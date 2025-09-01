Prima pagină » Actualitate » Gigi Becali amenință un jucător după CFR Cluj – FCSB 2-2. „Așa va fi de acum înainte!”

Gigi Becali amenință un jucător după CFR Cluj – FCSB 2-2. „Așa va fi de acum înainte!”

01 sept. 2025, 07:33, Actualitate
Gigi Becali amenință un jucător după CFR Cluj - FCSB 2-2. „Așa va fi de acum înainte!”

Gigi Becali a reacționat în stilul caracteristic după remiza din Gruia, 2-2 cu CFR Cluj, în derby-ul etapei a 8-a din Superliga. Patronul FCSB l-a amenințat pe Vlad Chiricheș că nici măcar nu va mai prinde lotul pe viitor.

Mai mult, latifundiarul din Pipera a anunțat că mai vrea să aducă la echipă un jucător, declarându-se nemulțumit de prestația fundașilor centrali.

„Avem probleme la fundașii centrali”

„Roș-albaștrii” merg ceas în cupele europene, acolo unde s-au calificat, pentru a doua oară consecutiv, în grupele Europa League, dar în Liga 1 sunt într-o criză prelungită. Campioana la zi a României a smuls in extremis un punct pe terenul CFR-ului, scor 2-2.

Ultimul succes datează din 19 iulie, când FCSB a trecut cu 1-0 de Petrolul Ploiești.

Nemulțumit de prestația echipei – și în mod particular de cum a evoluat apărarea -, Gigi Becali a anunțat că va mai aduce un jucător. Nu i-a pronunțat numele, dar a spus că este fundaș central.

„Tănase e jucătorul care… Șut e în revenire, Lixandru iar este bine, Olaru încă nu e ce trebuie. Domne, e bine și 2-2, e bine că nu am pierdut! Să câștigăm celelalte meciuri, nu e încă târziu. Mai sunt 7 meciuri, apoi încă 15, deci 22 de meciuri.

Trebuie neapărat să mai luăm un fundaș central, avem probleme la fundașii centrali. Fundașul central trebuie să fie înlocuitorul lui Popescu (n.r. – Mihai Popescu). Săracul, el e băiat bun, dar ce să fac dacă s-a schimbat după ea! El a recunoscut că el s-a dat după ea, nu ea după el, asta e, soția e mai tare! A zis: «Nea Gigi, nu mă interesează religia, nu mai pot eu de religia lor, am vrut liniște în familie!». El nu are păcat, pentru pace a făcut un compromis. E băiat bun. Fac o mărturisire, să știe lumea toată”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.

„Nu mai joacă Chiricheș”

Pe de altă parte, Becali a anunțat scoaterea din echipă a veteranului Vlad Chiricheș, care nu va mai prinde nici măcar lotul, potrivit spuselor patronului.

„Și acolo o să luăm o hotărâre, la jucătorul U21. Ori o să jucăm cu ăla mic, cu Stoian, ori băgăm un fundaș central din copiii ăia de 19 ani. Așa va fi de acum, oricum nu prea ajunge mingea pe acolo pe la noi. Nu va ajunge, că nu mai joacă Chiricheș. Va juca Lixandru.

Nu o zic pentru a-l critica pe Chiricheș, o zic pentru a arăta organizarea noastră pentru viitor. Îi voi propune să stea toată viața alături de noi în club. I-am cerut și anul trecut asta, dacă n-a vrut, a rămas jucător. E prea lent, chestiune de vârstă, nu e o jignire.

Îmi pare rău că v-am supărat, că v-ați ofticat! La pauză, puneați trei întrebări, de ce Chiricheș, de ce nu a fost al doilea cartonaș roșu, dacă regulamentul sau legea penală interzic ca el să iasă. Nu e vorba de lipsă de respect. La 36 de ani i-am prelungit contractul, rămâne în club. Asta nu înseamnă că echipa trebuie să piardă doar ca să respecți un jucător. E simplu: nu a mai jucat nimic, atât a putut. Îl ținem în club, dar gata, nu trebuie să joace Chiricheș și echipa să piardă.

Nu l-a deranjat nimic, nu s-a enervat, a bătut palma, a zâmbit, chiar dacă poate nu i-a convenit. De ce să vă intereseze că un jucător e supărat că este schimbat? Nu trebuie să piardă echipa din cauza unuia singur.

Am văzut despre ce e vorba, o să-i propun să rămână în club, dar nu mai are sens să fie în lot”, a răbufnit Becali.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Gigi Becali se amuză pe seama RIVALILOR din Superliga. „Eu am Rolls Royce și tu ai Ford cu benă”

FCSB, pe punctul să piardă un jucător important: s-a săturat și vrea să plece de la echipa lui Gigi Becali!

