Gică Craioveanu a făcut calculele pentru titlu și surprinde. Cine nu prinde podiumul

23 dec. 2025, 06:10, Sport
Gică Craioveanu, fost mare jucător al echipei din Bănie, a declarat că lupta la titlu se va da între trei echipe: Craiova, Dinamo și FCSB.

Craiova a terminat pe primul loc anul în Superliga, Dinamo e pe locul patru și și FCSB e pe locul nouă. Gică Craioveanu a exclus Rapid din duelul pentru supremația în campionat, precizând că giuleștenii se pot „înscrie” doar dacă acționarii fac transferuri puternice.

Despre transferuri a vorbit și Costel Gâlcă, antrenorul Rapidului, după ce echipa sa a pierdut cu FCSB.

Cum arată clasamentul acum: Craiova, 40 de puncte, Rapid, 39 de puncte, FC Botoșani, 38 de puncte, Dinamo, 38 de puncte. FCSB e pe nouă, 31 de puncte, la două lungimi de play-off.

„Cred că oltenii se vor bate la titlu cu FCSB și Dinamo. Eu am spus: Rapid va fi cea mai tare favorită dacă domnul Șucu iese pe piață, dacă face transferuri. Dacă nu iese, nu prinde podiumul. Eu spun cum gândesc și cum văd fotbalul din perspectiva mea.

În foarte multe meciuri au avut noroc. La Craiova, Craiova a avut nouă ocazii de gol și meciul s-a terminat egal. La meciurile cu Dinamo, inclusiv cu FCSB, a fost la fel. Au doi jucători foarte buni: Dobre, care nu este într-o formă foarte bună, dar este un jucător enorm, și Petrila, care mi se pare un fotbalist top, unul dintre puținii care driblează. Sunt doi jucători care îmi plac. Mai este și Christensen, un jucător foarte bun, care îmi place mult. Îmi place tipul acesta de fotbalist, «mincinos». Rapid nu a arătat deloc bine cu FCSB. Pe FCSB o să îi ducă valul. Câțiva dintre jucătorii importanți sunt în creștere, Cisotti, Tănase. FCSB e echipă complicată și va avea un cuvânt greu de spus”, a declarat Gică Craioveanu, la Digi Sport.

