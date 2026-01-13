Prima pagină » Actualitate » Agentul lui Florin Tănase lămurește situația vedetei de la FCSB. Reacție tranșantă privind viitorul lui „Tase”: „Nu se pune problema”

13 ian. 2026, 07:34, Actualitate
Agentul lui Florin Tănase lămurește situația vedetei de la FCSB / Sursa FOTO: prosport.ro

Florin Tănase a avut mai multe oferte de transfer în această iarnă, dar agentul jucătorului spune că nu se pune problema ca „Tase” să plece de la FCSB și nicidecum în zona arabă.

Florin Vulturar este impresarul, dar și partenerul de afaceri al mijlocașului campioanei. Cei doi investesc împreună într-un proiect imobiliar grandios în Pipera.

„FCSB va fi greu de oprit”

Potrivit acestuia, internaționalul român vrea să continue la FCSB cel puțin până la finalul sezonului actual. Chiar dacă a intrat în ultimele șase luni de contract și poate semna cu orice club, Tănase nu pare preocupat să plece de la gruparea finanțată de Gigi Becali.

Deși arabii de la Al-Najma, ultimul loc în liga saudită, i-au oferit un contract avantajos, „Tase” a declinat transferul.

„Nu se pune problema să meargă acolo. E greu ca acest club să-i satisfacă pretențiile finaciare. A refuzat și o altă ofertă de 1,3 milioane euro.

El e foarte focusat acum să intre în play-off cu FCSB. Dacă se va întâmpla asta, echipa va fi greu de oprit să nu câștige campionatul. Are cel mai bun lot, cel mai bun staff și, foarte important, o conducere care știe să câștige trofee. MM ține acest echilibru la echipă în momentele de presiune, iar asta va face diferența”, a spus Florin Vulturar.

Gigi Becali, anunț categoric despre Tănase

De altfel, chiar Gigi Becali a anunțat, în ultima zi din 2025, că Florin Tănase nu pleacă de la FCSB, indiferent de ofertele primite.

„Pe Tănase îl ținem aici, să îmbătrânească la noi. M-a sunat că are ofertă din China și-i dă 1,3 milioane. I-am zis să dea înapoi banii de pe anul ăsta. Avem convenție pe fiecare an – dacă pleacă înainte de opt luni, trebuie să returneze banii.

Dacă îmi zicea că are trei milioane pe an sau două milioane, era altceva. Dar a luat de la mine un milion într-un an și vrea în China pe 1,3 milioane de euro pe an, nu ți-e rușine?! Și i-am închis telefonul. Apoi, m-a sunat și n-am mai vrut să-i răspund. A vorbit MM cu el și a zis că nu mai pleacă, dar mai vrea încă un an. I-am zis să semneze acum, în aceleași condiții, dacă ia campionatul, se prelungește automat contractul. A zis «Da, că luăm sigur titlul!». Jucătorii zic că iau sigur campionatul”, a povestit Becali.

