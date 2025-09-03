Adrian Porumboiu, fost finanțator în fotbalul românesc, a vorbit despre modul în care Gigi Becali a renunțat la Vlad Chiricheș.

Fundașul a fost scos de pe teren după 29 de minute în meciul CFR Cluj – FCSB, 2-2, și Gigi Becali a spus că jucătorul de ani nu va mai juca la echipa roș-albastră și paote primi un post în cadrul clubului.

Vlad Chiricheș a fost înlocuit cu Darius Olaru în meciul cu CFR Cluj, după ce a greșit la golul înscris de Damjan Djokovic.

Fostul patron din fotbalul românesc îl atacă pe Gigi Becali. „E unul care știe, face, dezleagă, leagă tot”

„(n.r. – Credeți că CFR Cluj și FCSB vor urca ușor, ușor în clasament?) Habar n-am! Pe mine nu m-ar deranja dacă ar rămâne amândouă acolo (n.r. – Râde). Doar că nu au cum, sunt două echipe bune, dar tot glumim. Începem săptămâna și cu glume. Cu ce m-ar deranja pe mine dacă ele s-ar bate în continuare acolo, pe locurile care sunt? Au echipe bune amândouă și vor intra în play-off. Oricum, FCSB nu mai joacă ce juca. Au probleme, problemuțe, doar că fiecare e cu treaba lui. (n.r. – Cum vi s-a părut situația lui Chiricheș din minutul 29?) Ce pot să comentez când acolo este un imperator? Este unul care știe, face, dezleagă, leagă tot. Ce pot să comentez?

Gigi e la echipă și el decide. Jucătorii acceptă treaba asta, Chiricheș acceptă treaba asta… Toți acceptă ceea ce face el. Nu ai cum să o numești altfel, este o dictatură avansată, dar în sensul frumos al cuvântului dictatură. Toți fac ce spune el! Dacă au acceptat treaba asta, acum ce să facă? Să se supere? Sunt niște condiții de la început și asta este situația. Și antrenorii sunt… Ce, antrenorul face echipa? Gigi anunță echipa dinainte, asta e tactica lor. Le-a mers bine, au câștigat două campionate, sunt calificați în Europa League. E un tratament care dă rezultate”, a declarat Adrian Porumboiu, la Fanatik.