05 nov. 2025, 15:54, Sport
Gică Hagi, mesaj TULBURĂTOR despre Emeric Ienei: „Îți mulțumesc pentru tot, nea Imi. Vei fi mereu în inima mea”

Gică Hagi a scris pe rețelele sociale despre pierderea lui Emeric Ienei, unul dintre cei mai mari antrenori din istoria fotbalului românesc.

Emeric Ienei a murit miercuri, la vârsta de 88 de ani. A jucat la Steaua București între 1954 și 1969 și a câștigat ca antrenor la echipa roș-albastră în 1986 Cupa Campionilor Europeni.

A fost și selecționer al României în două mandate și al Ungariei, a readus România la Campionatul Mondial, la Italia 1990, iar în 2000 a calificat naționala noastră la EURO 2000, unde tricolorii au învins Anglia, 3-2.

Gică Hagi, mesaj emoționant despre Emeric Ienei

„Astăzi am pierdut un om de o extraordinară valoare, un mentor, un antrenor de excepție. Emeric Ienei a însemnat enorm pentru mine și pentru fotbalul românesc. Îți mulțumesc pentru tot, nea Imi. Vei fi mereu în inima mea. Condoleanțe familiei!”, a scris Gică Hagi pe pagina sa oficială de Facebook.

Emeric Ienei are ca jucător trei titluri de campion și patru Cupe ale României, iar ca antrenor a câștigat șase titluri, patru Cupe ale României și Cupa Campionilor Europeni, în 1986.

Am avut aproape întotdeauna fotbalişti formidabili la dispoziţie. Şi, poate, am avut şi eu ceva fler, ceva inspiraţie. Voi aţi văzut antrenori mari cu jucători slabi? În special la Steaua şi la naţională, am lucrat cu oameni de calitate. Şi pe gazon, şi în afara lui. Fără aceşti oameni extraordinari, probabil că aş fi rămas un anonim – Emeric Ienei

„Un adevărat gentleman al sportului”

Elisabeta Lipă a scris pe rețelele sociale despre Emeric Ienei: „S-a mai stins o legendă a sportului românesc. Am aflat cu profundă tristeţe despre dispariţia marelui Emeric Ienei, un om care a înnobilat fotbalul românesc prin eleganţă, inteligenţă şi modestie. Un adevărat gentleman al sportului, un antrenor care a scris istorie şi a inspirat generaţii întregi prin felul său calm, demn şi echilibrat de a trăi performanţa. Îmi pare nespus de rău pentru această pierdere uriaşă. Transmit condoleanţe familiei îndurerate şi tuturor celor care l-au cunoscut, l-au respectat şi l-au iubit. Dumnezeu să-l odihnească în pace”.

Mediafax
