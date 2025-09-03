Prima pagină » Sport » Fostul patron din fotbalul românesc îl atacă pe Gigi Becali. Care e MOTIVUL. „E unul care știe, face, dezleagă, leagă tot”

Fostul patron din fotbalul românesc îl atacă pe Gigi Becali. Care e MOTIVUL. „E unul care știe, face, dezleagă, leagă tot”

03 sept. 2025, 15:03, Sport
Fostul patron din fotbalul românesc îl atacă pe Gigi Becali. Care e MOTIVUL. „E unul care știe, face, dezleagă, leagă tot”

Adrian Porumboiu, fost finanțator în fotbalul românesc, a vorbit despre modul în care Gigi Becali a renunțat la Vlad Chiricheș.

Fundașul a fost scos de pe teren după 29 de minute în meciul CFR Cluj – FCSB, 2-2, și Gigi Becali a spus că jucătorul de ani nu va mai juca la echipa roș-albastră și paote primi un post în cadrul clubului.

Vlad Chiricheș a fost înlocuit cu Darius Olaru în meciul cu CFR Cluj, după ce a greșit la golul înscris de Damjan Djokovic.

Fostul patron din fotbalul românesc îl atacă pe Gigi Becali. „E unul care știe, face, dezleagă, leagă tot”

„(n.r. – Credeți că CFR Cluj și FCSB vor urca ușor, ușor în clasament?) Habar n-am! Pe mine nu m-ar deranja dacă ar rămâne amândouă acolo (n.r. – Râde). Doar că nu au cum, sunt două echipe bune, dar tot glumim. Începem săptămâna și cu glume. Cu ce m-ar deranja pe mine dacă ele s-ar bate în continuare acolo, pe locurile care sunt? Au echipe bune amândouă și vor intra în play-off. Oricum, FCSB nu mai joacă ce juca. Au probleme, problemuțe, doar că fiecare e cu treaba lui. (n.r. – Cum vi s-a părut situația lui Chiricheș din minutul 29?) Ce pot să comentez când acolo este un imperator? Este unul care știe, face, dezleagă, leagă tot. Ce pot să comentez?

Gigi e la echipă și el decide. Jucătorii acceptă treaba asta, Chiricheș acceptă treaba asta… Toți acceptă ceea ce face el. Nu ai cum să o numești altfel, este o dictatură avansată, dar în sensul frumos al cuvântului dictatură. Toți fac ce spune el! Dacă au acceptat treaba asta, acum ce să facă? Să se supere? Sunt niște condiții de la început și asta este situația. Și antrenorii sunt… Ce, antrenorul face echipa? Gigi anunță echipa dinainte, asta e tactica lor. Le-a mers bine, au câștigat două campionate, sunt calificați în Europa League. E un tratament care dă rezultate”, a declarat Adrian Porumboiu, la Fanatik.

Mediafax
Nicușor Dan a comentat vizita lui Adrian Năstase și a Vioricăi Dăncilă la Beijing: 'Sunt două persoane... '
Digi24
Elena Lasconi îl atacă pe Nicușor Dan: „După ce am avut 10 ani un dulap călător la Cotroceni, ne-am trezit cu o noptieră”
Cancan.ro
România, lovită de talveg! Fenomenul meteo sever aduce precipitații și grindină în țara noastră
Prosport.ro
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Adevarul
Vacanță de coșmar la 5 stele. Pățania unei turiste românce a stârnit scandal pe internet: „Nu mai poți face nimic”
Mediafax
Dăncilă răspunde la atacul Oanei Țoiu: Aș vrea să o văd pe doamna Țoiu că interacționează cu lideri importanți
Click
Două zodii vor încheia un ciclu karmic dificil de 10 ani până la finalul anului 2025. Vor păși într-o nouă eră a vieții lor, mult mai bună
Wowbiz
BREAKING NEWS! Ioana Tufaru, găsită inconștientă în casă
Antena 3
Marea misterioasă din Coreea de Sud care se desparte de două ori pe an, timp de o oră
Digi24
Cum explică Viorica Dăncilă prezența ei la parada militară de la Beijing. Răspunsul pentru Oana Țoiu
Cancan.ro
Maria Avram de la Insula Iubirii 2025 a vrut să se sinucidă când a văzut că a fost înșelată de soțul Marius
Ce se întâmplă doctore
Ce mai face Laura Andreșan! E cu totul altă femeie. Ce meserie practică acum! Mulți NU o mai recunosc deloc
observatornews.ro
ANAF scoate la vânzare o casă cu două etaje şi un teren de 250mp, în Sibiu. Preţul cerut
StirileKanalD
Cine sunt soții care și-au pus capăt zilelor împreună. S-au aruncat în gol de la etajul trei
KanalD
Un român a dispărut după ce a plecat cu mașina spre Italia! Gheorghe este de negăsit de aproape două săptămâni
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Chinezii au adus în România Geely Cityray - „Dacia Duster killer” – prețuri și dotări
Descopera.ro
Întrebare de cultură generală. Câte fusuri orare există în lume?
Capital.ro
Statul vrea bani de la români. Trebuie să achitați minim 500 de lei începând de vineri. Termenul final este 12 septembrie
Evz.ro
Amenzi fulger și reguli noi pentru șoferi. Schimbările anunțate de Bolojan
A1
Detaliile picante din viața ei de cuplu pe care Maria i le-a spus lui Cătălin. „Când sărută...” Ce nu s-a difuzat la TV
Stirile Kanal D
NEWS ALERT. Bolojan a făcut anunțul
Kfetele
FOTO Viorica Dăncilă, prezentă la parada militară organizată la Beijing! Ce ținută a ales să poarte aceasta?
RadioImpuls
Tragedie cutremurătoare la un celebru festival! Un bărbat a fost găsit mort într-o baltă de sânge. Crima odioasă le-a dat fiori tuturor participanților. Declarațiile polițiștilor: „Căutăm indicii care ar putea duce la identificarea suspectului”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Vezi că diseară la 18:00 ne vedem la hotel! - Sunt soțul ei...
Descopera.ro
Rechinii, specie care există pe acest Pământ de peste 400 de milioane de ani, încep să aibă probleme cu dinții