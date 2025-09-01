Gigi Becali amenință un jucător după CFR Cluj – FCSB 2-2. „Așa va fi de acum înainte!”

Gigi Becali a reacționat în stilul caracteristic după remiza din Gruia, 2-2 cu CFR Cluj, în derby-ul etapei a 8-a din Superliga. Patronul FCSB l-a amenințat pe Vlad Chiricheș că nici măcar nu va mai prinde lotul pe viitor.

Mai mult, latifundiarul din Pipera a anunțat că mai vrea să aducă la echipă un jucător, declarându-se nemulțumit de prestația fundașilor centrali.

„Avem probleme la fundașii centrali”

„Roș-albaștrii” merg ceas în cupele europene, acolo unde s-au calificat, pentru a doua oară consecutiv, în grupele Europa League, dar în Liga 1 sunt într-o criză prelungită. Campioana la zi a României a smuls in extremis un punct pe terenul CFR-ului, scor 2-2.

Ultimul succes datează din 19 iulie, când FCSB a trecut cu 1-0 de Petrolul Ploiești.

Nemulțumit de prestația echipei – și în mod particular de cum a evoluat apărarea -, Gigi Becali a anunțat că va mai aduce un jucător. Nu i-a pronunțat numele, dar a spus că este fundaș central.

„Tănase e jucătorul care… Șut e în revenire, Lixandru iar este bine, Olaru încă nu e ce trebuie. Domne, e bine și 2-2, e bine că nu am pierdut! Să câștigăm celelalte meciuri, nu e încă târziu. Mai sunt 7 meciuri, apoi încă 15, deci 22 de meciuri.

Trebuie neapărat să mai luăm un fundaș central, avem probleme la fundașii centrali. Fundașul central trebuie să fie înlocuitorul lui Popescu (n.r. – Mihai Popescu). Săracul, el e băiat bun, dar ce să fac dacă s-a schimbat după ea! El a recunoscut că el s-a dat după ea, nu ea după el, asta e, soția e mai tare! A zis: «Nea Gigi, nu mă interesează religia, nu mai pot eu de religia lor, am vrut liniște în familie!». El nu are păcat, pentru pace a făcut un compromis. E băiat bun. Fac o mărturisire, să știe lumea toată”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.

„Nu mai joacă Chiricheș”

Pe de altă parte, Becali a anunțat scoaterea din echipă a veteranului Vlad Chiricheș, care nu va mai prinde nici măcar lotul, potrivit spuselor patronului.

„Și acolo o să luăm o hotărâre, la jucătorul U21. Ori o să jucăm cu ăla mic, cu Stoian, ori băgăm un fundaș central din copiii ăia de 19 ani. Așa va fi de acum, oricum nu prea ajunge mingea pe acolo pe la noi. Nu va ajunge, că nu mai joacă Chiricheș. Va juca Lixandru.

Nu o zic pentru a-l critica pe Chiricheș, o zic pentru a arăta organizarea noastră pentru viitor. Îi voi propune să stea toată viața alături de noi în club. I-am cerut și anul trecut asta, dacă n-a vrut, a rămas jucător. E prea lent, chestiune de vârstă, nu e o jignire.

Îmi pare rău că v-am supărat, că v-ați ofticat! La pauză, puneați trei întrebări, de ce Chiricheș, de ce nu a fost al doilea cartonaș roșu, dacă regulamentul sau legea penală interzic ca el să iasă. Nu e vorba de lipsă de respect. La 36 de ani i-am prelungit contractul, rămâne în club. Asta nu înseamnă că echipa trebuie să piardă doar ca să respecți un jucător. E simplu: nu a mai jucat nimic, atât a putut. Îl ținem în club, dar gata, nu trebuie să joace Chiricheș și echipa să piardă.

Nu l-a deranjat nimic, nu s-a enervat, a bătut palma, a zâmbit, chiar dacă poate nu i-a convenit. De ce să vă intereseze că un jucător e supărat că este schimbat? Nu trebuie să piardă echipa din cauza unuia singur.

Am văzut despre ce e vorba, o să-i propun să rămână în club, dar nu mai are sens să fie în lot”, a răbufnit Becali.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Gigi Becali se amuză pe seama RIVALILOR din Superliga. „Eu am Rolls Royce și tu ai Ford cu benă”

FCSB, pe punctul să piardă un jucător important: s-a săturat și vrea să plece de la echipa lui Gigi Becali!

Ce adversare are FCSB în grupa Europa League. Câte puncte estimează Gigi Becali și care e rețeta financiară