Mihai Stoica surprinde. „Dinamo e singura care a câştigat împotriva noastră pe merit”

16 oct. 2025, 11:20, Sport
Oficialul FCSB Mihai Stoica o laudă pe Dinamo și spune că e echipa începutul de sezon, iar victoria din derby a fost meritată.

Stoica îl apreciază și pe căpitanul roș-albilor, Cătălin Cîrjan.

Dinamo e pe locul patru în Superliga, cu 23 de puncte, la două puncte de liderul FC Botoșani.

FCSB e pe locul 11 în Superliga, 13 puncte.

„Singura echipă care a câştigat împotriva noastră, pe merit, deşi a fost un penalty dubios, a fost Dinamo: 4-3. Dar a fost 4-2. Au jucat bine cu noi, chiar au făcut-o bine. Fluctuaţii şi la Dinamo… M-am uitat foarte atent la Craiova cu Dinamo. E greu să cataloghezi meciul ăla, că a fost o greşeală gravă de arbitraj. Trebuia eliminat Armstrong. E o greşeală impardonabilă”, a spus Mihai Stoica, la Fanatik.

„Mi s-a părut Dinamo echipa primului sfert de sezon. În primul rând, au avut o organizare destul de bună a jocului. Primul 11 se cam ştie, e cam acelaşi. Se ştie că, dacă sunt apţi, Sivis, Boateng, Stoinov şi Opruţ sunt pe linia de fund. Când ai patru jucători în compartimentul defensiv care se ştiu, ai construit o bază. La noi nu ştii care sunt. Mai departe, jucătorul care e placa turnantă, cu care construiesc, este Cîrjan. Anul trecut erau Cîrjan, Gnahore, Olsen. Acum e un semn de întrebare: Kyriakou sau Milanov, poate să intre şi Cristi Mihai sau Mărginean. Musi e clar că e jucătorul sub vârstă. Placa turnantă este Cîrjan, clar. Este o echipă interesantă. În momentul în care va fi sub presiune, vom vedea”, a mai declarat conducătorul de la FCSB.

FCSB are un program încărcat în perioada următoare:

18 octombrie: Metaloglobus – FCSB

23 octombrie: FCSB – Bologna

26 octombrie: FCSB – UTA

29 octombrie: Gloria Bistrița – FCSB

2/3 noiembrie: U Cluj – FCSB

6 noiembrie: Basel – FCSB

9 noiembrie: Hermannstadt – FCSB

Dinamo va juca derby-ul cu Rapid în etapa 13, iar FCSB va evolua cu Metaloglobus.

Mediafax
