un număr mare de suporteri care vor ajuta în prestația lor. Un derby rămâne derby. Nu poți anticipa ce se va întâmpla. Sunt două echipe care sunt sus, diferența e mică între ele, ambele speră la locul unu deși nu declară. Cam asta e esența celor două cluburi, mereu se gândesc la trofee. Nu va fi un meci spectaculos, vor fi precauți antrenorii. Dar Dinamo joacă acasă și asta va conta”, a declarat Marius Niculae, potrivit Golazo.

În derby, Dinamo nu se bazează pe Musi, accidentat la naționala U 21. „Musi are o entorsă, nu sunt medic să spun cât va sta. Depinde mult de Alex, cum se va simți. Știu despre entorsă, dar mai departe medicul și antrenorul lui Dinamo vor lua o decizie în acest sens, când va reveni el pe teren”, a mai afirmat Niculae, care a completat: „Nu va fi un duel al lui Cîrjan cu Dobre, va fi mai degrabă un duel al galeriilor. Dinamo rămâne pentru mine cea mai frumoasă galerie, cu cele mai spectaculoase coregrafii. Le-a făcut și rivalilor o coregrafie frumoasă. Pe teren va fi un duel al echipelor, nu al unor jucători individuali. Diferența o va face grupul”.

Cred că FCSB și CFR își vor reveni. Vor face puncte. Nu le văd în play-out. Ambele au putere financiară, au bugete și pot lua jucători cu care să atace play-off-ul. Iar de acolo sigur vor trage la titlu după înjumătățire. L-am felicitat pe Leo Grozavu (n.red. – antrenor FC Botoșani) pentru ceea ce face, dar nu se gândește mai departe, ci doar să facă puncte. Istoria ne-a demonstrat că, dacă nu prinzi play-off-ul, poți ajunge să retrogradezi – Marius Niculae

