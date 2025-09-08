Georgia învinge Franța la EUROBASKET 2025 și se califică în optimi. Guvernul de la Tbilisi premiază performanța istorică

Naționala Georgiei s-a calificat în optimile de finală ale Campionatului European de Baschet (EuroBasket 2025) după ce a obținut un rezultat istoric în fața Franței.

Georgia a dominat 3 sferturi partida cu Franța iar în final a învins cu scorul de 80 la 70. Din tabăra georgienilor s-au remarcat jucătorul naturalizat Kamar Baldwin, cu 24 de puncte, 4 recuperări și două pase date și Tornike Shengelia, cu 24 de puncte, 8 recuperări și două pase date.

Pentru această performanță, premierul țării, Irakli Kobahidze, a luat decizia de a-i premia pe sportivi cu trei milioane de lari, echivalentul a 948.000 de euro.

„Am obținut un rezultat istoric în baschet și va fi premiat de Guvern cu trei milioane de lari. Mulțumesc antrenorilor și fiecărui jucător al echipei naționale pentru această victorie impresionantă. Mulțumesc Federației de Baschet pentru munca depusă și urez succes echipei în meciurile viitoare”, susține Kobahidze.

Potrivit BasketNews, naționala georgiană va fi recompensată suplimentar cu aceeași sumă pentru fiecare victorie obținută în stagiile finale ale competiției. Georgia a produs un șoc la EuroBasket 2025, după ce în meciul inaugural a învins Spania, deținătoarea trofeului continental.

În sferturi, Georgia va înfrunta Finlanda, o altă surpriză din cadrul competiției, care s-a calificat în această etapă după ce a eliminat favorita Serbia.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Mesajul trimis de Carmen Tocală pentru iubitorii baschetului: „Nu e despre scoruri. Vorbim despre identitate, atitudine și direcție”

Un fost campion mondial, debut strălucitor în baschetul 3×3: Mladen Jeremic, MVP la Sport Arena Streetball Timișoara