Ce adversare are FCSB în grupa Europa League. Câte puncte estimează Gigi Becali și care e rețeta financiară

Citește și

ACTUALITATE Primul suspect ARESTAT în cazul uciderii fostului președinte al Parlamentului ucrainean, Andrii Parubî. Zelenski: „O crimă oribilă”
09:14
Primul suspect ARESTAT în cazul uciderii fostului președinte al Parlamentului ucrainean, Andrii Parubî. Zelenski: „O crimă oribilă”
POLITICĂ ȘEDINȚĂ la PSD și la PNL, în prima zi a noii sesiuni parlamentare. Liberalii au un invitat special
09:00
ȘEDINȚĂ la PSD și la PNL, în prima zi a noii sesiuni parlamentare. Liberalii au un invitat special
LIVE UPDATE RĂZBOI în Ucraina, ziua 1286. Ursula von der Leyen anunță că Europa elaborează „planuri precise” de trimitere de trupe
08:57
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1286. Ursula von der Leyen anunță că Europa elaborează „planuri precise” de trimitere de trupe
ACTUALITATE INCENDIU violent la o fabrică din Alba. Sunt cel puțin patru victime. Plan Roșu de Intervenție, activat
08:50
INCENDIU violent la o fabrică din Alba. Sunt cel puțin patru victime. Plan Roșu de Intervenție, activat
POLITICĂ Angajații din Primăria Baia Mare merg la bogați, pe bani publici, ca să învețe cum stă treaba cu săracii
08:44
Angajații din Primăria Baia Mare merg la bogați, pe bani publici, ca să învețe cum stă treaba cu săracii
ACTUALITATE ROVINIETA și taxele de pod se scumpesc de la 1 septembrie 2025. Cât vor plăti în plus șoferii? Amenzi duble pentru cei care nu respectă legea
08:30
ROVINIETA și taxele de pod se scumpesc de la 1 septembrie 2025. Cât vor plăti în plus șoferii? Amenzi duble pentru cei care nu respectă legea
Mediafax
Cine este Abu Obeida, omul mascat al Hamas, ucis de Israel
Digi24
Camere radar pe podul suspendat de la Brăila. Șoferii sunt nemulțumiți și cer măsuri ca să nu se mai strice asfaltul
Cancan.ro
Zodia care riscă să se îmbolnăvească grav în septembrie 2025, potrivit numerologului Mihai Voropchievici
Prosport.ro
FOTO. Cât de frumoasă e soția lui Gabi Tamaș: „Nu cred că m-a înșelat”
Adevarul
De ce au ajuns UE și România în colaps. Un cunoscut economist explică ce soluții salvatoare există: „Green Deal a fost o formă de suicid”
Mediafax
SRI cere expulzarea din România a unui cetățean străin pentru că reprezintă un pericol la adresa siguranței naționale!
Click
Regina care stăpânea arta seducției și atrăgea bărbații ca un magnet. Povestea fascinantă a femeii care a rescris istoria lumii
Wowbiz
Un nepalez a fost găsit în stare de inconștiență la marginea unui drum din Vaslui! Străinul a fost salvat la timp de un jandarm aflat în timpul liber
Antena 3
Asasinat în Ucraina. Fostul preşedinte al Parlamentului a fost împuşcat mortal în Liov. Momentul a fost filmat
Digi24
Cum reușește armata Rusiei să înainteze pe câmpul de luptă din Ucraina, deși a suferit pierderi uriașe
Cancan.ro
Nicușor Dan s-a întâlnit cu ispita de la Insula iubirii 2025! Momentul în care președintele României îi zâmbește cu subînțeles
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Astăzi este cunoscută de toată lumea și a fost căsătorită cu un artist de renume! Imagini rare din tinerețea ei
observatornews.ro
Momentul atacului din Cernavodă, surprins de camere: Fiul victimei a asistat neputincios la crimă
StirileKanalD
De ce a murit Lina Bina, actrița din filmele pentru adulți, la doar 24 de ani. Ultima ei postare, tulburătoare
KanalD
O persoană a fost lovită mortal de tren în București! Circulația a fost blocată
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Mit sau realitate: Dacă oprești neregulamentar și pui avariile, scapi de amendă?
Descopera.ro
SEMNE că social media strică relația de CUPLU
Capital.ro
TAXA pe care trebuie să o plătească toți locuitorii. Se aplică pentru persoane fizice și companii
Evz.ro
Paste cu creveți și lime, gata în 30 de minute. Rețeta, pas cu pas
A1
Președintele Nicușor Dan, întâlnire surpriză la Chișinău cu ispita feminină de la Insula Iubirii sezonul 9! Cum s-au fotografiat
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
VIDEO De când nu și-a mai văzut Adriana Bahmuțeanu copiii? Aceștia au făcut un lucru scandalos în sala de judecată: „Ei nu vor nici măcar să-i ating.”
RadioImpuls
Fostul primar al New York-ului, Rudy Giuliani, a fost rănit într-un accident de maşină. El are o fractură la coloană
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O blondă stă în chirie. Proprietarul vine la ușa ei. – Cine e? întreabă gâfâind
Descopera.ro
De ce a fost dat în judecată Sting de către colegii din trupa The Police?