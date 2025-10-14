Reprezentativa U21 a României a învins marţi seara, pe teren propriu, scor 2-0, echipa naţională U21 a Ciprului, într-un meci din grupa A a calificărilor Euro U21 2027.

Au marcat pe arena din Cluj a celor de la CFR: Atanas Trică (min. 4), Rareș Burnete (min. 74).

Rom â nia – Cipru 2-0 la Under 21 | Musi s-a accidentat și ratează derby- ul Dinamo – Rapid din Superliga

Fundașul David Djiama l-a atacat pe dinamovistul Musi cu talpa direct pe glezna stângă. Musi a țipat de durere și a rămas întins pe gazon. După două minute, a încercat să se ridice, însă fără succes. A fost scos pe targă, iar diagnosticul e unul dur: entorsă de gradul 3.

Musi, transferat în această vară de la FCSB, va rata derby-ul Superligii din weekend: Dinamo – Rapid.

În celelalte meciuri din grupa tricolorilor: Spania – Finlanda 2-1 și Kosovo – San Marino 7-0.

În clasament Spania are 9 puncte, România 7 puncte și Finlanda 5 puncte. Kosovo are 4 puncte, San Marino și Cipru niciun punct.

Care a fost primul 11 aruncat î n lupt ă de Costin Curelea?

Rom ânia: 1. Lefter – 13. Strata, 5. Pa șcalău, 4. Ș. Duțu, 19. Ciubotaru – 21. Mihai (18. Szimiona ș 79), 8. Vulturar-cpt ., 15. Boțogan – 7. Musi (22. Biliboc 31), 9. Tric ă (20. Vermeșan 90+1), 11. Burnete (14. Pop 90+1)

Selecționer: Costin Curelea

Rezerve: 23. Rafailă – 2. Țuțu, 3. M. Duțu, 6. Tudose, 10. Radaslavescu

Cipru: 1. Kyriakou – 2. Zinonos , 5. Viktoros (20. Theodosiou 79), 4. Venizelou , 3. Djiama (18. Christodoulou 67) – 16. Pattchis (11. Andreou 67), 14. Angelopou , 8. Vrontis-cpt . – 9. Neophytou , 17. Athanasiou (23. D. Solomou 67), 10. Georgiou (7. Papastylianou 79)

Selecționer: Konstantinos Makridis

Rezerve: 12. Stylianou – 13. Yiannacou, 15. S. Solomou, 21. Panteli

Under 18, nicio victorie î n Turcia

Echipa naţională U18 a României a pierdut marţi, în Turcia, scor 2-3, meciul disputat în compania naţionalei U18 a Spaniei, în Turneul celor 4 Naţiuni

Selecționerul Ion Marin a folosit echipa Arsenie Mocan – Mario Bordea (Costyn Gheorghe 24), Fabio Bădărău, Christian Vechiu, Roberto Gîrgel, Stefano Precupanu – Rareş Coman (Sebastian Burlacu 72), Ianis Podoleanu (Bogdan Petre 72), Denis Ţăroi (Robert Drăghici 46) – Ianis Avrămescu (Daniele Luncaşu 63) , Alexandru Bota (Hunor Batzula 78).

România U18 a luat parte, în perioada 6-14 octombrie la Turneul celor 4 Naţiuni, care s- desfăşurat în provincia Kocaeli, din Turcia. În primele două partide, tricolorii au terminat la egalitate, 0-0 cu Turcia şi 1-1 cu Portugalia.