Florin Cernat, aproape de prima „lovitură” la FCSB. Transferul cu care noul director sportiv le-a luat ochii lui Gigi Becali și Mihai Stoica

Florin Cernat este aproape să dea prima „lovitură” la FCSB, în calitate de director sportiv, scrie PROSPORT. Considerat unul dintre cei mai talentați jucători ai generației sale, fostul mijlocaș legendar al clubului Dinamo Kiev a venit cu o propunere de transfer care le-a luat ochii lui Gigi Becali și Mihai Stoica.

De altfel, chiar MM a fost cel care a dezvăluit planurile lui Cernat, arătându-se încântat de propunerea primită din partea celui propus chiar de el pentru o funcție la FCSB.

FCSB i-a pierdut pe Șut și Edjouma

FCSB are nevoie de un jucător care să dea greutate la mijlocul terenului, mai cu seamă că echipa a pierdut două piese importante în această zonă. Campioana l-a cedat pe Adrian Șut la Al Ain, în Emiratele Arabe Unite, pentru 1,5 milioane de euro, iar Malcom Edjouma a părăsit clubul, fiind pe final de contract.

După pierderea lui Șut, FCSB a fost pe punctul de a rezolva un transfer, dar afacerea a picat pe ultima sută de metri, notează Prosport.

Chiar Gigi Becali a dezvăluit ce s-a întâmplat. Din câte se pare, el a „stricat” transferul după ce a dezvăluit în spațiul public detalii de la negocieri, inclusiv prețul, 500.000 de euro. Ulterior, impresarul jucătorului dorit de FCSB ar fi încercat să-i forțeze mâna latifundiarului din Pipera, solicitând o sumă mai mare decât cea discutată inițial, moment în care Becali s-a retras din negocieri.

MM Stoica: „O propunere care ne place”

MM Stoica afirmă, acum, că Florin Cernat a venit cu o recomandare. Noul director sportiv de la FCSB a prezentat conducerii un mijlocaș care ar putea fi luat, iar patronul fiind încântat de profilul jucătorului.

„Gigi îşi doreşte foarte mult un mijlocaş central. Urmărim foarte mulţi jucători.

Florin Cernat a venit cu o propunere care ne place, nu ştim dacă jucătorul va alege să vină la noi, are şi oferte mult mai interesante din punct de vedere lucrativ, bani mult mai mulţi, dar înţeleg că ezită să plece pe un alt continent şi ar putea să dea curs ofertei noastre. E un jucător foarte interesant, dar nu are niciun sens să-i pronunţăm numele din moment ce nu avem certitudinea că ne va alege pe noi”, a declarat Mihai Stoica.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

